 8,2 миллиона евро на ремонт древнего храма (фото) | Кадр дня | DW | 26.05.2019

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Кадр за кадром

8,2 миллиона евро на ремонт древнего храма (фото)

Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.

Лимбург

Лимбург • Этот древний романский храм, освященный в XIII веке, возвышается над рекой Лан в немецком Лимбурге. Сейчас здесь пришло время отремонтировать крышу - полностью заменить 3200 квадратных метров кровли, а также отреставрировать часть фасадов. Работы начнутся в середине следующего года и обойдутся, согласно нынешним подсчетам, в 8,2 миллиона евро. Хотите узнать больше об этом памятнике и городе Лимбурге, смотрите наши фотогалереи ниже.

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Лимбургский собор

  • 1000 марок 1964 года

    Лимбургский собор

    По автобану - к оригиналу

    У вас случайно не завалялась купюра в 1000 немецких марок 1964 года? Если вы захотите своими глазами увидеть изображенную на ней романскую церковь, пересчитать башни, найти готические элементы, вам нужно всего-навсего совершить путешествие, причем не во времени, а на машине - по автобану A3. Между Франкфуртом и Кельном около съезда на Лимбург ее будет видно издалека, уже со скоростной трассы.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    На мосту

    Этот снимок сделан со Старого моста через Лан, на пути от парковки около речного шлюза в Старый город. Уже много столетий этот мост и путников, по нему идущих, охраняет святой Иоанн Непомук - мученик, тело которого в 1393 году сбросили с пражского Карлова моста во Влтаву. В некоторых районах Германии его статуи можно встретить достаточно часто, но фотографируют их реже, чем в чешской столице.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Западный фасад

    Путь от набережной к церкви пролегает по уютным узким улочкам, но мы оставим их на потом, торопясь на площадь к западному фасаду с двумя башнями и главным порталом. Пять его уровней украшают статуи, фигуры, резные орнаменты и колонны разной формы. Лев - аллегорический символ апостола Марка, телец - Луки. Где-то рядом с ними - средневековый мастер-зодчий, руководивший строительством этого храма.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Письменные свидетельства

    Освящение церкви в ее нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180 - 1190 годы. Воздвигли ее на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, основанному здесь еще в 910 году. Письменное упоминание о нем содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Гробница Конрада Курцбольда

    Особое почетное место внутри храма занимает гробница графа Конрада Курцбольда (Konrad Kurzbold), 885-948 гг., ныне находящаяся в северном поперечном нефе. Именно благодаря его стараниям над рекой Лан была основана монашеская обитель. Ее церковь первоначально имела форму базилики.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Эпохи и стили

    Храм в Лимбурге считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Монастырская и приходская церковь

    Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Секуляризация

    В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Кафедральный собор

    В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Реставрационные работы

    В конце XIX века в соборе начались первые обширные реставрационные работы с целью восстановить фрески и другие элементы романского и готического периодов. Например - позднеготическую фреску с Родословием Иисуса (Ahnenreihe Jesu).

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Святые и апостолы

    В южном поперечном нефе изображена сцена передачи ключей от рая святому апостолу Петру. В другой части храма - покровитель путников святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Информация для посетителей

    Лимбургский собор можно осмотреть самостоятельно или с экскурсиями. Со вторника по пятницу они начинаются в 11 и 15 часов. В субботу - в 11 часов. По воскресеньям - в 11:45. Начало ежедневных служб - 10:15.

    Автор: Максим Нелюбин


Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Старые пути и новые дороги

    Не все дороги ведут в Лимбург, но именно через него пролегал один из важнейших торговых путей Средневековья. Via Publica соединяла Брюссель и Прагу через Кельн, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг. Много столетий, вплоть до Первой мировой войны, за провоз товаров по этому каменному мосту, построенному в середине XIV века, здесь взимался сбор, исправно пополнявший городскую казну.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Мимолетное виденье

    Сегодня около Лимбурга проходят сразу две оживленные дороги: автобан А3 и трасса поездов ICE, с которых он виден, как на ладони. Если бы в Германии составили рейтинг городов, мимо которых проезжает так много людей, спонтанно желающих сделать в этих местах остановку, но все-таки проскакивающих их транзитом, Лимбург занял бы одно из первых мест. Впрочем, на недостаток туристов здесь не жалуются.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Узкое место на Малом спуске

