75 лет окончания Второй мировой войны в Европе

Годовщину окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая.
Из-за пандемии коронавируса мероприятия в память об окончании Второй мировой войны в Европе состоялись в 2020 году в более камерной обстановке. В Берлине день окончания войны впервые был объявлен выходным, в России часть памятных мероприятий прошла онлайн, а политики ряда стран обменялись взаимными обвинениями в фальсификации истории.
По словам президента Украины, выражение "никогда снова" применительно ко Второй мировой войне означает "никогда не забыть". Говоря об участии украинцев в борьбе с нацизмом, Зеленский вспомнил и о войне в Донбассе.
8 мая в Германии прошли памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения от нацизма. Из-за новых правил, вызванных борьбой с коронавирусом, в мероприятиях приняло участие ограниченное число участников. О дне памяти в Берлине и об отношении немцев к этой дате сегодня - в нашем сегодняшнем выпуске.