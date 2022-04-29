65-й день войны России против Украины: главные события

На 65-й день войны против Украины - в пятницу, 29 апреля, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Берлин выступил с резкой критикой российской ракетной атаки на Киев

Правительство Германии резко раскритиковало российскую ракетную атаку на Киев в день визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. "Действия российской стороны бесчеловечны", - подчеркнул заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). По его словам, эта атака вновь продемонстрировала, что президент РФ Владимир "Путин и его режим не уважают международное право".

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем".

Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram, что в результате попадания одной из ракет 28 апреля в жилой дом в Шевченковском районе погиб один человек, пострадали 10 мирных жителей, четыре из них госпитализированы.

Тело погибшей - журналистки украинской редакции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РС) Веры Гирич - нашли под завалами лишь на следующее утро. Гирич работала в киевском бюро РС с 1 февраля 2018 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары в день визита Гутерриша попыткой России унизить ООН. Сам генсек позднее заявил, что не воспринял нападение как атаку в свой адрес.

Продвижение российских войск в Украине

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям в Украине. По данным агентства Reuters, Москва впервые объявила о задействовании подводного флота для атак.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Россия наносит удары по всей линии фронта на востоке Донецкой области, чтобы не дать украинским силам перегруппироваться. В Донбассе продолжаются ожесточенные бои, со стороны ВС РФ там задействованы 92 батальонные тактические группы, в свою очередь отметил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, ряд подразделений ВС России покидают Мариуполь и двигаются в северо-западном направлении.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что в районе Киева после вывода российских войск найдены тела почти 1200 мирных жителей Украины. Более 200 человек числятся пропавшими без вести, добавил Небытов.

Контакты с РФ и Украиной по вопросу эвакуации жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются, сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. По его словам, диалог ведется "на высоком уровне с представителями обеих стран".

Губернатор Брянской области (БО) Александр Богомаз в Telegram написал о "минометном обстреле с территории Украины" отделения пограничного управления Федеральной службы безопасности России по БО в поселке Белая Березка Трубчевского района.

Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. В поддержку документа проголосовали 417 законодателей, против высказались десять. Президент США Джо Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации "предоставить во временное пользование военную технику и имущество украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение РФ в Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран".

Ранее документ был одобрен Сенатом Конгресса США. Законопроект еще должен подписать Джо Байден.

Сбербанк России выплатит купоны по двум выпускам евробондов в рублях

Сбербанк России на фоне санкций Запада выплатит купоны по двум выпускам субординированных долларовых евробондов в рублях, сообщили в фининституте. Речь идет о выпусках в размере 2 млрд долларов (1,9 млрд евро) млрд с погашением в октябре 2022 года и в размере 1 млрд долларов (900 млн евро) с погашением в мае 2023 года. Выплаты по ним осуществляются два раза в год.

РФ ввела санкции против представителей Норвегии, Исландии, Гренландии

Россия ввела санкции против 16 представителей Норвегии, девяти представителей Исландии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Речь идет о парламентариях, членах правительств, деловых и академических кругов, сотрудниках СМИ, а также общественных деятелях. В МИД РФ заявили, что мера стала ответом на присоединение указанных стран к "антироссийским санкциям" ЕС.

Польша поставила Киеву танки и боевые машины пехоты

Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты, сообщило "Польское радио". Помощь украинской стороне - не считая стоимости Т-72 - превысила 1,5 млрд евро, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

В ФРГ зарегистрированы 389,4 тысячи беженцев из Украины

В Германии зарегистрированы 389,4 тысячи беженцев из Украины. Об этом сообщила глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser). По ее словам, ежедневно в ФРГ прибывают около 2000 граждан Украины. Еще месяц назад этот показатель составлял 15 тысяч. Фезер добавила, что украинцы также стали чаще возвращаться на родину: из Польши в Украину ежедневно попадают до 20 тысяч человек.

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом "Боржоми", заявила о временном прекращении производства на разливочных заводах в Грузии. По данным компании, поводом стали финансовые трудности из-за войны РФ в Украине. В IDS Borjomi не могут получать оплату в валюте из-за санкций, введенных ЕС в отношении российской "Альфа-Групп". Она владеет 60% акций в контрольном пакете IDS Borjomi с 2013 года.

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