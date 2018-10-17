 8 лайфхаков по избавлению от стресса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.10.2018

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Культура и стиль жизни

8 лайфхаков по избавлению от стресса

Бешеный ритм жизни, нескончаемый поток информации, неуверенность в завтрашнем дне - "благоприятные" условия для возникновения стрессовых ситуаций. Как перестать волноваться и начать жить?

  • Утренний душ

    Как быстро снять стресс

    Утренний душ

    Дайте бой стрессу уже под утренним душем! Принимая его, освободитесь от негативных мыслей, концентрируя свое внимание исключительно на нежном плеске воды и ароматном запахе шампуня. Несколько минут такого релакса - и вы почувствуете прилив сил и энергии.

  • Вкусная еда

    Как быстро снять стресс

    Вкусная еда

    Смартфон, телевизор, компьютер, - забудьте про них хотя бы на время завтрака! Не надо нагружать себя с самого утра. Лучше в полной мере насладиться трапезой. И выбирайте продукты, способствующие выработке в организме гормонов счастья -например, бананы, сыр, авокадо, черный шоколад.

  • Дыхательная гимнастика

    Как быстро снять стресс

    Дыхательная гимнастика

    Эффективное средство от стресса - дыхательная гимнастика. Закройте глаза и интенсивно подышите: сделайте десять глубоких вдохов и шумных выдохов. Итог: внутренний баланс в организме выравнивается, нервное напряжение уходит, головная боль слабеет, душевное состояние улучшается.

  • Разговор с самим собой

    Как быстро снять стресс

    Разговор с самим собой

    Диалог с самим собой очень полезен, поскольку помогает сосредоточить внимание, скоординировать и упорядочить свои действия, разобраться в делах, которые не получаются. Человек, разговаривающий с собой, лучше самовыражается и чувствует себя менее одиноким. Не хотите говорить? Ведите дневник!

  • Чаепитие

    Как быстро снять стресс

    Чаепитие

    Успокоиться и снять напряжение поможет чашка ароматного черного чая с медом и лимоном. Только не пейте его между делом, просматривая электронную почту или читая какой-нибудь текст. Отложите на несколько минут все дела и насладитесь вкусом чая, заварите его по всем правилам.

  • Сканирование тела

    Как быстро снять стресс

    Сканирование тела

    Ложитесь на спину, закрываете глаза... Прислушайтесь к своим ощущениям. Направьте внимание на пальцы ног. Затем медленно переместите его к икрам, коленям. Исследуйте спину, живот, пальцы рук, локти, плечи, шею. Медленно поверните голову вправо и влево, ощутите ее вес. После этого "просканируйте" свое лицо - брови, веки, нос, губы, язык. Делайте упражнение очень сосредоточенно.

  • Ходьба босиком

    Как быстро снять стресс

    Ходьба босиком

    Прекрасное средство в борьбе со стрессом - ходьба без обуви. Особенно эффективно действует утром. Можно походить босиком по траве, гальке, песку, но можно и просто по квартире. На стопе очень много рефлекторных зон и нервных окончаний, отвечающих за работу внутренних органов. Массаж стоп способствует профилактике защитных свойств организма.

  • Девушка идет по улице

    Как быстро снять стресс

    Пешком с работы

    Возвращаясь с работы домой, хотя бы часть пути пройдите пешком, причем лучше иногда менять свой маршрут. Покинув офис, сразу же постарайтесь абстрагироваться от мыслей о работе и направить их в совершенно иное русло. К примеру, детально продумайте идеальный гардероб для будущего отпуска!

    Автор: Наталия Королева


  • Утренний душ

    Как быстро снять стресс

    Утренний душ

    Дайте бой стрессу уже под утренним душем! Принимая его, освободитесь от негативных мыслей, концентрируя свое внимание исключительно на нежном плеске воды и ароматном запахе шампуня. Несколько минут такого релакса - и вы почувствуете прилив сил и энергии.

  • Вкусная еда

    Как быстро снять стресс

    Вкусная еда

    Смартфон, телевизор, компьютер, - забудьте про них хотя бы на время завтрака! Не надо нагружать себя с самого утра. Лучше в полной мере насладиться трапезой. И выбирайте продукты, способствующие выработке в организме гормонов счастья -например, бананы, сыр, авокадо, черный шоколад.

  • Дыхательная гимнастика

    Как быстро снять стресс

    Дыхательная гимнастика

    Эффективное средство от стресса - дыхательная гимнастика. Закройте глаза и интенсивно подышите: сделайте десять глубоких вдохов и шумных выдохов. Итог: внутренний баланс в организме выравнивается, нервное напряжение уходит, головная боль слабеет, душевное состояние улучшается.

  • Разговор с самим собой

    Как быстро снять стресс

    Разговор с самим собой

    Диалог с самим собой очень полезен, поскольку помогает сосредоточить внимание, скоординировать и упорядочить свои действия, разобраться в делах, которые не получаются. Человек, разговаривающий с собой, лучше самовыражается и чувствует себя менее одиноким. Не хотите говорить? Ведите дневник!

  • Чаепитие

    Как быстро снять стресс

    Чаепитие

    Успокоиться и снять напряжение поможет чашка ароматного черного чая с медом и лимоном. Только не пейте его между делом, просматривая электронную почту или читая какой-нибудь текст. Отложите на несколько минут все дела и насладитесь вкусом чая, заварите его по всем правилам.

