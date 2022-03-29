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Ад в Мариуполе и что сейчас думает Путин о встрече с Зеленским. DW Новости (22.04.2022)

Несмотря на приказ Владимира Путина не штурмовать последний оплот украинских военных в Мариуполе - завод "Азовсталь" - бои продолжились. Накануне пришли сообщения об обнаружении в окрестностях Мариуполя предположительно братской могилы. Наблюдатели отмечают, что там могут быть погребены тысячи человек. Между тем, Путин допустил возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.