9 мая: 70-летие победы в бывшем СССР

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Что такое 9 мая для жителей бывших республик Советского Союза? Как отмечают вчерашние соотечественники День победы во Второй мировой войне?
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В интервью DW Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин объясняют, почему акция рискует превратиться в гонку за цифрами и кто хочет отобрать "Бессмертный полк".
В российской столице канцлер ФРГ 10 мая почтила память жертв Второй мировой войны, выразила признательность советскому народу и была жесткой в оценках политики Кремля. Репортаж DW.
В Москве прошел военный парад, посвященный 70-летию победы над нацизмом. В то же время эта победа зачастую используется в России в качестве оправдания сомнительных действий, полагает немецкая печать.
В памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения Маутхаузена приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе и бывшие узники концлагеря.
По словам канцлера ФРГ, посетившей с визитом Россию, "преступная и противоправная аннексия" Крыма нанесла "серьезный удар по сотрудничеству" Москвы и Берлина.
По мнению украинского президента, Москва использует праздник "для апологии экспансионистской политики в отношении соседей" и "удержания их в своей орбите".
Маршурт колонны проходил по Тверской улице от Белорусского вокзала к Красной площади и затем Москворецкой набережной. В шествии также принял участие президент РФ Владимир Путин.
Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в художественной галерее, где проходила альтернативная выставка, приуроченная ко Дню победы.
Президент РФ предложил создать внеблоковую систему глобальной безопасности и отметил, что в последние десятилетия стали чаще игнорировать принципы международного сотрудничества.
Праздничные мероприятия проходят по всей России по случаю 70-летия победы над нацистской Германией. Этот праздник отмечают и в других бывших республиках СССР.
Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти.
Семьдесят лет тому назад союзники объединенными силами победили нацистскую Германию. Но сегодня, в дни юбилея, между ними пролегли глубочайшие политические разногласия.
Пытаясь сохранить память о войне, в России "работают грубо", считает доцент кафедры истории Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Рябова.
В Германии прошли мероприятия, приуроченные к 70-летию окончания Второй мировой войны в Европе. В центре внимания - историческая ответственность немцев за преступления национал-социализма. Об этом – в Геофакторе.
В интервью DW Александр Бракель рассказал о том, как началась политизация Дня Победы в бывшем СССР и что представляет собой культура памяти в постсоветских странах сегодня.
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