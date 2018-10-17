8 лайфхаков по избавлению от стресса

Бешеный ритм жизни, нескончаемый поток информации, неуверенность в завтрашнем дне - "благоприятные" условия для возникновения стрессовых ситуаций. Как перестать волноваться и начать жить?
Смотрите также:
Сидение за компьютером вместо прогулки, автомобиль вместо велосипеда, - более половины немцев ведут малоподвижный образ жизни. Как реагируют на это в фитнес-отрасли? (12.10.2018)
Ежедневные поездки на работу выматывают. Согласно статистике, число работающих вдалеке от дома немцев растет, а дорога в один конец занимает в среднем 45 минут. (12.12.2017)
Наступление осени уже чувствуется. И с ней приходят плохое настроение, упадок сил... Как справиться с осенней хандрой? Советы специалиста. (29.09.2017)
Хроническая усталость, эмоциональное выгорание, - такие заболевания стали в Германии приметой времени. Работодатели принимают контрмеры. Какие? (28.06.2017)
Понедельник, а вы уже мечтаете о выходных? Тогда вам надо обязательно прислушаться к советам немецкого эксперта. (19.06.2017)
Работа, работа и еще раз работа. На жизнь времени почти не остается. Некоторые предприятия пересматривают длительность рабочего дня. Что это: утопия или революция? (05.04.2017)