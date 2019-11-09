 9 ноября - особый день в истории Германии | Германия | DW | 09.11.2020

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Германия

9 ноября - особый день в истории Германии

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.

Берлин, 9 ноября 1989 года

Берлин, 9 ноября 1989 года

Все произошло неожиданно. Вечером 9 ноября 1989 года на очередной пресс-конференции член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) рассказывал журналистам о работе Центрального комитета СЕПГ. Пресс-конференция вяло приближалась к концу, когда итальянский журналист Риккардо Эрман задал вопрос о новых правилах, в соответствии с которыми граждане ГДР имеют право совершать поездки в капиталистические страны сроком до 30 дней.

Падение Берлинской стены

Шабовски полистал свои бумаги и зачитал решение политбюро о том, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. На вопрос о том, с какого числа это действует, Шабовски, замешкавшись, ответил: "Насколько мне известно, с настоящего момента". Так член политбюро, сам того не подозревая, открыл границы ГДР.

Жители Восточного Берлина моментально воспользовались возможностью побывать на Западе. Тысячи людей в тот же вечер устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Пограничники ГДР были не готовы к столь быстрому развитию событий. Власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы. Берлинская стена, возведение которой началось 13 августа 1961 года, пала.

"Хрустальная ночь": черный день в истории Германии

День 9 ноября 1938 года стал одним из самых черных в истории Германии. Национал-социалисты устроили в этот день еврейские погромы, вылившиеся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев.

Разрушенная синагога в Хемнице после хрустальной ночи

Разрушенная синагога в Хемнице после "хрустальной ночи"

Поводом к началу погромов послужило убийство 17-летним еврейским беженцем из Польши Гершелем Гриншпаном секретаря германского посольства в Париже Эрнста фом Рата (Ernst vom Rath), но лишь поводом. Преследования евреев начались гораздо раньше, сразу после прихода к власти национал-социалистов. Уже в 1933-35 годах были приняты дискриминационные расовые законы, введены многочисленные ограничения.

За одну ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. Трагические события той ночи вошли в историю под названием "хрустальная ночь", которую также называют "ночью разбитых витрин".

Две германские республики в один день

За 20 лет до этого, 9 ноября 1918 года, в Германии произошло крушение монархии. Кайзер Вильгельм II отрекся от трона. Рейхсканцлер Макс фон Баден (Max von Baden) ушел в отставку и поручил социал-демократу Фридриху Эберту (Friedrich Ebert) формирование нового правительства. 9 ноября Германия была официально провозглашена демократической республикой, позднее получившей название Веймарской республики.

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

А за несколько часов до этого, стараясь опередить события, коммунист Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) - правда, не от имени народа, а от имени революционного пролетариата - провозгласил Германию республикой социалистической. Социализм страна не приняла, но установление демократической республики оказало огромное влияние на все ее развитие.

Позже нацисты назвали социал-демократов "ноябрьскими предателями" за то, что те, заключив соглашение о перемирии на фронтах Первой мировой войны, якобы нанесли "удар в спину" германской армии.

Кстати говоря, в тот же самый день, 9 ноября, через пять лет после отречения Вильгельма II, в Мюнхене был подавлен так называемый "пивной" путч, организованный Гитлером. Как его сторонники "отметили" этот день в 1938 году, мы уже знаем...

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    Потсдамская площадь

    До Второй мировой войны Потсдамская площадь была одним из самых оживленных перекрестков Берлина. После войны руины снесли, и в самом центре города образовался пустырь. Так как он находился в охранной зоне между внутренней и внешней Стенами, построенными ГДР, ничего, кроме заграждений, надолбов, колючей проволоки здесь не было. А так Потсдамская площадь выглядит сейчас. Она снова полна жизни.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Галерея на Стене

    Немногие знают, что Стена, разделявшая Берлин, было двойной. Между параллельными Стенами - минные поля, заграждения, контрольно-следовая полоса. К восточной стороне Стены нельзя было подойти. В тех, кто пытался ее преодолеть и бежать на Запад, стреляли на поражение. После воссоединения фрагменты Стены сохранили, и их расписали художники из десятков стран мира. Так возникла East Side Gallery.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Следственная тюрьма "штази"

    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман


Контекст

Комментарий: "Прыжок к свободе" и Берлинская стена 2.0

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Разлом между востоком и западом города начинает стираться, но пандемия заново делит его на части. Полина Аронсон - о возвращении старых страхов.  

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея)

3 октября отмечается День германского единства. И символом этого исторического события, произошедшего 30 лет назад, стали Бранденбургские ворота в Берлине.  

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В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.  

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