  • Сканирование тела

    Как быстро снять стресс

    Сканирование тела

    Ложитесь на спину, закрываете глаза... Прислушайтесь к своим ощущениям. Направьте внимание на пальцы ног. Затем медленно переместите его к икрам, коленям. Исследуйте спину, живот, пальцы рук, локти, плечи, шею. Медленно поверните голову вправо и влево, ощутите ее вес. После этого "просканируйте" свое лицо - брови, веки, нос, губы, язык. Делайте упражнение очень сосредоточенно.

  • Ходьба босиком

    Как быстро снять стресс

    Ходьба босиком

    Прекрасное средство в борьбе со стрессом - ходьба без обуви. Особенно эффективно действует утром. Можно походить босиком по траве, гальке, песку, но можно и просто по квартире. На стопе очень много рефлекторных зон и нервных окончаний, отвечающих за работу внутренних органов. Массаж стоп способствует профилактике защитных свойств организма.

  • Девушка идет по улице

    Как быстро снять стресс

    Пешком с работы

    Возвращаясь с работы домой, хотя бы часть пути пройдите пешком, причем лучше иногда менять свой маршрут. Покинув офис, сразу же постарайтесь абстрагироваться от мыслей о работе и направить их в совершенно иное русло. К примеру, детально продумайте идеальный гардероб для будущего отпуска!

    Автор: Наталия Королева


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    Вволю позевайте перед гимнастикой

    Не спешите вставать из постели сразу после пробуждения. Сначала потянитесь, сжав руки в кулаки и громко и протяжно зевая. Затем встаньте на пол, вытяните руки вверх и сделайте 30 подъемов на носках. Эти упражнения нормализуют артериальное давление.

  • Естественное освещение

    10 рецептов утренней бодрости

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  • Нежные ласки

    10 рецептов утренней бодрости

    Нежные ласки

    Нет лучше будильника, чем нежный утренний поцелуй и ласковое прикосновение любимого человека. Когда люди целуются и обнимаются, в их организме вырабатывается окситоцин. Помимо прочего, этот "гормон любви" усиливает сексуальное возбуждение, способствует сближению партнеров, заряжает энергией и помогает преодолевать стресс. Правда, по утрам приходится думать о том, чтобы не опоздать на работу.

  • Вода с яблочным уксусом

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    Когда мы пьем кофе, мы ощущаем бодрость, наш мозг начинает работать быстрее, улучшается концентрация. Поэтому не удивительно, что по утрам многие пьют кофе. Но стартовать лучше с воды. До завтрака выпейте на голодный желудок большой стакан минералки, желательно с добавлением одной чайной ложки яблочного уксуса. Это способствует улучшению обмена веществ и придает заряд бодрости.

  • Имбирный напиток

    10 рецептов утренней бодрости

    Имбирный напиток

    Прекрасный бодрящий эффект дает имбирь, богатый такими минералами, как магний, калий, цинк, железо, эфирными маслами, витаминами A, B и С, а также гингеролем – веществом, придающим этому растению острый, пряный привкус. Пейте по утрам имбирный напиток. Чтобы приготовить его, натрите на терке примерно 20 граммов корня имбиря, насыпьте в чашку, залейте кипятком и дайте несколько минут настояться.

  • Розмарин

    10 рецептов утренней бодрости

    Розмарин

    Испытанный источник силы, бодрости и прекрасного самочувствия – розмарин. После принятия утреннего душа натрите подошвы ног розмариновым маслом, а на завтрак выпейте чашечку розмаринового чая. Розмарин активизирует кровообращение, снимает усталость и заряжает энергией на целый день.

  • Вареное яйцо

    10 рецептов утренней бодрости

    Вареное яйцо

    Не верьте утверждениям по поводу того, что яйца вредны для здоровья. Вареные яйца – очень полезный продукт, поскольку в его состав входят лецитин и холин, препятствующие отложению в крови холестерина. Одно сваренное вкрутую или всмятку яйцо на завтрак - и утреннюю вялость как рукой снимет. Хорошие источники энергии – это также йогурт, творог, пахта, кефир.

  • Грейпфрут и масло лимона

    10 рецептов утренней бодрости

    Грейпфрут и масло лимона

    Не отказывайтесь по утрам от грейпфрута, богатого витаминами A, B, C, D, P, калием, кальцием, а также каротиноидами, предупреждающими онкологические заболевания. Полгрейпфрута на завтрак – и вы будете бодры целый день. Эффект усилится, если вы поставите на стол сосуд с водой, в которую добавите несколько капель масла лимона. Его запах стимулирует работу головного мозга и помогает проснуться.

  • Японский чай маття

    10 рецептов утренней бодрости

    Японский чай маття

    Отличный энергетик – японский порошковый зеленый чай маття. Содержание кофеина в нем в три раза выше, чем в других сортах зеленого чая. А еще он улучшает память, укрепляет иммунитет, является сильным антиоксидантом, снижает содержание холестерина в крови, замедляет старение. Не зря его даже называют "королем зеленых чаев".

  • Пробежка

    10 рецептов утренней бодрости

    Пробежка

    Ну, и, конечно, ничто так не бодрит, как пробежка по утрам. Правда, уже после того, как вы встали с постели.

    Автор: Наталия Королева


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