    Автобан и скоростная железнодорожная трасса проложены в нескольких километрах от города, древняя Via Publica же вела через него. Причем в Лимбурге находилось самое узкое ее место - такое узкое, что еще в Кельне на рынке Heumarkt была указана ширина проезда около дома на лимбургской улочке Kleine Rütsche, чтобы купцы могли заранее убедиться, не слишком ли широкие повозки снаряжают в путь.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    "Дом семи грехов"

    Слева - гнев, справа - чревоугодие. Вместе с гордыней, сребролюбием, завистью, блудом и уныньем эти символические изображения с 1567 года украшают, если можно так сказать в данном нравоучительном случае, фасад "Дома семи грехов" ("Haus der Sieben Laster") на улочке Brückengasse, ведущей от Старого моста в центр Лимбурга. Раньше они взирали на купцов и путников, сегодня - развлекают туристов.

  • Гравюра Маттеуса Мериана 1655 года

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Гравюра 1655 года

    Первое письменное упоминание Лимбурга-на-Лане ("Lintpurc") датировано 910 годом. Городские права он получил 1214 году, а через четыре с лишним века таким его увидел знаменитый швейцарский художник и издатель Маттеус Мериан. Справа от собора, которому мы посвятили отдельный репортаж, на гравюре изображен древний замок - Burg Limburg. Он сохранился, однако городскую стену в 1818 году разобрали.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Во времена кельтов и Меровингов

    В этом месте Лан можно было перейти вброд. Как это часто бывает в таких удачно расположенных местах, следы первых поселений указывают на живших здесь кельтов - примерно в пятом веке до нашей эры. В конце правления династии Меровингов около 760 года переправу стали контролировать с помощью специально воздвигнутого укрепления, а рядом появилось поселение, ставшее позже Лимбургом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Любовь к деталям

    Исторический центр Лимбурга с его средневековыми фахверковыми зданиями сохранился превосходнейшим образом. Стараниями властей и владельцев домов сегодня его старые улочки с точки зрения охраны исторических памятников выглядят просто образцово-показательно, но не лишены при этом характерной патины времен.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Очень старый фахверк

    Согласно последним исследованиям в области традиционной немецкой архитектуры, восемь из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии находятся в Лимбурге. Фасады большинства зданий в его центре богато украшены резными орнаментами и фигурами - где-то удивительными старыми, где-то забавными новыми, но прекрасно вписанными в облик города, жителям которого чувства юмора, явно, не занимать.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Крокодил - большая рыба!

    Такие резные фигуры можно увидеть под эркером дома Plötze 14, построенного в середине XVI века богатым торговцем специями. Они иллюстрируют историю ветхозаветного пророка Ионы, которого в море поглотила большая рыба. В ее утробе он раскаялся в своих поступках, за что был выпущен на берег. По всей видимости, в Лимбурге решили добиться большего эффекта, заменив беззубого кита… крокодилом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Из Лимбурга - в Вену

    Одними средневековыми жемчужинами список достопримечательностей Лимбурга не заканчивается. Например, этот резной балкон украшает фасад подворья Walderdorffer Hof - памятника, сочетающего в себе примеры ренессансного стиля и эпохи барокко. Его возвели с участием итальянских мастеров по заказу Вильдериха фон Вальдердорфа, позже ставшего епископом Вены. Он прославился своей кротостью и щедростью.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Папье-маше, гипс, краска и фантазия

    Как хамелеоны они приняли красно-коричневый цвет, в который выкрашены фахверковые балки. Такие явно современные фигуры, словно вылепленные из теста, можно увидеть сразу на нескольких домах в Лимбурге. Их оставил городу… пекарь Фридель Хенслер (1936-2008), работавший не только в своей булочной, но и основавший собственное художественное ателье.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    На заметку

    Проезжая в следующий раз мимо Лимбурга на машине, обязательно посетите этот город. Путешествующим на поездах ICE сделать это тоже будет несложно, даже стоп-кран срывать не придется. Лимбург - город небольшой, но около него специально построили вокзал исключительно для таких экспрессов... почти в чистом поле. Зачем и почему? Это уже другая история, связанная с премудростями немецкого федерализма.

    Автор: Максим Нелюбин



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