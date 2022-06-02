99-й день войны России против Украины: главные события

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Президент Украины Зеленский сообщил, что освобождено уже более тысячи населенных пунктов страны. Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго.
На 99-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля российские войска захватили 3620 населенных пунктов страны, 1017 из них уже освобождены. Под контролем Москвы остается порядка 20 процентов территории Украины, почти на 300 тыс. кв. км находятся неразорвавшиеся мины и снаряды, сказал он.
В Кремле считают пока невозможным проведение "референдумов" на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии безопасности на этих территориях из-за продолжающихся боевых действий. Для проведения "референдумов" требуется не только "желание самих людей", необходимо "создать условия", пояснил он.
По данным Генштаба ВСУ, за время войны в Украине убито уже 30 850 российских военнослужащих. Только за минувшие сутки погибли еще 150 российских солдат. За прошедшие сутки украинские военные также уничтожили 2 самолета (всего - 210), 2 танка (всего - 1363), 11 боевых бронированных машин (всего - 3354), 2 артиллерийские системы (всего - 661), 1 средство противовоздушной обороны (всего - 95), 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 2325), 2 единицы спецтехники (всего - 51) и 2 беспилотника (всего - 521) вооруженных сил РФ.
ГСЧС Украины сообщает о критической ситуации в Луганской области. "Российская армия бьет по всем направлениям одновременно", - сообщило ведомство, отметив, что за минувшие сутки повреждено 16 домов в Горном, 15 жилых домов и здания больницы в Лисичанске, девять домов во Врубовке, шесть - в Северодонецке, четыре - в Новодружеске и два - в Николаевке. "В области отсутствуют коммуникации. Воду для нужд населения развозят пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской области", - указывается в сообщении.
В Северодонецке продолжаются уличные бои. Украинские военные обороняются в промышленной зоне Северодонецка. По информации британской военной разведки, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. "Главная дорога, ведущая в Северодонецкий котел, вероятно, остается под украинским контролем, но Россия продолжает добиваться устойчивого локального превосходства, чему способствует высокая концентрация артиллерии", - сообщило министерство обороны Великобритании.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала политической целью победу Украины в войне против РФ. "Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение", - заявила она. Бербок подчеркнула, что Москва нарушила международное право. "Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - заявила она.
Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал вторжение России в Украину геноцидом и призвал правительства всех стран поддерживать и ужесточать санкции в отношении РФ. В резолюции также отмечается, что политическое руководство России должно понести ответственность за преступления в Украине.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к министрам иностранных дел стран-членов Совета по сотрудничеству арабских государств с призывом поддержать меры мирового сообщества по давлению на Россию, развязавшую войну против Украины. "Нужно вовремя остановить зло, пока оно не сожгло весь мир", - заявил Ермак, призвав арабские страны присоединиться к международным экономическим санкциям против России и не помогать РФ и ее представителям обходить ограничения.
Минфин США внес в санкционный список пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян. В перечень включены министр строительства Ирек Файзуллин, зампред правительства Дмитрий Григоренко, олигарх Алексей Мордашов и его сыновья. Кроме того, в списке оказались близкий друг президента РФ Владимира Путина - Сергей Ролдугин, министр транспорта Виталий Савельев и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Постоянные представители стран-членов ЕС одобрили шестой пакет санкций в отношении России, включающий частичное нефтяное эмбарго. Из-за возражений Венгрии Брюссель отказался от введения ограничительных мер против главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Украина фактически уже является членом Евросоюза. "Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - заявил он в обращении к парламенту Люксембурга. Зеленский выразил надежду, что Люксембург на заседании в июне поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а затем и вступление его страны в Евросоюз.
Словакия поставит Украине 8 гаубиц, сообщил министр обороны Ярослав Надь. Речь идет о гаубицах Zuzana-2, являющихся модернизированной версией более старой модели. В зависимости от боеприпасов их дальность составляет от 40 до 50 км.
В Украине на 37 процентов возросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко. "Это проблема, в стране идет война и будет продолжаться некоторое время. Но мы должны людям разъяснить и провести красную линию между защитой Родины и преступлением. За преступление должны все отвечать, кто бы это ни был. Тем более, если человек использует оружие, которое получил для отражения вооруженной агрессии россиян", - подчеркнул он.
Число беженцев из Украины в ЕС превысило 7 млн, сообщило европейское пограничное агентство Frontex. "5,3 млн граждан Украины бежали в ЕС с начала войны в феврале. Общее число перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая тех, кто не является гражданами Украины, составляет 7 млн человек", - указали в агентстве.
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