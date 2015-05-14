Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

9 мая: 70-летие победы в бывшем СССР

Что такое 9 мая для жителей бывших республик Советского Союза? Как отмечают вчерашние соотечественники День победы во Второй мировой войне?

(Контент страницы генерируется автоматически).

Demos Unsterbliches Regiment am 9. Mai 2015 zum Tag des Sieges. Copyright: Natalia Gredina

Создатели "Бессмертного полка": нас интересует память, а не дутые нули 14.05.2015

В интервью DW Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин объясняют, почему акция рискует превратиться в гонку за цифрами и кто хочет отобрать "Бессмертный полк".
German Chancellor Angela Merkel (L) gestures as Russian President Vladimir Putin looks on during a news conference after talks at the Kremlin in Moscow, Russia, May 10, 2015. Russian President Vladimir Putin said on Sunday that a peace deal agreed in Minsk over the separatist conflict in east Ukraine was moving forward despite problems and that it had been quieter in Ukraine recently. Putin made the comments at a news conference in Moscow with Germany's Angela Merkel. REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool eingestellt von: mak

Как Ангела Меркель отметила в Москве юбилей окончания войны 10.05.2015

В российской столице канцлер ФРГ 10 мая почтила память жертв Второй мировой войны, выразила признательность советскому народу и была жесткой в оценках политики Кремля. Репортаж DW.
09.05.2015+++ Russian TOR-M2U tactical surface-to-air missile systems drive during the Victory Day parade at Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2015. Russia marks the 70th anniversary of the end of World War Two in Europe on Saturday with a military parade, showcasing new military hardware at a time when relations with the West have hit lows not seen since the Cold War. REUTERS/Sergei Karpukhin

Немецкие СМИ: Парад победы как инструмент пропаганды 10.05.2015

В Москве прошел военный парад, посвященный 70-летию победы над нацизмом. В то же время эта победа зачастую используется в России в качестве оправдания сомнительных действий, полагает немецкая печать.
10.05.2015 *** epa04741458 Survivors take part in the Memorial event on the anniversary of the Nazi camp's liberation in Mauthausen, Austria, 10 May 2015. Survivors took part in a commemoration ceremony marking the 70th anniversary of the liberation of the prisoners by US forces on 08 May 1945. EPA/ANDY WENZEL/BKA EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

В Австрии отметили 70-летие освобождения концлагеря Маутхаузен 10.05.2015

В памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения Маутхаузена приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе и бывшие узники концлагеря.
10.05.2015 *** Russian President Vladimir Putin (R) meets with German Chancellor Angela Merkel at the Kremlin in Moscow, Russia, May 10, 2015. Putin and Merkel will discuss the crisis in Ukraine at talks in Moscow on Sunday, a Kremlin aide said on May 6. REUTERS/Sergei Karpukhin

Меркель: Аннексия Крыма представляет угрозу европейскому мирному устройству 10.05.2015

По словам канцлера ФРГ, посетившей с визитом Россию, "преступная и противоправная аннексия" Крыма нанесла "серьезный удар по сотрудничеству" Москвы и Берлина.
Ukrainian President Petro Poroshenko takes part in a ceremony commemorating the 70th anniversary of the end of the World War Two, at the Tomb of the Unknown Soldier in Kiev, Ukraine, May 9, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Порошенко: Украина не будет отмечать День победы по российскому сценарию 09.05.2015

По мнению украинского президента, Москва использует праздник "для апологии экспансионистской политики в отношении соседей" и "удержания их в своей орбите".
2622215 05/09/2015 Participants during the march of the Immortal Regiment Moscow regional patriotic public organization on Red Square. Maksim Blinov/RIA Novosti

МВД насчитало более 500 тысяч человек на акции "Бессмертный полк" в Москве 09.05.2015

Маршурт колонны проходил по Тверской улице от Белорусского вокзала к Красной площади и затем Москворецкой набережной. В шествии также принял участие президент РФ Владимир Путин.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2015. A police car seen outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation. Sergei Fadeichev/TASS

