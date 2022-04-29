76-й день войны России против Украины: главные события

На 76-й день войны России против Украины - во вторник, 10 мая, - российские войска продолжили обстрелы и попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины оказывают серьезное сопротивление агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Глава МИД ФРГ посетила Бучу, в Киеве вновь открывается посольство Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) посетила Бучу и Ирпень - города под Киевом, в которых после отступления российских войск были обнаружены тела сотен убитых мирных жителей. Бербок призвала расследовать происшедшее и привлечь виновных к ответственности. "Это наш долг перед жертвами. Этими жертвами, как это здесь столь ясно ощущается, могли бы быть и мы", - сказала она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в украинском Ирпене

Находясь в Киеве, министр заявила, что Германия намерена полностью отказаться от покупки энергоносителей у России. "Мы - со всеми вытекающими последствиями - сокращаем до нуля нашу зависимость от российской энергии - и это навсегда", - приводит слова Бербок агентство dpa.

Кроме того, как сообщила Бербок, закрытое с середины февраля посольство Германии в Киеве возобновило свою работу 10 мая. Представительство дипмиссии в украинской столице, по ее словам, будет "минимальным".

Конгресс США может выделить Украине почти 40 млрд долларов

Демократическая партия в Конгрессе США согласилась срочно выделить Украине дополнительную помощь на 39,8 млрд долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Эта сумма значительно превышает запрошенные Байденом 33 млрд. Дополнительно Конресс намерен выдать 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд на гуманитарную помощь.

На территории завода "Азовсталь" могли остаться мирные жители

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются не менее 100 мирных жителей, утверждает советник мэра города Петр Андрющенко. По его данным, продолжается обстрел завода тяжелой артиллерией и авиацией, поскольку российским войскам не удается провести наземный штурм.

Кроме того, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, на территории завода остается около тысячи украинских военных, в том числе сотни раненых. Полк "Азов" обратился к ООН и Красному Кресту с просьбой организовать немедленную эвакуацию раненых военных на контролируемые Украиной территории.

"Азов" опубликовал в Telegram фотографии раненых бойцов, которые находятся "в полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания". Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает любые предложения по выходу украинских военных с завода "Азовсталь". Он подчеркнул, что у Украины пока недостаточно оружия для деблокады Мариуполя.

ООН: Количество жертв в Украине намного превышает официальные данные

Мониторинговая миссия ООН в Украине заявила, что количество мирных жителей, погибших в Украине, намного превышает официальные данные, которыми она располагает. Сейчас ООН оценивает это число в 3381 человека. "Мы работали над оценками, но все, что я могу сказать на данный момент, - то, что это на тысячи больше, чем цифры, которые мы вам сейчас предоставили", - сказала глава Управления ООН по правам человека Матильда Богнер.

Rheinmetall готов поставить Украине бронетранспортеры в ближайшие недели

Немецкий производитель вооружения Rheinmetall готов поставить Украине первые бронетранспортеры уже через три недели, сообщил глава концерна Армин Паппергер (Armin Papperger). К работе по дооснащению БМП Marder Rheinmetall приступил месяц назад, несмотря на отсутствие конкретного заказа. Теперь концерн ожидает окончательного разрешения от федерального правительства на поставку. "В среднесрочной перспективе мы могли бы предоставить в общей сложности 100 машин", - сказал Паппергер.

Немцы пожертвовали Украине рекордную сумму

К концу апреля жители Германии собрали 752 миллиона евро для поддержки Украины. Так много немцы не жертвовали ни на одну катастрофу в истории, указывает Der Spiegel со ссылкой на данные опроса Центрального института социальных проблем Германии. Предыдущий рекорд пожертвований составлял 670 млн евро для жертв цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. Жертвам наводнения в Германии в прошлом году собрали 631 млн евро.

Япония расширила санкционные списки

Япония расширила санкционные списки, включив туда более 130 граждан России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав "ДНР" и "ЛНР", а также заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева. Под санкции попали также 70 российских компаний, связанных с военным производством. Среди них - "Алмаз-Атей", "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон", "Информационные телекоммуникационные технологии".

Украина вышла в финал "Евровидения-2022"

Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал "Евровидения-2022" в Турине. Песня "Stefania" считается фаворитом конкурса в этом году. В первом полуфинале должна была выступать и Россия, но ее отстранили от участия в "Евровидении" после нападения на Украину.

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