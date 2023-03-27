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ПолитикаБеларусь

Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

Эмма Левашкевич
29 мин. назад

30 лет назад ядерные вооружения вывозили с территории Беларуси, чтобы она не становилась мишенью. А что произойдет сейчас, если оружие вернется в РБ? DW поговорила с экспертами.

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30 лет назад Беларусь вывела ядерные вооружения со своей территории, и тогдашний руководитель страны Станислав Шушкевич считал это большим достижением. "Мотивация у меня была очень простая. Беларусь подлежала уничтожению как государство, как нация, как этнос, потому что на ее территории - а она была заложницей этого - было это вооружение, стратегическое и тактическое. Европу можно было уничтожить тем, что было на территории Беларуси(…). Если конфликт, то нет у Запада иного спасения, как ядерный удар по площади, которая и есть Беларусь", - рассказывал он телевизионной программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

В 2023 году ядерное оружие может вернуться в Беларусь. Как заявил 25 марта  президент РФ Владимир Путин, речь идет о 10 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетном комплексе "Искандер". Кроме того он анонсировал, что в июле этого года в Беларуси закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия. При этом оружие не будет передано Минску, речь идет только о размещении.

Что это значит для Беларуси? 

"Ядерная крепость Советского союза"

"Разговоры о кооперации в этой области между Россией и Беларусью шли уже давно", - говорит научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве Павел Подвиг. В Беларуси в феврале 2022 года была изменена конституция, из документа исчезли слова о безъядерном статусе, "открыв легальную возможность размещения ядерных боезарядов на территории Беларуси". 

Военный эксперт Александр Алесин подчеркивает, что "некоторое количество носителей ядерного оружия" было подготовлено до того, как Путин сделал свое заявление. Он напоминает, что в советские времена "Беларусь была ядерной крепостью Советского Союза". На территории страны размещалось примерно две трети всех советских ракет средней и меньшей дальности и боеголовки к ним. 

"После того, как это все оружие было выведено, Лукашенко принципиально отказался ликвидировать инфраструктуру, которая обеспечивала хранение и применение этих ракет в случае необходимости", - говорит эксперт.

Конечно, со временем эти хранилища могли выйти из строя, однако Алесин допускает, что какое-то количество было сохранено в пригодном состоянии: "Возможно, что одно из более-менее сохранившихся хранилищ будет модернизировано и приспособлено для выполнения функции хранения ядерных боеприпасов".

Носители российского ядерного оружия - белорусские?

Алесин отмечает, что, по словам Путина, при помощи РФ в Беларуси подготовлено 10 самолетов-носителей ядерного оружия. "Скорее всего, речь идет о фронтовых бомбардировщиках СУ-24 советского производства, которые изначально предназначались для нанесения ядерных ударов с прорывом системы ПВО на низкой высоте".

В Беларуси, говорит эксперт, по данным 2011 года, было 35 таких самолетов, часть - бомбардировщики, часть - разведчики. После отказа от ядерного оружия на этих самолетах были демонтированы элементы бортового радиоэлектронного оборудования и средства управления оружием, которые могли обеспечивать применение ядерных боеприпасов.

В 2012 году бомбардировщики были сняты с вооружения и отправлены на консервацию и хранение, часть была продана Южному Судану. "Но очевидно, что какое-то количество осталось, и эти самолеты были модернизированы на предприятии "Сухой", - считает Алесин.

Российский ракетный комплекс
Российский ракетный комплекс "Искандер-М"Фото: Marina Lystseva/TASS/dpa/picture alliance

Кроме того, в Беларуси уже находятся комплексы "Искандер-М", которые по техническим характеристикам обладают способностью нести ядерные боевые части.

Тем временем Павел Подвиг подчеркивает, что "наличие хранилища еще не означает того, что там что-то будет храниться": "Прецеденты в российской практике существуют - когда хранилище было построено, тем не менее на протяжении многих лет оставалось незаполненным. В Калининграде, например, хранилище, возможно, до сих пор стоит пустое - точно мы этого не знаем. Я считаю, что с очень большой вероятностью до реального перемещения и размещение боезарядов в Беларуси дело не дойдет".

Обязательства Беларуси и России

Беларусь и Россия являются странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Нарушат ли они свои обязательства, если ядерное оружие вернется в Беларусь? Эксперты считают, что формально нарушения не будет.

"О передаче ядерного оружия Беларуси речи не идет(...). Практика хранения ядерного оружия на территории другого государства, обучение персонала этого государства обращению с этим оружием, в том числе применению этого оружия существовала уже в середине 60-х годов в США и НАТО, и, соответственно, было принято считать, что эта практика договору не противоречит", - говорит Павел Подвиг. Советский Союз тогда признал, что такой подход соответствует договору. НАТО эту практику продолжала. Сейчас, например, американское ядерное оружие развернуто в пяти странах - Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия и Турция. 

Данные исследования Chatham House, посвященного оценке белорусами вторжения РФ в Украину и размещение ЯО в стране, начало марта 2022 года
Данные исследования Chatham House, посвященного оценке белорусами вторжения РФ в Украину и размещение ЯО в стране, начало марта 2022 года

Однако эксперт обращает внимание, что Россия, начиная с середины 2010-х годов, заявляла, что практика размещения оружия в других странах, практика тренировок и обучения персонала, все же противоречит ДНЯО. "Эта позиция была официально подтверждена многократно. А 25 марта было заявлено совершенно противоположное, что Россия будет делать все, что делает США, и это обязательств не нарушает. Получается, что позиция поменялась", - говорит Подвиг.

Беларусь становится мишенью?

"Никакой дополнительной безопасности ни Беларуси, ни России этот шаг не даст. Это политический сигнал, если хотите, о более тесном союзе, и он должен восприниматься именно таким образом", - считает эксперт Павел Подвиг.

По его мнению, дополнительных рисков не так много: "Появляется еще одно хранилище ядерного оружия, есть вероятность того, что оно будет еще и стоять пустым. В этом смысле оно даже не будет являться целью для какого-то удара или каких-то действий. Я считаю, что надо ситуацию не драматизировать свыше того, что необходимо".

Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что Беларусь в такой ситуации становится мишенью, в случае если война России и Украины переходит на более глобальный уровень - столкновения России и НАТО. "Понятно, что ракеты полетят в места хранения тактических ядерных зарядов и белорусские аэродромы, потому что они могут быть использованы для запуска самолетов, и в ракетные комплексы, которые передавали россияне. Это угроза для жителей близлежащих городов и всей страны в зависимости от того, насколько мощные заряды будут. Беларусь становится полем потенциального боя, это и есть главный риск". 

Кроме того, он отмечает, что с ядерным оружием в стране появится российская военная база или новый российский контингент: "Расширение российского военного присутствия я бы тоже называл своеобразным риском для жителей Беларуси, потому что мы погружаемся, по сути, в военную интеграцию". По его мнению, "наверняка углубится" и изоляция страны: "Сложнее будет обосновывать, почему санкции против Беларуси должны оставаться мягче, чем против России".

Александр Алесин также говорит об "эскалации, неком обострении отношений". Однако он считает, что на территории Беларуси и без ядерного оружия находится ряд важных стратегических объектов, которые "являются потенциальными целями для американского ЯО", - это система предупреждения о ракетном нападении недалеко от Ганцевичей и станция связи с ядерными подводными лодками в Вилейке, доставшиеся стране от СССР.  Сейчас "вдобавок к этим объектам появится еще пара-тройка целей, - говорит эксперт. - Но в принципе, если уж начнется ядерная война, то не очень большая разница, сколько будет применено боеприпасов против такой страны, как Беларусь", - заключает он.

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