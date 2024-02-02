Адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск в РФ

По словам адвоката, ее обвинняют "в участии в экстремистском сообществе Навального".

МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 2 февраля. Там говорится, что Михайлова разыскивается по статье УК.

В комментарии "Интерфаксу" адвокат сказала, что ей предъявлено обвинение "в участии в экстремистском сообществе Навального". Она также отметила, что всегда только исполняла обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях.

Сейчас Ольга Михайлова находится за границей и не планирует возвращаться в Россию.

Преследование адвокатов Алексея Навального

В октябре 2023 года адвокатов, которые защищали российского оппозиционера и политического заключенного Алексея Навального, обвинили в участии в "экстремистском сообществе". По информации директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, формальной причиной обвинений стало то, что они передавали информацию от Навального другим членам его команды.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев на скамье подсудимых Фото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Адвокаты Алексей Липцер, Игорь Сергунин и Вадим Кобзев, также защищавшие Алексея Навального, в настоящий момент находятся под арестом. По статье об участии в экстремистском сообществе им может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Алексей Навальный продолжает передавать сообщения из тюрьмы

Несмотря на арест нескольких адвокатов, Алексей Навальный продолжает передавать сообщения из заключения, которые публикуются от его имени в соцсетях. Так, недавно оппозиционер публично поддержал кампанию "Полдень против Путина" , в рамках которой россиянам, не согласным с политикой президента России, предлагается прийти на участки во время президентского голосования одновременно - 17 марта в 12:00.

Смотрите также: