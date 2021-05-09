75 лет окончания Второй мировой войны в Европе

Годовщину окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в память об окончании Второй мировой войны в Европе состоялись в 2020 году в более камерной обстановке. В Берлине день окончания войны впервые был объявлен выходным, в России часть памятных мероприятий прошла онлайн, а политики ряда стран обменялись взаимными обвинениями в фальсификации истории.