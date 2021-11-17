Аббатство Cвятой Хильдегарды - великой травницы и первой "зеленой"

Репортаж из Рюдесхайма-на-Рейне. Часть I

В город Рюдесхайм-на-Рейне в немецкой земле Гессен мы отправляемся, чтобы подробнее узнать о событии, которое вполне можно назвать сенсацией. Событии, связывающем между собой историю Средневековья, Второй мировой войны и наши дни.

По следам святой Хильдегарды Бингенской

Цель нашего путешествия - аббатство Cвятой Хильдегарды, возвышающийся над рекой женский монастырь бенедиктинок. Здешние замки и другие древние достопримечательности Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь бенедиктинок на территории аббатства Святой Хильдегарды

Осенью, даже несмотря на пандемию, здесь довольно много посетителей. "Большая часть из них оказалась в этом месте случайно. Ведь монастырь расположен на популярном туристическом маршруте, что проходит вдоль Рейна и его знаменитых виноградников региона Рейнгау", - рассказывает, встречая нас у дверей монастыря, одна из монахинь, сестра Клара (Sr. Klara Antons). Но среди посетителей много и тех, кто приехал в аббатство с определенной целью. Имя Хильдегарды Бингенской (Hildegard von Bingen) привлекает сюда тех, кто интересуется жизнью и трудами этой католической святой.

С историей Хильдегарды, жившей в XII веке, в этом регионе связано многое. Так, на другом берегу Рейна находятся руины монастыря Дизибоденберг, в который родители отдали Хильдегарду в юном возрасте, и в котором она провела большую часть своей жизни. В нынешнем Бингенбрюке можно осмотреть руины первого основанного ею женского монастыря Рупертсберг. В Айбингене рядом с действующим аббатством находится церковь, где покоятся мощи святой.

Мощи святой Хильдегарды в церкви в Айбингене

Раньше на этом месте находился еще один монастырь, связанный с ее именем и традициями. "Но в 1803 году, после секуляризации, монастырь в Айбингене фактически прекратил свое существование, в 1814 оттуда ушли последние его обитатели. Лишь в конце XIX века представитель местной знати из рода Лёвенштайнов приобрел землю под монастырь вблизи Айбингена, на горе над городом, и в 1904 году в нынешнем аббатстве Cвятой Хильдегарды поселились первые монахини", - рассказывает сестра Клара, сопровождая нас по территории монастыря.

Сестра Клара около памятника Хильдегарде Бингенской

Монастырская лавка

Минуя церковь, куда мы вернемся позже, проходим через монастырский магазин. Многое из того, что здесь продается, связано с именем святой Хильдегарды. Посетители могут приобрести чай или разные травяные сборы - многим Хильдегарда известна, прежде всего, как средневековая монахиня, изучавшая полезные свойства трав и применявшая эти знания в медицине. Иногда в наши дни Хильдегарду Бингенскую даже называют первой "зеленой".

Большое значение имеют и труды в области медицины - как свидетельствуют некоторые источники, Хильдегарда, например, изучала строение женского тела, процесс деторождения и даже природу оргазма. Монахини из аббатства в качестве акушерок часто помогали роженицам из соседних поселений.

Но, по словам сестры Клары, было бы неправильно преуменьшать роль Хильдегарды Бингенской, сводя ее лишь к открытиям в области естествознания. Она оставила после себя солидное наследие - теологические труды, медицинские исследования, музыкальные произведения, описания полезных свойств растений, записи своих видений. Информацию обо всем этом можно найти в книгах, которые продают в монастырском магазине. А еще здесь можно купить вино, сделанное из местных сортов винограда. Есть в монастырском магазине свечи и другие предметы с изображением святой Хильдегарды и многое другое. Однако именно видения и предсказания этой средневековой святой и имеют отношение к нашему сегодняшнему визиту.

Что можно купить в монастыре. Фотогалерея

Монастырская лавка при женском аббатстве Аббатство на Рейне В женском монастыре бенедиктинок в аббатстве Святой Хильдегарды в Рюдесхайме-на Рейне сейчас живет около сорока монахинь. Обитель расположена в живописном месте посреди знаменитых виноградников Среднего Рейна. В этом монастыре чтят традиции средневековой монахини Хильдегарды Бингенской.

Монастырская лавка при женском аббатстве Хильдегарда Бингенская Хильдегарда Бингенская - монахиня и абтисса, жившая в XII веке. Она является одной из четырех женщин, которых католическая церковь удостоила статуса "учителя церкви". В 2012 году была причислена к лику святых. Оставила после себя богатое духовное наследие: теологические труды, медицинские исследование, описание свойств растений, музыкальные произведения, предсказания и т.д.

