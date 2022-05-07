 75-й день войны в Украине: основные события | Новости из Германии об Украине | DW | 09.05.2022

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Украина

75-й день войны в Украине: основные события

Во время визита главы Евросовета Одесса подверглась бомбардировке, а российские силы праздновали День Победы на захваченных территориях Украины. Байден пописал закон о ленд-лизе, а ЕС согласовывает нефтяное эмбарго.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Одессе

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Одессе

75-й день полномасштабной войны России против Украины прошел на фоне отмечаемого в РФ Дня победы и попыток российских сил провести на захваченных территориях мероприятия в этой связи. В понедельник, 9 мая, Россия провела акцию "Бессмертный полк" и другие посвященные Дню Победы мероприятия в контролируемых ВС РФ районах Украины, сообщили российские СМИ. В частности, в Мариуполе была развернута 300-метровая георгиевская лента, которую глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и другие участники колонны пронесли по городу, сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва".

В Херсоне прошла акция "Бессмертный полк", в Новой Каховке Херсонской области состоялся митинг со "знаменем Победы" (красный флаг с серпом и молотом) и государственными флагами РФ, сообщает РИА "Новости". В центре города Энергодар в Запорожской области транслировали из Москвы парад на Красной площади, пишет Ura.ru. Между тем, Генеральный штаб ВСУ указал на "имитацию празднования" Дня Победы для российских СМИ в отдельных захваченных населенных пунктах Украины.

Глава Евросовета посетил Одессу и укрывался от обстрела

В тот же день в Одессу приехал председатель Европейского совета Шарль Мишель, в этом городе его принял  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где, как сказал Пушкин, "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, а свою свободу - от российской агрессии", - написал Мишель в Twitter. Он также сообщил, что побывал в порту Одессы и посмотрел на готовые к экспорту зерно, пшеницу и кукурузу. "Эта крайне необходимая продукция застряла из-за войны, развязанной Россией, и блокады портов в Черном море", - отметил политик, добавив, что необходимы "глобальные меры реагирования".

После посещения Одесского морского порта Мишель провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили необходимость принятия немедленных мер по разблокированию РФ украинских портов для экспорта зерновых, а украинский президент подчеркнул "важность недопущения продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван агрессивными действиями России" из-за блокировки прохода торговых судов в украинские порты. Во время визита одного из руководителей ЕС Одессу обстреляли российские войска. Немецкое издание Bild со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что во время бомбардировки Мишель и Шмыгаль укрылись в бомбоубежище.

Зеленский опубликовал обращение в честь Дня Победы, снятое на пустынном, заставленном противотанковыми ежами Крещатике. "Сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - заявил украинский президент.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев

Инцидент с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым

Между тем, в Варшаве посла РФ Сергея Андреева облили красной краской, когда он собирался возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Как пишет ТАСС, "толпа не дала послу возложить венок", в сопровождении полиции он смог уехать.

Генштаб ВСУ: наибольшая активность ВС РФ - на Слобожанском и Донецком направлениях

По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность российских подразделений 9 мая наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. При этом на Слобожанском направлении россияне не ведут наступление, а обороняются и сосредоточили основные усилия на то, чтобы не допустить продвижение ВСУ к границе, говорится на странице ведомства в Facebook. Кроме того, "сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины". Одновременно в ВСУ сообщили о боях за Рубежное, неудачной попытке штурма Воеводовки и безуспешных боевых действиях в районе Тошковки Луганской области.

"Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь", - отмечается далее в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В свою очередь в Минобороны Украины сообщили, что в ходе подготовке к боям за Херсонскую область российские силы стянули на север Крыма дополнительные подразделения артиллерии. "Это наращивание сил, чтобы находящиеся в определенных районах подразделения ВСУ были там и не перемещались в другие операционные зоны, сковывание войск", - заявил спикер ведомства Александр Мотузяник.

Байден подписал закон о ленд-лизе, ЕС согласовывает нефтяного эмбарго

Президент США Джо Байден

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который существенно упростит процедуру поставок американского вооружения Киеву. Во время церемонии подписания он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают "борьбу украинцев за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина". Говоря о многомиллиардной помощи Украине со стороны США, Байден заявил, что "уступка агрессии обойдется еще дороже".

Тем временем в ЕС принимаются усилия для согласования шестого пакета санкций против России, ключевым пунктом которого должно стать нефтяное эмбарго. Против него по-прежнему выступает Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто в парламенте в Будапеште заявил, что его страна не будет голосовать за данный пакет санкций против РФ, потому что "венгерский народ не должен расплачиваться за войну".

В Еврокомиссии сообщили, что  ее председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выезжает в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить позицию его правительства в этой связи. Венгрия получает значительную часть потребляемой ей нефти из РФ и блокирует введение ЕС эмбарго, для которого необходимо согласие всех стран-членов. По данным Reuters, Еврокомиссия рассматривает возможность дополнительной финансовой помощи восточноевропейским странам ЕС, не имеющим выхода к морю, в обмен на согласие с нефтяным эмбарго против РФ.

На сайте издания Lenta.ru утром 9 мая появилось несколько материалов с критикой руководства РФ. Впоследствии они пропали, однако сохранились в веб-архиве. По данным "Медузы", на сайте было изменено около 20 заметок. "Медиазона" сообщает, что ответственность за это взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" в "Ленте" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

ООН: более 3,3 тысячи погибших мирных жителей с начала войны

Между тем Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала российского военного вторжения в Украину убит 3381 мирный житель, в том числе, 235 детей. В свою очередь уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что россияне принудительно вывезли в РФ более 1,185 миллиона украинцев, из них свыше 200 тысяч детей. Кроме того, более 20 тысяч человек находятся в так называемых "фильтрационных лагерях", отметила она.

По запросу Украины Совет ООН по правам человека принял решение провести экстренное заседание 12 мая. Германия и еще 52 страны поддержали соответствующий запрос постоянного представителя Украины Евгении Филипенко.

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    Автор: Николай Пермяков


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