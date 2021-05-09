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75 лет окончания Второй мировой войны в Европе

Годовщину окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в память об окончании Второй мировой войны в Европе состоялись в 2020 году в более камерной обстановке. В Берлине день окончания войны впервые был объявлен выходным, в России часть памятных мероприятий прошла онлайн, а политики ряда стран обменялись взаимными обвинениями в фальсификации истории.

Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY MIKE COLLIER Latvian presidential candidate European Court of Justice judge Egils Levits attends a tv debate in Riga, Latvia on May 27, 2015 . Latvia's parliament votes for a new president on June 3, 2015 as this small Baltic NATO and eurozone member tackles security concerns amid heightened tensions with Soviet-era master Russia over its role in the Ukraine crisis. AFP PHOTO / ILMARS ZNOTINS (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране 09.05.2021

Латвийский президент расценивает Вторую мировую войну как "чужую" для латышей. По словам Эгилса Левитса, после ее окончания одна оккупационная власть сменила другую и страна не получила освобождения.
FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy talks to servicemen during his working trip to the Joint Forces Operation (JFO) area in Donetsk Region, Ukraine February 11, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Зеленский: Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы гибнуть 76 лет спустя 08.05.2021

По словам президента Украины, выражение "никогда снова" применительно ко Второй мировой войне означает "никогда не забыть". Говоря об участии украинцев в борьбе с нацизмом, Зеленский вспомнил и о войне в Донбассе.

Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020) 11.05.2020

8 мая в Германии прошли памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения от нацизма. Из-за новых правил, вызванных борьбой с коронавирусом, в мероприятиях приняло участие ограниченное число участников. О дне памяти в Берлине и об отношении немцев к этой дате сегодня - в нашем сегодняшнем выпуске.
25.04.1945 American and Russian soldiers joining on the Elbe bridge, at Torgau American and Russian soldiers joining on the Elbe bridge, at Torgau April 1945 Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPhoto12/ArchivesxSnarkx DFS09A10_330

Посольство США ответило на критику Москвы о победе над нацизмом 10.05.2020

Белый дом разместил в Instagram пост, в котором не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом. МИД России выразил возмущение и заявил о планах провести "серьезный разговор" с официальными лицами США.
08.05.2020, Berlin: In den Sprachen Russisch (l-r), Englisch, Französisch und Deutsch wird das Brandenburger Tor mit dem Wort «Danke» angestrahlt. Am 08. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском и других языках 08.05.2020

Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма.
Речь на пустой площади

Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе 08.05.2020

8 мая 1945 года называют Днем Победы в Европе. В этот день был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. Как европейцы отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны - в фотогалерее DW.

Как в Берлине праздновали 75-летие освобождения от нацизма (08.05.2020) 08.05.2020

8 мая из-за пандемии коронавируса в коридорах рейхстага непривычно тихо. Эпидемия внесла существенные коррективы в программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине подписания акта о капитуляции Германии.
dpatopbilder - 08.05.2020, Berlin: Ein kunstvoll gestalteter, aufblasbarer Panzer des gebürtigen Leipziger Pop Art- Künstlers Michael Fischer-Art steht am Brandenburger Tor. Mit der Aktion am Jahrestag der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 möchte er damit an die Sinnlosigkeit von Kriegen erinnern und fordert mehr Friedensinitiativen in der Welt. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Окончание Второй мировой: может ли оно быть праздником в Германии? 08.05.2020

8 мая в Берлине - выходной: власти города отмечают окончание Второй мировой войны. Все чаше слышны призывы сделать этот день праздником во всей стране. DW собрала мнения "за" и "против".

8.5.2020, Berlin, German Chancellor Angela Merkel, German Parliament President Wolfgang Schaeuble, German President Frank-Walter Steinmeier, Brandenburg's state premier Dietmar Woidke and Andreas Vosskuhle, President of Germany's Constitutional Court attend a wreath laying ceremony to mark the 75th anniversary of the end of World War Two, at the Neue Wache Memorial in Berlin, Germany, May 8, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool

Коронавирус не помешал немцам достойно отметить день окончания войны в Европе 08.05.2020

Эпидемиологические ограничения внесли серьезные изменения в план мероприятий, приуроченных в ФРГ к 75-й годовщине капитуляции нацистской Германии. Зато впервые 8 мая в Берлине был выходной.
Ruinen in Dresden / Foto Mai 1945 2. Weltkrieg/ Alliierte Luftoffensive gegen d. Reichsgebiet/ Bombardierung der Stadt Dresden am 14./15. Februar 1945. Nach dem Angriff liegen 20 Qua- dratkilometer der Stadt in Schutt und Asche. - Ruinen in der zerstoerten Dresdener Innenstadt. - Foto, Mai 1945. |

Виктор Ерофеев: Немцы - побежденные или освобожденные? 08.05.2020

С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев.
Mai 1945. *** 5-B1-D1-1945-2-C (442850) Brandenb.Tor,Ansicht Kriegszerstörungen Berlin-Mitte, Brandenburger Tor (1788-91 erbaut von C.G.Langhans). - Ansicht der Zerstörungen bei Kriegs- ende. - Foto, Mai 1945. Digitale Kolorierung. E: Brandenburg Gate / Photo / May 1945 Berlin (Germany), Brandenburg Gate (built 1788-91 by C. G. Langhans). - View of the destruction caused during the war. - Photo, May 1945. Digital colouring.

Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея) 08.05.2020

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
Теодор Хойс (Theodor Heuss)

Немецкие политики и 8 мая 08.05.2020

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
09.05.2018, Berlin: Rote Nelken liegen anlässlich des «Tag des Sieges» an einer Statue auf dem Gelände des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park. Unter den Besuchern waren auch die Mitglieder der russischen Motorrad-Gruppe «Nachtwölfe». Russland und die anderen Ex-Sowjetrepubliken erinnern immer am 9. Mai an die Sieg über Hitler-Deutschland 1945. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Государственное торжество в Берлине 8 мая отменено из-за коронавируса 19.03.2020

Еще никогда прежде в Германии намеченный государственный акт не отменялся. Из-за распространения вируса SARS-CoV-2 8 мая не состоится празднование годовщины окончания Второй мировой войны.
Iwan Schuckow und Nikolaj Kozlow (c) DW/Vladimir Esipov

Русские ветераны в Берлине - впервые с мая 1945-го 09.05.2018

Что говорят о войне и Германии два ветерана из Московской области? Корреспондент DW прогулялся по Берлину и его пригородам с двумя участниками Второй мировой.
Straßen und Denkmäler in Kiew vor dem 9. Mai, Tag des Sieges, zu sehen. Stichwörter: Tag des Sieges, 8. Mai, 9. Mai, Kiew, 2. Weltkrieg, Ukraine. Wenn es möglich ist, die Farbensättigung anzupassen, damit die Fotos etwas farbenfroher wirken, wären wir sehr dankbar.

Что отмечают в Украине 9 мая 09.05.2018

Превращение Дня Победы в Украине в День победы над нацизмом и День памяти и примирения приводит к сезонному обострению дискуссий о прошлом.
The Palme d'Or trophy for the upcoming Cannes Film Festival is pictured in Chopard in the Haute Joaillerie workshop in Meyrin near Geneva, Switzerland April 25, 2018. Picture taken April 25, 2018. REUTERS/Denis Balibouse

Фильмы из России, Украины и Казахстана поборются за награды в Каннах 08.05.2018

8 мая открылся международный Каннский кинофестиваль. На нем представлено кино из России, Украины и Казахстана. Такого еще никогда не было.
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