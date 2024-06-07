АдГ запретили акцию на месте убийства полицейского мигрантом

Суд счел законным временное распоряжение мэра Мангейма, запрещающее проведение собраний на площади в связи со смертельным нападением на полицейского.

Административный суд Баден-Вюртемберга (VGH) в пятницу, 7 июня, запретил правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) проводить митинг на рыночной площади Мангейма, где неделю назад было совершено смертельно нападение на 29-летнего полицейского Рувена Л., сообщает агентство AFP.

Мэр Мангейма Кристиан Шпехт (Christian Specht) издал общее распоряжение, запрещающее проведение мероприятий и собраний на городской рыночной площади до 16 июня в связи со смертью полицейского, скончавшегося от ножевых ранений в результате атаки афганского беженца на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa. Шпехт распорядился о переносе митинга АдГ, который был запланирован здесь на 7 июня, в другое место.

Представители "Альтернативы для Германии" не согласились с запретом и обратились в Административный суд Карлсруэ, который признал собрание на рыночной площади законным, а распоряжение мэра Мангейма - нарушающим гарантированное Конституцией право на свободу собраний. В свою очередь Административный суд Баден-Вюртемберга удовлетворил апелляцию города Мангейма, оставив АдГ без желаемой площадки. Новым местом для демонстрации правопопулистов стала Парадеплац.

Нападение с ножом на политика АдГ

Накануне в немецких СМИ появилась информация, что после резонансного нападения на рыночной площади 31 мая, атаке с ножом в Мангейме также подвергся кандидат от "Альтернативы для Германии" на пост главы совета общины Хайнрих Кох (Heinrich Koch).

Он получил ножевые ранения, когда попытался остановить мужчину, портящего избирательные плакаты. 62-летний политик был доставлен в больницу с ранениями в области уха и живота. Полиция и прокуратура уведомили, что угрозы его жизни нет. Нападавшего, 25-летнего мужчину "с явными признаками психического расстройства", задержала полиция, он был доставлен в психиатрическую клинику.

Памятная церемония в честь убитого в Мангейме полицейского

В свою очередь 7 июня на рыночной площади Мангейма почтить память погибшего полицейского собрались более 2000 человек. На церемонии присутствовали родные Рувена Л., десятки его коллег и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Ровно в 11.34 - время нанесения Рувену Л. смертельного ножевого ранения - в память о погибшем полицейском прозвучал единственный удар колокола. Еще один раздался после минуты молчания. Около сотни полицейских сформировали фигуру сердца с буквой R в центре. Напротив фонтана на рыночной площади Мангейма были оставлены тысячи свечей, букетов, венков и писем.