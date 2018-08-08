8 самых популярных в Германии кошачьих пород (фото)

8 августа - Всемирный день кошки. Немцы не являются исключением и тоже обожают этих домашних животных.
Смотрите также:
В Германии произошла невиданная вещь: по распоряжению судьи в суд была доставлена кошка. Правда, показания ей все же давать не пришлось. (13.07.2017)
В немецком городе Гамбурге открылось первое кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками - поиграть, погладить, понаблюдать, поговорить... (28.07.2017)
Немецкий рынок зоотоваров остро реагирует на происходящие в Германии демографические изменения и массовое увлечение детей и подростков всевозможной электроникой. Подробности у DW. (25.07.2013)
GPS-трекеры для котов и собак, миски, управляемые при помощи смартфона, "умные игрушки" для хомяков: индустрия делает ставку на любовь немцев к их питомцам. (14.06.2016)
1 марта в России отмечают День кошек. По статистике, у каждого третьего немца есть это домашнее животное. DW знакомит с самыми яркими представителями. (01.03.2017)
Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го... (13.11.2015)