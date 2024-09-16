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76-я церемония вручения "Эмми" запомнилась триумфом Японии

Ася Миллер
16 сентября 2024 г.

Исторический сериал "Сегун" признан лучшей драмой. Сыгравшие в нем ключевых персонажей Хироюки Санада и Анна Саваи стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми" за главную роль в драме.

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Статуэтки премии "Эмми"
Статуэтки премии "Эмми"Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/picture alliance

76-я церемония вручения премии "Эмми" состоялась в воскресенье, 15 сентября, в Лос-Анджелесе. В число ее номинантов попали сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир или на онлайн-платформах в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Сыгравший в "Сегуне" японский актер Хироюки Санада держит статуэтку "Эмми"
Хироюки СанадаФото: Mario Anzuoni/REUTERS

Претендовавший на 25 статуэток исторический сериал "Сегун" одержал победу в большинстве главных номинаций и был признан лучшим драматическим сериалом. Один из его эпизодов принес награду за лучшую режиссуру Фредерику Туа, а сыгравшие ключевых персонажей в истории о японских феодалах Хироюки Санада и Анна Саваи стали первыми актерами из Японии, получившими "Эмми" за главную роль в драме.

Победителем номинации "Лучший актер комедийного сериала" был признан Джереми Аллен Уайт за роль кулинарного гения Кармена Берзатто в сериале "Медведь". Звания лучшей актрисы комедийного сериала удостоилась Джин Смарт за роль Деборы Вэнс в сериале "Хитрости", который был отмечен Американской телевизионной академией как лучший комедийный сериал.

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