В Москве полиция закрыла выставку "Мы победили" 09.05.2015

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в художественной галерее, где проходила альтернативная выставка, приуроченная ко Дню победы.
09.05.2015+++ Russia's President Vladimir Putin delivers a speech during the Victory Day parade at Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2015. Russia marks the 70th anniversary of the end of World War Two in Europe on Saturday with a military parade, showcasing new military hardware at a time when relations with the West have hit lows not seen since the Cold War. REUTERS/Host Photo Agency/RIA Novosti ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Путин поблагодарил союзников за вклад в победу над нацизмом 09.05.2015

Президент РФ предложил создать внеблоковую систему глобальной безопасности и отметил, что в последние десятилетия стали чаще игнорировать принципы международного сотрудничества.
09.05.2015+++ Russian servisemen drive T-90A main battle tanks during the Victory Day parade at Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2015. Russia marks the 70th anniversary of the end of World War Two in Europe on Saturday with a military parade, showcasing new military hardware at a time when relations with the West have hit lows not seen since the Cold War. REUTERS/Grigory Dukor

В Москве прошел крупнейший за всю историю военный парад 09.05.2015

Праздничные мероприятия проходят по всей России по случаю 70-летия победы над нацистской Германией. Этот праздник отмечают и в других бывших республиках СССР.
Vernichtungslager Trostinez in Belarus. Pforte der Erinnerung ist ein symbolisches Gruppenporträt der Gefangenen. Autor der Bilder - unser Korrespondent in Belarus - Andrej Timarov. Copyright DW, da Forograf unter einem Pseudonym in Belarus arbeitet.

Лагерь смерти Малый Тростенец: Беларусь помнит ради будущего 09.05.2015

Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти.
Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park, fotografiert am 10.04.2015 in Berlin mit der Statue eines sowjetischen Soldaten mit Kind und zerbrochenem Hakenkreuz. Die Anlage wurde im Mai 1949 übergeben und ehrt die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee. Über 7000 Soldaten, die in der Schlacht um Berlin gefallen sind, wurden hier bestattet. Foto: Jens Kalaene

День победы союзники празднуют врозь 09.05.2015

Семьдесят лет тому назад союзники объединенными силами победили нацистскую Германию. Но сегодня, в дни юбилея, между ними пролегли глубочайшие политические разногласия.
Russische Schokoladenpackungen mit Motiven des - etwa mit den Aufschriften 70 Jahre großer Sieg oder Ruhm der Roten Armee, aufgenommen am 06.05.2015 in Moskau. Foto: Wolfgang Jung/dpa (zu dpa Korr-Bericht Das Geschäft mit dem 9. Mai - Wie Russen am «Siegeskult» verdienen +++(c) dpa - Bildfunk+++

Историк: Георгиевские ленточки на сумках и обуви - это маразм 09.05.2015

Пытаясь сохранить память о войне, в России "работают грубо", считает доцент кафедры истории Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Рябова.

Как отметили в Германии 70-летие победы над нацизмом 08.05.2015

В Германии прошли мероприятия, приуроченные к 70-летию окончания Второй мировой войны в Европе. В центре внимания - историческая ответственность немцев за преступления национал-социализма. Об этом – в Геофакторе.
Vernichtungslager Trostinez in Belarus. Memorial im Ehemaligen Vernichtungslager öffnet in Kürze. Autor der Bilder - unser Korrespondent in Belarus - Andrej Timarov. Copyright DW, da Forograf unter einem Pseudonym in Belarus arbeitet.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего 08.05.2015

Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти.
Russland feiert den 68. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland mit einer Militärparade auf dem Roten Platz. Russian servicemen take part in the Victory Parade on Moscow's Red Square May 9, 2013. Russia commemorates the 68th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany on May 9. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: MILITARY ANNIVERSARY)

Немецкий историк: Политизация Дня Победы началась при Брежневе 08.05.2015

В интервью DW Александр Бракель рассказал о том, как началась политизация Дня Победы в бывшем СССР и что представляет собой культура памяти в постсоветских странах сегодня.
Показать еще