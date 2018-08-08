8 самых популярных в Германии кошачьих пород (фото)

Кошачий мир Германии

Этот безухий кот несколько лет жил в одном из приютов Берлина. Деррик остался без ушей из-за продолжительной болезни, сейчас его не беспокоят боли. В мае 2016 года о нем писали не только немецкие, но и британские, китайские и даже нигерийские СМИ. Безухий кот все-таки нашел своего хозяина в немецкой столице.

Автор: Ксения Сафронова