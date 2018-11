ADAMI Media Prize 2018: От жизни цыган до любви в Сети

Берлинале-2017: главные фильмы кинофестиваля

Спецпоказ для Сенцова

На спецпоказе Berlinale Special представят документальный фильм Аскольда Курова об осужденном украинском режиссере Олеге Сенцове "Процесс" ("The Trial - The State of Russia vs Oleg Sentsov"). В интервью DW режиссер рассказал, что он много раз ассоциировал себя с Сенцовым.