70 тысяч человек вышли в Бельгии на "Марш в поддержку климата"

Около 70 тысяч человек вышли в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мероприятий по борьбе с глобальным потеплением. Участники "Марша в поддержку климата" требовали от властей принятия более амбициозных и социально-справедливых мер по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Демонстрация на эту же тему прошла в Монсе.
Это уже вторая подобная акция в стране. Первая состоялась в Брюсселе 2 декабря минувшего года. Кроме того, молодые жители Бельгии активно участвуют в международной инициативе по защите климата "Пятницы для будущего". Десятки тысяч студентов и школьников из разных стран регулярно участвуют в этой акции, пропуская занятия.
25 января демонстрация в рамках проекта "Пятницы для будущего" прошла в Берлине. Съехавшиеся со всей Германии школьники прошли от здания министерства экономики ФРГ к ведомству федерального канцлера. Многие из них держали в руках самодельные плакаты, призывающие политиков отнестись к климатическому кризису со всей серьезностью и принять решения, позволяющие остановить изменение климата.
По данным организаторов, в акции участвовали около 10 тысяч человек. Полиция сообщила, что участников было примерно вдвое меньше.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
На центральную площадь города вышли 7000 человек
В преддверии климатической конференции ООН в Бонне состоялись крупные протестные акции в защиту климата. Почти семь тысяч человек вышли на митинг на центральной площади города у Боннского кафедрального собора.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
Главный враг климата - это уголь…
Основным требованием акции стало прекращение производства электроэнергии из каменного угля, отключение в Германии угольных ТЭС, а также переход на возобновляемые источники энергии.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
…и Дональд Трамп
Собравшиеся держали в руках транспаранты с надписями "Я - климат" (Je suis Climat), "Члены угольного лобби - одевайтесь теплее, мы не отступим" и "Трамп - это климатический геноцид". Участники митинга выразили недовольство выходом США из Парижского соглашения по климату.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
Шествие по Бонну
Позднее эта акция продолжилась в виде шествия в сторону квартала, где располагались правительственные здания в то время, когда Бонн был столицей ФРГ. Именно там находится место проведения климатической конференции ООН.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
Велопробег от Кельна до Бонна
Туда же прибыли около тысячи участников велопробега по маршруту Кельн-Бонн. Они также потребовали от политиков прекратить добычу угля.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
Кто организовал акции?
Устроителями этих акций выступили немецкие профсоюзы, объединение по борьбе с бедностью Oxfam, а также организации по защите окружающей среды, такие как Campact, BUND, WWF и Greenpeace.
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Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата
Акции закончились мирно
По данным полиции, акция на центральной площади Бонна, шествие и велопробег прошли спокойно и без задержаний. Активисты намерены продолжить митинги в дни проведения мероприятия. 23-я конференция по климату пройдет с 6 по 17 ноября, в ней примут участие 25 тысяч человек из 197 стран.
Автор: Никита Баталов