Монастырская лавка при женском аббатстве Монастырская лавка На территории аббатства Святой Хильдегарды открыт магазин для посетителей монастыря и туристов. Многое из того, что здесь продается, изготовлено или выращено руками монахинь и так или иначе связано с именем Хильдегарды Бингенской.

Монастырская лавка при женском аббатстве Духовное наследие В магазине при монастыре можно купить научную и художественную литературу, посвященную Хильдегарде Бингенской. Здесь представлены и ее труды - теологические, медицинские, музыкальные. Среди самых известных из них - три книги предсказаний - Liber Scivias, Liber vitae meritorium, Lieber divinorum operum, письма, описание целебных свойств трав и др.

Монастырская лавка при женском аббатстве Рецепты от Хильдегарды Бингенской Масла, чаи, травяные сборы, крупы, вино - это лишь часть съедобного ассортимента в монастырском магазинчике. Хотя Хильдегарда Бингенская и не оставила после себя рецептов, которые, как рассказывают монахини бенедиктинки, можно и в наше время применять один к одному, она очень хорошо разбиралась в том, что такое здоровое питание. В наше время кухня Хильдегарды пользовалась бы популярностью.

Монастырская лавка при женском аббатстве Травница Хильдегарда Монахиня Хильдегарда Бингенская очень хорошо разбиралась в свойствах трав. Из растений монастырского сада она делала различные лекарства, а также использовала их в приготовлении пищи. Природа дает человеку все необходимое, считала Хильдегарда, которую многие называют первой "зеленой". Ее советы и сегодня применяются в монастырской кухне. Кое-что по рецепту Хильдегарды можно купить и в этой лавке.

Монастырская лавка при женском аббатстве Святая Хильдегарда В свое время Хильдегарда Бингенская была известна благодаря своим видениям и предсказаниям. Даже папа римский признал ее божественный дар. Но Хильдегарду часто упрекали в том, что, будучи основательницей женского монастыря, она вела литургию с непокрытой головой и даже украшала волосы. На церковных свечах ее все же изображают в традиционной одежде монахини.

Монастырская лавка при женском аббатстве Источник радости и мира Хильдегарда Бингенская - средневековая монахиня, известна и сегодня благодаря тому, что в свое время говорила о том, что вера в бога - источник радости и мира. Что литургия в церкви - это кусочек неба на земле. И что человек не должен терять эту связь. Автор: Наталья Позднякова



За стенами монастыря бенедиктинок

Пройдя через магазин, мы оказываемся во внутренней части монастыря. Сюда посторонних не пускают. За этими стенами начинается жизнь, скрытая от глаз посетителей, которая подчинена основному правилу бенедиктинского монашеского ордена: Ora et labora. В переводе на русский с латыни - "Работай и молись". По словам сестры Клары, сейчас в монастыре живет около сорока монахинь.

Вход в женский монастырь бенедиктинок на территории аббатства Cв. Хильдегарды

"Мы следуем уставу святого Бенедикта, который является определяющим для европейского монашества. Наш распорядок дня четко структурирован и ориентирован на часы молитвы и богослужений", - поясняет сестра Клара. По ее словам, он ничем не отличается от того монастырского уклада, который существовал тысячу лет назад или при жизни святой Хильдегарды: "День начинается в половине шестого утра… "

И далее сестра Клара перечисляет незнакомые нам названия на латыни - речь идет о богослужениях, молитвах и действиях, которые каждодневно выполняются в монастыре. "Но в воскресенье мы просыпаемся на полчаса позже, служба тоже начинается несколько позже - в 8:30, чтобы в ней смогли поучаствовать и посетители монастыря. Мы постоянно находимся в присутствии Бога, в молитве, в прославлении. Обязательным для нас является произнесение всех 150 псалмов, неважно как они распределены по неделе. Правда, сегодня мне удастся сделать не все", - рассказывает она. Наш визит на несколько часов отвлекают сестру Клару от ее привычных обязанностей.

Мы не заходим в кельи, в этот час все монахини заняты делами. Сестра Клара проводит нас в комнату, напоминающую обычный рабочий кабинет: полки с книгами, компьютер на рабочем столе - ничего личного и ничего лишнего. Здесь нас ожидает д-р Христиане Хайнеман (Dr. Christiane Heinemann) - исследовательница, первая узнавшая историю, ради которой мы приехали в аббатство Святой Хильдегарды.

Сестра Клара и Христиане Хайнеман в аббатстве Св. Хильдегарды

"Это место мне хорошо знакомо, - доброжелательно приветствует нас она. - Вместе с сестрой Кларой, которая ведет архив монастыря, мы провели здесь много времени, изучая письма, которые помогли нам воссоздать историю того, как после Второй мировой войны в аббатство была возвращена ценнейшая книга с трудами Хильдегарды Бингенской - Riesen Codex"...

Продолжение следует...

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