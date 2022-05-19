 85-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 19.05.2022

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Украина

85-й день войны России против Украины: главные события

Украинская армия с начала контрнаступления в Харьковской области освободила уже 23 населенных пункта. Сенат США поддержал выделение Украине помощи на сумму в 40 млрд долларов.

Украинские солдаты в Харьковской области

Украинские солдаты в Харьковской области

На 85-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Военные действия

Украинская армия с начала контрнаступления в Харьковской области 5 мая освободила уже 23 населенных пункта, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. В России несколько высокопоставленных военных уволены или отстранены от командования из-за поражений российской армии в Украине, сообщило Минобороны Великобритании. Генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала в Харьковской области, вице-адмирал Игорь Осипов - из-за гибели крейсера "Москва".

В результате обстрелов Северодонецка российскими войсками погибли не менее 12 человек, 40 получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По словам Гайдая, данные о погибших и пострадавших уточняются, поскольку невозможно обследовать территорию под обстрелами. Российские силы, согласно сообщениям, ведут бои уже в городской черте Северодонецка.

Плененные защитники Мариуполя

По данным министерства обороны России, на разгромленном заводе "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдались уже 1730 украинских военных. Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет учет пленных, зарегистрированы уже сотни военных, заявила пресс-служба организации. Каждый пленный заполняет формуляр с личными данными. Эту информацию МККК намерен использовать для поддержания контактов военнопленных с членами их семей.

В Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца заместителя командира украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу. Ранее сообщалось, что Мурыга был задержан при попытке пересечения границы с РФ в Ростовской области под видом беженца. В суде отметили, что Денис Мурыга проходит по ч.2 ст. 208 УК РФ (Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования). Он имеет двойное гражданство - РФ и Украины.

Судебный процесс по делу о военном преступлении

Российский сержант Вадим Шишимарин - первый российский военный, которого судят в Украине по обвинению в военных преступлениях, - признал свою вину в суде. "Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", - заявил военнослужащий.

Европарламент призывает привлечь военное и политическое руководство России и их союзников к ответственности перед специальным трибуналом за нападение на Украину. Соответствующую резолюцию депутаты приняли в четверг, 19 мая в Брюсселе в ходе пленарного заседания. Документ предусматривает создание специального международного суда для расследования российской агрессии в Украине как международно-правового преступления, на которое не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге.    

Переговоры между США и Россией

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и его американский коллега Марк Милли провели первый телефонный разговор с тех пор, как российская армия вторглась в Украину 24 февраля. Стороны обсудили вопросы, представляющие обоюдный интерес, в том числе Украину, сообщило агентство РИА "Новости". В сообщении американской стороны говорится, что Герасимов и Милли обсудили "ряд вопросов безопасности, вызывающих обеспокоенность".  Шесть дней назад состоялся первый с 18 февраля телефонный разговор между министрами обороны США и России Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу.

Правительство Италии подготовило поэтапный план прекращения войны в Украине. На первом этапе предлагается прекратить огонь и отвести войска от линии фронта под наблюдением ООН. За этим должно последовать вступление Украины в короткие сроки в ЕC при гарантии ее неприсоединения к НАТО. На третьем этапе планируется подписание двустороннего соглашения между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Эти "спорные территории" должны получить полную автономию при сохранении суверенитета Украины. На последнем этапе предполагается подготовить новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который обеспечит контроль над вооружениями и предотвращение конфликтов.

Военная помощь Украине

Сенат США поддержал выделение Украине пакета помощи на сумму в 40 млрд долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 86 сенаторов, против - 11. Палата представителей Конгресса США одобрила этот документ на прошлой неделе. Ожидается, что президент США Джо Байден в самом скором времени подпишет законопроект, после чего он вступит в силу.

Правительство Австралии утвердило выделение Украине новой партии оружия. Киеву будет направлено 14 гусеничных бронетранспортеров M113 и 20 бронемашин Bushmaster на общую сумму в 60,9 млн долларов. В результате общий объем помощи Австралии Киеву превысит 285 млн долларов.

Великобритания поставит Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом заявили в правительстве Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора главы британского правительства Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что данное вооружение будет выделено сверх дополнительной помощи в размере 1,3 млрд фунтов, о которой стало известно ранее.

Шольц поддержал поставки вооружений Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил в защиту поставок тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской военной агрессии. "Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, - в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге. "Всех нас объединяет общая цель - не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", - подчеркнул он.

В Германию доставят очередную группу украинцев, раненых в ходе войны. Специальный самолет бундесвера A310 MedEvac вылетел с этой целью из Кельна в Польшу. Пациенты будут проходить лечение в клиниках на севере Германии, поэтому самолет доставит их в Гамбург. В ФРГ на лечение доставлено уже 111 человек, пострадавших в результате войны в Украине.

Украинские беженцы имеют хорошие шансы на немецком рынке труда, поскольку обладают высокой квалификацией, а в Германии ощущается нехватка специалистов, полагает Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Согласно опросу IW, 93 процента прибывших в ФРГ украинцев имеют полное среднее или высшее образование, 86 процентов до начала войны были трудоустроены. При этом в Германии не хватает около 15 700 тысяч специалистов по уходу за больными и пожилыми и 16 тысяч воспитателей.

Европарламент - за приостановку пошлин

Европейский парламент проголосовал за приостановку таможенных пошлин сроком на один год на весь украинский экспорт в Евросоюз. На один год приостанавливается действие антидопинговых мер против экспорта украинской стали.

В Украине вступил в силу указ президента о принудительном изъятии объектов права собственности России. Согласно указу, изымаются активы акционерного общества "Международный резервный банк" (5 825 881 092 гривны), активы публичного АО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (4 483 313 425 гривен), право требования долга публичного АО "Сбербанк России" к АО "Международный резервный банк" (14 889 686 634 гривны), право требования долга Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к публичному АО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (934 874 265 гривен). В пояснительной записке отмечается, что закон принят в целях мобилизации необходимых ресурсов для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины на фоне российской агрессии.

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    Автор: Николай Пермяков


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