ADAMI Media Prize 2018: От жизни цыган до любви в Сети

В Кишеневе вручили медианаграды за культурное разнообразие в Восточной Европе.
Шесть номинантов из Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины удостоились наград в рамках международного медиаконкурса ADAMI Media Prize 2018, призванного способствовать культурному разнообразию в Восточной Европе.
Торжественная церемония оглашения победителей прошла в Кишиневе. В пресс-службе организации в пятницу, 30 ноября, рассказали DW о лауреатах.
Премия присуждалась в шести категориях.
Главный приз в номинации "Лучшее онлайн-видео 2018" получила корреспондент радио "Эхо Кавказа" Анастасия Словинская за работу "Правила жизни Горана".
Трехминутный сюжет рассказывает о цыгане, который говорит на пяти языках, жил в 39 странах и делится своим пониманием толерантности и солидарности.
Ломая стереотипы
Режиссер из Молдавии Еужениу Попович убедил жюри документальным фильмом о городе Сороки. Лента, удостоившаяся "Приза за информацию" также посвящена жизни цыган, однако, по утверждению ее создателей, "ломает стереотипы".
Награду в номинации "Новости / Короткие, неигровые фильмы" вручили представительнице Грузии, режиссеру Саломе Джаши с картиной "Башня".
Лучшей развлекательной программой стала "Дорогие друзья" Валериу Андрицэ из Молдавии.
В категории "Веб-страницы" победу одержал Мыкола Хоманюк, председатель Херсонского областного отделения Социологической ассоциации Украины. Он представил культурно-этнографический интернет-проект "Путь через культуры: этнические экскурсии по Херсону и югу Украины".
Короткометражный игровой фильм "Друзья по переписке" принес его создательнице - Нелле Василевской из Беларуси - награду "Молодой ADAMI" как наиболее успешному дарованию конкурса в категории до 28 лет. Лента носит подзаголовок "Каждый должен думать, что сон видит другой" и рассказывает о молодых людях, которые знакомы уже год и влюблены друг в друга, но общаются исключительно через социальные сети.
Победители в каждой из шести категориях были награждены денежными призами в размере 2000 евро.
На стажировку - в медиакомпанию DW
Кроме того, каждому участнику конкурса, имеющему журналистский опыт и владеющему русским, немецким или французским, предоставлялась возможность подать заявку на стипендию ADAMI для прохождения стажировки в медиакомпании Deutsche Welle, телерадиокомпании MDR или на телеканале Arte.
Одна из стипендиатов - продюсер передачи "Принципы" на молдавском телеканале PRIME Анна Глушко будет стажироваться на Deutsche Welle.
"Четыре недели я буду учиться делать новости у журналистов, которых считают образцом профессионализма. Это для меня огромная награда. Я очень счастлива", - поделилась Глушко.
ADAMI Media Prize был учрежден в 2015 году с целью поощрения кинематографистов, репортеров и профессионалов аудио-визуального дела в средствах массовой информации из стран Восточного партнерства ЕС - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдавии, Украины.
Цель ADAMI - поддержка в освeщении тем миграции, интеграции и этнического, религиозного и культурного разнообразия.
Смотритетакже: