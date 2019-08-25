800-летняя липа станет национальным достоянием Германии (фото)

Хеде • Возраст этой крупнолистной липы (нем. Sommer-Linde) оценивается в 600-800 лет. Она растет в нижнесаксонской коммуне Хеде и станет первым "Деревом - национальным достоянием Германии" (Nationalerbe-Baum). Об этом сообщили в Немецком дендрологическом обществе (Deutsche Dendrologische Gesellschaft). Официальная церемония состоится в субботу, 5 октября. Гигантская липа в Хеде обладает самым толстым в Германии полнодревесным, то есть имеющим почти цилиндрическую форму стволом, диаметр которого составляет целых 17 метров.

Всего в список таких природных памятников в Германии будет внесено 100 деревьев. Многие из них нуждаются в особой охране, так как страдают не только из-за изменений климата, но и нередко - из-за неправильного или недостаточного ухода.

Следующими в список Немецкого дендрологического общества будут включены 200-летнее дерево-гинкго в парке саксонского замка Янисхаузен (Schloss Jahnishausen) и 70-метровый тис, растущий в коммуне Флинтбек в земле Шлезвиг-Гольштейн, возраст которого составляет от 800 до 1000 лет.

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Немецкий лес: цифры и факты

Немецкий лес в цифрах Германия богата лесами. На них приходится 32 процента территории страны. Немецкий лес (нем. Deutscher Wald) в целом является одним из национальных символов. В Тевтобургском лесу (фото) более двух тысяч лет назад германские племена одержали победу над войсками древних римлян. В лесах происходит действие многих немецких преданий и легенд...

Немецкий лес в цифрах Среди федеральных земель на первом месте по площади лесных массивов находится Бавария (фото) - 2,6 миллиона гектаров или 36,9 процента территории. Однако по второму показателю лидирует Гессен, где они занимают 42,3 процента площади земли. Не удивительно, что именно в дремучих гессенских лесах разыгрываются сюжеты сказок братьев Гримм.

Немецкий лес в цифрах Немцы бережно относятся к своим лесам - не только заповедным. Руководствуются в Германии при этом принципом продолжительного и неистощимого использования (нем. Nachhaltigkeit). Площади лесов здесь не сокращаются, а увеличиваются. За десять лет - примерно на 50 тысяч гектаров (+0,4 процента). Эта фотография сделана в Шварцвальде.

Немецкий лес в цифрах Некоторые леса в Германии находятся в федеральной собственности, некоторые принадлежат землям, общинам или коммунам, но подавляющее большинство составляют частные владельцы - фонды, церковные и прочие организации, фирмы, а также физические лица. Всего в стране насчитывается около двух миллионов собственников лесных угодий.

Немецкий лес в цифрах В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

Немецкий лес в цифрах В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

Немецкий лес в цифрах Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

Немецкий лес в цифрах На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

Немецкий лес в цифрах Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

Немецкий лес в цифрах Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

Немецкий лес в цифрах В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

Немецкий лес в цифрах В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд. Автор: Максим Нелюбин



Немецкие национальные в Германии

Немецкие национальные парки Охрана природы в Германии В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (Nationalpark), немногим более сотни природных парков (Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.

Немецкие национальные парки Статистика и площади На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - это в общей сложности еще около четырех процентов площади.

Немецкие национальные парки Парки и парки В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. А в регионе Гарц - вообще три природных парка и один национальный. Национальные парки мы здесь перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков в Германии.

Немецкие национальные парки Природные парки Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).

Немецкие национальные парки Баварский лес Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.

Немецкие национальные парки Берхтесгаден Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.

Немецкие национальные парки Шлезвиг-Гольштейнские ватты Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!

Немецкие национальные парки Нижнесаксонские ватты Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

Немецкие национальные парки Гамбургское ваттовое море Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.

Немецкие национальные парки Национальный парк Ясмунд На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие национальные парки Национальный парк Мюриц Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.

Немецкие национальные парки Саксонская Швейцария Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.

Немецкие национальные парки Нижняя Долина Одера Национальный парк Нижняя Долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.

Немецкие национальные парки Переднепомеранские лагуны Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".

Немецкие национальные парки Национальный парк Хайних В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних (Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.

Немецкие национальные парки Айфель Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.

Немецкие национальные парки Келлервальд-Эдерзе Национальный парк Келлервальд-Эдерзе (Nationalpark Kellerwald-Edersee), основанный в 2004 году в Гессене, принадлежит к числу пяти немецких буковых лесов, включенных в список Всемирного наследия. На территории парка нет населенных пунктов. Уникальный лес сохранился в первозданном виде, так как долгое время им владели здешние князья, использовавшие эти места в качестве охотничьих угодий.

Немецкие национальные парки Гарц Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Национальный парк Гарц (Nationalpark Harz), созданный в 1990 году и расширенный в 2006 году, занимает сейчас около 10 процентов территории этого региона и является крупнейшим по площади лесным национальным парком Германии.

Немецкие национальные парки Шварцвальд Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Немецкие национальные парки Хунсрюк-Хохвальд Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря. Автор: Максим Нелюбин



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