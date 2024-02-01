Адвокат Майкла Калви опроверг признание им вины в суде

По словам адвоката Тимофея Гриднева, Майкл Калви не признавал свою вину и настаивает на своей невиновности. Ранее "Интерфакс" привел заявление кассационного суда о том, что бизнесмен признался в растрате 2,5 млрд рублей.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Об этом "Интерфаксу" заявил его адвокат Тимофей Гриднев: "Майкл Калви никогда не признавал своей вины. И никогда не признает, так как невиновен".

Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на Второй кассационный суд общей юрисдикции, что Майкл Калви признал вину по этому делу. Согласно сообщению, судебная коллегия сочла "признание вины" и "раскаяние в содеянном" со стороны бизнесмена смягчающим обстоятельством и сократила условный срок Калви на два месяца - до четырех лет четырех месяцев.

В марте 2023 года стало известно, что Майкл Калви и второй осужденный по делу Baring VostokФилипп Дельпаль покинули Россию в январе того же года, после того как им была отменена мера пресечения.

Предыдущие приговоры по делу банка "Восточный"

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года лишения свободы условно, а в 2022 Московский городской суд смягчил наказание до 4,5 года с испытательным сроком в течение четырех лет. Ни во время следствия, ни в ходе судебных разбирательств Калви не признавал вину.

Суть обвинения

Как утверждает следствие, в 2015 году банк "Восточный" незаконно выдал кредит в 2,5 миллиарда рублей подконтрольному Калви и другим фигурантам дела коллекторскому "Первому клиентскому бюро" (ПКБ). По мнению обвинителей, эти кредиты были заведомо невозвратными и необеспеченными.

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