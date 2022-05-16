90-й день войны: какие цели ставил Путин и чего он добился на самом деле. DW Новости (24.05.2022)

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90 дней назад Владимир Путин объявил о начале так называемой спецоперации по защите Донбасса. Итог развязанной кровавой войны: тысячи погибших как с украинской, так и российской стороны. Миллионы украинских беженцев. Полностью разрушенные города и поселки в Украине. В Москве повторяют как мантру: цели и поставленные задачи выполняются. Вопрос: чего на самом деле добился Путин и какой ценой?