 70 процентов россиян не слышали о пытках в ярославской колонии | Новости из Германии о России | DW | 04.11.2018

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Россия

70 процентов россиян не слышали о пытках в ярославской колонии

Каждый третий россиянин считает, что пытки в колониях - распространенное явление. Конкретно об издевательствах в ярославской колонии ИК-1 не слышали почти 70 процентов респондентов, свидетельствуют данные опроса.

Колючая проволока

Более двух третей россиян (69 процентов) ничего не слышали о пытках и издевательствах над заключенными в ярославской колонии ИК-1. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает социологический институт "Левада-центр" со ссылкой на результаты проведенного опроса. О пытках в этой колонии знают лишь 7 процентов респондентов, еще 23 процента заявили, что слышали об этом, но "не знают, в чем суть".

Контекст

2 октября на свободу вышел Евгений Макаров, заключенный ярославской колонии, который рассказал о пытках в ней. DW поговорила с Макаровым сразу после его освобождения. (02.10.2018)

Вскрылся новый случай пыток: в забайкальской колонии сотрудники ФСИН, расстроенные проигрышем российской сборной на ЧМ-2018, избили заключенных. Сергей Елкин о безнаказанности ФСИН. (02.08.2018)

Как показал опрос, каждый третий россиянин (33 процента) считает, что пытки в российских колониях - распространенная практика. Еще 40 процентов сказали, что это "лишь отдельные нарушения", а 6 процентов респондентов заявили, что никаких пыток в российских колониях нет.

Более половины участников опроса (57 процентов) сказали, что издевательства над заключенными не допустимы ни при каких обстоятельствах. При этом 28 процентов опрошенных считают, что в некоторых случаях к заключенным необходимо применять силу, а 7 процентов полагают, что заключенные не вправе рассчитывать на нормальное отношение к себе.

О пытках в ярославской ИК-1 стало известно в июле после публикации "Новой газетой" видеозаписи, на которой несколько сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, в результате 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, 12 человек задержаны и 11 арестованы.

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  • Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Автор: Ефим Шуман


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Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе" (29.10.2018)

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Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (14.09.2016)  

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