63 тысячи рублей: Госдума раскрыла пенсии депутатов

Российская Государственная дума пояснила, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты в зависимости от срока исполнения полномочий. Соответствующие данные обнародованы в четверг, 5 июля, на сайте нижней палаты.

Так, при стаже от пяти до 10 лет сумма ежемесячной доплаты составляет 55 процентов от денежного вознаграждения и достигает с учетом фиксированных выплат 46 тыс. 626 рублей.

При стаже свыше 10 лет соответствующий показатель устанавливается на уровне 75 процентов, доводя размер пенсионных выплат до 63 тыс. 581 рубль.

Если стаж менее пяти лет, доплата не предусмотрена.

При этом по итогам шести месяцев 2018 года фактическая среднемесячная зарплата превышала 388 тыс. рублей (после уплаты подоходного налога - 338 тыс. рублей).

До 2017 года правила были другими, напоминают в Госдуме. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом от одного года до трех лет, составляла 55 процентов от денежного вознаграждения. Для тех, кто был депутатом более трех лет - 75 процентов.

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