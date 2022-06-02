99-й день войны России против Украины: главные события

На 99-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Освобождение захваченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля российские войска захватили 3620 населенных пунктов страны, 1017 из них уже освобождены. Под контролем Москвы остается порядка 20 процентов территории Украины, почти на 300 тыс. кв. км находятся неразорвавшиеся мины и снаряды, сказал он.

В Кремле считают пока невозможным проведение "референдумов" на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии безопасности на этих территориях из-за продолжающихся боевых действий. Для проведения "референдумов" требуется не только "желание самих людей", необходимо "создать условия", пояснил он.

Военные действия

По данным Генштаба ВСУ, за время войны в Украине убито уже 30 850 российских военнослужащих. Только за минувшие сутки погибли еще 150 российских солдат. За прошедшие сутки украинские военные также уничтожили 2 самолета (всего - 210), 2 танка (всего - 1363), 11 боевых бронированных машин (всего - 3354), 2 артиллерийские системы (всего - 661), 1 средство противовоздушной обороны (всего - 95), 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 2325), 2 единицы спецтехники (всего - 51) и 2 беспилотника (всего - 521) вооруженных сил РФ.

ГСЧС Украины сообщает о критической ситуации в Луганской области. "Российская армия бьет по всем направлениям одновременно", - сообщило ведомство, отметив, что за минувшие сутки повреждено 16 домов в Горном, 15 жилых домов и здания больницы в Лисичанске, девять домов во Врубовке, шесть - в Северодонецке, четыре - в Новодружеске и два - в Николаевке. "В области отсутствуют коммуникации. Воду для нужд населения развозят пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской области", - указывается в сообщении.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Украинские военные обороняются в промышленной зоне Северодонецка. По информации британской военной разведки, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. "Главная дорога, ведущая в Северодонецкий котел, вероятно, остается под украинским контролем, но Россия продолжает добиваться устойчивого локального превосходства, чему способствует высокая концентрация артиллерии", - сообщило министерство обороны Великобритании.

Международное давление на Россию

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала политической целью победу Украины в войне против РФ. "Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение", - заявила она. Бербок подчеркнула, что Москва нарушила международное право. "Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - заявила она.

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал вторжение России в Украину геноцидом и призвал правительства всех стран поддерживать и ужесточать санкции в отношении РФ. В резолюции также отмечается, что политическое руководство России должно понести ответственность за преступления в Украине.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к министрам иностранных дел стран-членов Совета по сотрудничеству арабских государств с призывом поддержать меры мирового сообщества по давлению на Россию, развязавшую войну против Украины. "Нужно вовремя остановить зло, пока оно не сожгло весь мир", - заявил Ермак, призвав арабские страны присоединиться к международным экономическим санкциям против России и не помогать РФ и ее представителям обходить ограничения.

Новые санкционные ограничения

Минфин США внес в санкционный список пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян. В перечень включены министр строительства Ирек Файзуллин, зампред правительства Дмитрий Григоренко, олигарх Алексей Мордашов и его сыновья. Кроме того, в списке оказались близкий друг президента РФ Владимира Путина - Сергей Ролдугин, министр транспорта Виталий Савельев и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Постоянные представители стран-членов ЕС одобрили шестой пакет санкций в отношении России, включающий частичное нефтяное эмбарго. Из-за возражений Венгрии Брюссель отказался от введения ограничительных мер против главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Украина фактически уже является членом Евросоюза. "Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - заявил он в обращении к парламенту Люксембурга. Зеленский выразил надежду, что Люксембург на заседании в июне поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а затем и вступление его страны в Евросоюз.

Поставки оружия Украине

Словакия поставит Украине 8 гаубиц, сообщил министр обороны Ярослав Надь. Речь идет о гаубицах Zuzana-2, являющихся модернизированной версией более старой модели. В зависимости от боеприпасов их дальность составляет от 40 до 50 км.

В Украине на 37 процентов возросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко. "Это проблема, в стране идет война и будет продолжаться некоторое время. Но мы должны людям разъяснить и провести красную линию между защитой Родины и преступлением. За преступление должны все отвечать, кто бы это ни был. Тем более, если человек использует оружие, которое получил для отражения вооруженной агрессии россиян", - подчеркнул он.

Беженцы из Украины

Число беженцев из Украины в ЕС превысило 7 млн, сообщило европейское пограничное агентство Frontex. "5,3 млн граждан Украины бежали в ЕС с начала войны в феврале. Общее число перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая тех, кто не является гражданами Украины, составляет 7 млн человек", - указали в агентстве.

Смотрите также:

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Кладбище на окраине Мариуполя Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Удар по театру в Мариуполе Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Разрушенные жилые здания в Северодонецке Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российский обстрел Запорожской АЭС Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Жители Херсона протестуют против российской оккупации Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Херсонскую область переводят на расчеты в рублях Российские власти, включая президента РФ Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября, когда закончится переходный период, регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные российские власти. На фото: ценник на рынке в Мелитополе.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе. Автор: Сергей Гуща

