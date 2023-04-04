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Фото: picture alliance/imageBROKER
ПолитикаРоссия

Адвокат: Бежавший из Италии сын губернатора Усса - в России

Александра Иванова
22 мин. назад

Артем Усс добровольно явился на дачу показаний в следственном департаменте МВД РФ в Москве. После этого ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил его адвокат.

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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса предприниматель Артем Усс, скрывшийся в марте из-под назначенного ему в Италии домашнего ареста, находится сейчас в Москве. Как сообщил во вторник, 4 апреля, его адвокат Алексей Тихомиров, мужчина добровольно явился в следственный департамент МВД России и "дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы".

По результатам допроса его подзащитному изменили меру пресечения на подписку о невыезде, добавил адвокат.

Обвинения против Артема Усса

Артема Усса 17 октября 2022 года задержали по выданному США ордеру на арест в аэропорту Милана, откуда он собирался вылететь в Турцию. Американские власти считают сына губернатора Красноярского края виновным в нарушении санкций и отмывании денег.

Мещанский суд Москвы 28 октября 2022 года заочно арестовал Артема Усса в рамках уголовного дела об отмывании денег в составе организованной группы в особо крупном размере. Российские власти заявили, что будут добиваться его экстрадиции.

Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса-младшего в США. На следующий день итальянская газета La Stampa сообщила, что мужчина, находящийся в это время под домашним арестом, сломал электронный браслет и покинул свою съемную квартиру в пригороде Милана.

Итальянские газеты Corriere della Sera и La Repubblica 28 марта написали, что следствие не исключает причастности к побегу Усса российских спецслужб.

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Заявление адвоката предпринимателя Артема Усса на сайте информагентства "Интерфакс"

Заочно арестованному в РФ Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде
www.interfax.ru
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