8 лучших театров Германии

Лучшие театры Германии

Volksbühne Berlin

Лидерами рейтинга регулярно становятся театры Швейцарии и Австрии. Но мы решили сконцентрировать ваше внимание на театрах Германии, причем на тех, которые признавались "лучшими" не менее двух раз, начиная с 2000 года. На фото - берлинский Volksbühne. С 1992 по 2017 год худруком здесь был Франк Касторф - выдающийся режиссер, ценитель Чехова и Достоевского.