84-й день войны России против Украины: главные события

На 84-й день полномасштабной войны России против Украины - в среду, 17 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

В катакомбах заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться еще около тысячи украинских бойцов, в том числе их командиры. "Командиры и бойцы высокого ранга из полка "Азов" по-прежнему не вышли", - сообщил лидер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Денис Пушилин. По его словам, первоначально на территории "Азовстали" находились более двух тысяч украинских бойцов. По данным пророссийских сепаратистов, только за прошедшие сутки на "Азовстали" сдались 785 украинских военнослужащих. Накануне в российский плен попали около 600 защитников Мариуполя.

Войска самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") утверждают, что бои в Северодонецке идут в черте города. На Лисичанском направлении данный населенный пункт уже "находится под контролем", сообщил представитель "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко.

Российские войска несут потери

Потери личного состава российских войск за сутки увеличились на 400 до 28 300 убитыми, утверждает генеральный штаб вооруженных сил Украины. Российская армия также потеряла за сутки 16 танков, самолет, 34 бронемашины и 8 артиллерийских систем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередном украинском обстреле села Солохи. "Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения", - сказал он.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский постановил продлить срок военного положения в стране еще на три месяца, а также продлить срок мобилизации граждан на такой же срок. Военное положение в Украине и мобилизация продлеваются с 5 часов 30 минут 25 мая сроком на 90 суток, следует из указов Зеленского, направленных на утверждение в Верховную Раду.

Украинский президент создал рабочую группу по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате российской вооруженной агрессии. В состав группы вошли 20 украинских и международных экспертов. Руководителем назначен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Военные преступления в Украине

В Украине первый российский солдат, представший перед судом по обвинению в совершении военных преступлений, признал себя виновным. 21-летний сержант Вадим Шишимарин из Иркутска на суде в Киеве утвердительно ответил на вопрос о виновности в преднамеренном убийстве 62-летнего мирного жителя в деревне Чупаховка Сумской области Украины 28 февраля.

Представители организации Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов Украины, которые были временно оккупированы российскими войсками, и зафиксировали 22 эпизода внесудебных расправ, девять убийств, шесть возможных насильственных исчезновений и семь эпизодов пыток. Сотрудники организации посетили Черниговскую и Киевскую области Украины, где опросили 65 человек, а также собрали фото- и видеосвидетельства, которыми делились потерпевшие и свидетели.

Международная помощь Украине

Украине из-за российского вооруженного вторжения грозит даже более крупный обвал экономики, чем предполагалось ранее. В случае перехода войны в затяжную стадию и потери Украиной выхода к Черному морю ВВП этой страны может сократиться на 60 процентов, подсчитали экономисты американского банка Morgan Stanley. На 2022 год аналитики прогнозируют сокращение ВВП Украины на 39 процентов. Morgan Stanley оценивает финансовые потребности Украины в 4,7 млрд долларов в месяц.

Еврокомиссия утвердила План восстановления Украины, сообщил премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль. "Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Однако главное в этом отношении не деньги. Главное - это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

США возобновили работу посольства в Киеве

США возобновили работу своего посольства в Киеве после трехмесячного перерыва, вызванного российским вторжением в Украину. "Мы официально возобновляем работу", - сообщил представитель посольства Дэниел Лэнгенкамр, после чего над зданием дипмиссии США в Киеве был поднят американский флаг. По словам представителя, поначалу в посольство вернется не весь его состав, консульские услуги пока предоставляться не будут.

"Украинский народ при нашей поддержке в сфере безопасности защищает свою родину перед лицом бессовестного российского вторжения, и в результате звездно-полосатый флаг вновь развевается над посольством", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Дипломатическая война

В ответ на высылку Испанией 27 российских дипломатов, Россия объявила персонами нон грата аналогичное число испанских дипломатов. 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства Испании в Санкт-Петербурге должны покинуть территорию РФ в течение 7 дней. Россия также высылает 24 итальянских дипломата. Ранее Россия в ответ на выдворение 41 российского дипломата из Франции объявила о высылке из страны 34 французских дипломатов. Им предписано покинуть пределы РФ в течение двух недель.

Литва с 1 июня отзывает из РФ своего посла Эйтвидаса Баярунаса, а с 7 июня - закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Консульские и другие функции будут переданы литовскому посольству в Москве. Консульство Литвы в Санкт-Петербурге закрыто с середины апреля.

Еврокомиссия приняла план по отказу от импорта энергоносителей из России REPowerEU. Он предусматривает окончательный отказ от российского газа "значительно раньше" 2030 года. Реализация плана потребует дополнительных расходов на суму в 210 млрд евро до 2027 года.

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