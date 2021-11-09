 9 ноября - особый день в истории Германии | История | DW | 09.11.2021

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История

9 ноября - особый день в истории Германии

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.

Берлин, 9 ноября 1989 года

Берлин, 9 ноября 1989 года

Все произошло неожиданно. Вечером 9 ноября 1989 года на очередной пресс-конференции член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) рассказывал журналистам о работе Центрального комитета СЕПГ. Пресс-конференция вяло приближалась к концу, когда итальянский журналист Риккардо Эрман задал вопрос о новых правилах, в соответствии с которыми граждане ГДР имеют право совершать поездки в капиталистические страны сроком до 30 дней.

Падение Берлинской стены

Шабовски полистал свои бумаги и зачитал решение политбюро о том, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. На вопрос о том, с какого числа это действует, Шабовски, замешкавшись, ответил: "Насколько мне известно, с настоящего момента". Так член политбюро, сам того не подозревая, открыл границы ГДР.

Жители Восточного Берлина моментально воспользовались возможностью побывать на Западе. Тысячи людей в тот же вечер устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Пограничники ГДР были не готовы к столь быстрому развитию событий. Власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы. Берлинская стена, возведение которой началось 13 августа 1961 года, пала.

"Хрустальная ночь": черный день в истории Германии

День 9 ноября 1938 года стал одним из самых черных в истории Германии. Национал-социалисты устроили в этот день еврейские погромы, вылившиеся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев.

Разрушенная синагога в Хемнице после хрустальной ночи

Разрушенная синагога в Хемнице после "хрустальной ночи"

Поводом к началу погромов послужило убийство 17-летним еврейским беженцем из Польши Гершелем Гриншпаном секретаря германского посольства в Париже Эрнста фом Рата (Ernst vom Rath), но лишь поводом. Преследования евреев начались гораздо раньше, сразу после прихода к власти национал-социалистов. Уже в 1933-35 годах были приняты дискриминационные расовые законы, введены многочисленные ограничения.

За одну ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. Трагические события той ночи вошли в историю под названием "хрустальная ночь", которую также называют "ночью разбитых витрин".

Две германские республики в один день

За 20 лет до этого, 9 ноября 1918 года, в Германии произошло крушение монархии. Кайзер Вильгельм II отрекся от трона. Рейхсканцлер Макс фон Баден (Max von Baden) ушел в отставку и поручил социал-демократу Фридриху Эберту (Friedrich Ebert) формирование нового правительства. 9 ноября Германия была официально провозглашена демократической республикой, позднее получившей название Веймарской республики.

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

За несколько часов до этого, стараясь опередить события, коммунист Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) - правда, не от имени народа, а от имени революционного пролетариата - провозгласил Германию республикой социалистической. Социализм страна не приняла, но установление демократической республики оказало огромное влияние на все ее развитие.

Позже нацисты назвали социал-демократов "ноябрьскими предателями" за то, что те, заключив соглашение о перемирии на фронтах Первой мировой войны, якобы нанесли "удар в спину" германской армии.

Кстати говоря, в тот же самый день, 9 ноября, через пять лет после отречения Вильгельма II, в Мюнхене был подавлен так называемый "пивной" путч, организованный Гитлером. Как его сторонники "отметили" этот день в 1938 году, мы уже знаем...

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  • Пограничная башня у станции Нордбанхоф (апрель 1990)

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    Пограничная башня у станции Нордбанхоф (апрель 1990 года)

    Около 300 смотровых башен находилось вдоль границы с Западным Берлином. На фото - одна из немногих сохранившихся пограничных башен, возвышающаяся по сей день на улице Бернауэр-штрассе у железнодорожной станции Нордбанхоф в восточноберлинском районе Митте. Она расположена на территории мемориала "Берлинская стена". Это один из 5000 снимков, сделанных фотографом Робертом Конрадом (Robert Conrad).

  • Потсдамская площадь (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Потсдамская площадь (февраль 1990 года)

    Роберт Конрад запечатлел все этапы демонтажа Стены. Уже вскоре после ее падения на Потсдамской площади был оборудован временный переход границы. Проверки там проводились лишь эпизодически, а после вступления в силу 1 июля 1990 года договора о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР, они и вовсе прекратились. Окончательное воссоединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.

  • Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990 года)

    Märkische Schweiz - так называется дачный поселок в берлинском районе Нойкельн, до воссоединения Германии относившийся к Западному Берлину. Поскольку снос более чем 150-километровой Берлинской стены занял около года, не имевшие больше терпения люди просто пробивали ее - чтобы через сделанные лазейки перебраться на другую сторону и сократить таким образом путь.

  • Немного лирики (октябрь 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Немного лирики (октябрь 1990 года)

    Во времена, когда Берлинская стена еще строго охранялась, она выглядела красочно только с западной стороны. Но уже вскоре после ее падения рисунки и надписи появились и на восточной стороне - как здесь, в северной части города между районами Фронау и Хоэн-Нойендорфом.

  • Жить рядом с “полосой смерти” (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Жить рядом с "полосой смерти" (апрель 1990 года)

    Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.

  • Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года)

    Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.

  • Скелет из бетона (июль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Скелет из бетона (июль 1990 года)

    После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.

  • Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года)

    С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева

    Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева


Контекст

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.  

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР?

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.  

В Берлине открыли стелу в память о застреленном советском солдате

18-летний Владимир Одинцов был застрелен в феврале 1979 года пограничниками ГДР, по ошибке принявшими его за дезертира. На открытии памятной стелы вспоминали попытки перебраться через Берлинскую стену.  

Комментарий: "Прыжок к свободе" и Берлинская стена 2.0

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Бранденбургские ворота - символ единой Германии

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В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.  

Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь"

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Берлин до и после воссоединения Германии

Как изменился Берлин за 30 лет, прошедшие со времени воссоединения Германии, когда столица тоже стала единой и исчезла разделявшая ее Стена? Сравните сами.  

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"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец  

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