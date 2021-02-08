Чего швейцарки так долго добивались от своих мужчин

"На протяжении многих лет осознание того, что демократия в нашей стране существует уже давно, было неотъемлемой составляющей идентичности швейцарцев. Но это также означает, что мы принимаем тот факт, что только мужчины олицетворяли эту демократию. С тех пор многое изменилось", - говорит в интервью DW одна из самых ярких и влиятельных феминисток в Швейцарии Цита Кюнг (Zita Küng).

Демократия в Швейцарии уходит своими корнями в Средневековье. В тот исторический период только мужчины, независимо от их положения в обществе, могли собираться раз в год, чтобы решить многие вопросы путем голосования. Эта традиция прижилась. Только одного элемента швейцарской демократии не доставало - женского голоса.

50 лет женскому голосу

Женщин в политической жизни Швейцарии не было очень долго. Исторической датой стал один февральский день 1971 года. 50 лет назад, 7 февраля, женщины в Швейцарии получили право голосовать и избирать на федеральном уровне. Слишком поздно. Первым государством в мире, которое ввело всеобщее избирательное право, стала Новая Зеландия. И случилось это в 1893 году. В Европе право голоса первыми получили финки - и произошло это на 65 лет раньше, чем в Швейцарии: в 1906 году. В Германии женщины получили это право в 1918 году. Почему же Швейцарии понадобилось так много времени?

Цита Кюнг

По словам активистки феминистского движения Циты Кюнг, в стране не было политической воли и желания что-то менять. "И дело было даже не в правительстве и не в парламенте. Швейцарский народ, прежде всего, конечно, мужчины, должны были принять такое решение", - говорит 67-летняя Кюнг. Она росла в семье простых рабочих в Цюрихе, стала первой в семье, кто получил академическое образование. Учительница, певица и юрист, она рано увлеклась женскими темами. Цита стала одной из основательниц и секретарем на национальном уровне "Организации за дело женщин" - одной из самых влиятельных объединений феминстского движения в Швейцарии.

Оставив политическую карьеру, сегодня Кюнг преподает в университете и оказывает поддержку женщинам, консультируя их в правовых вопросах. Вспоминая о событиях полувековой давности, она говорит, что тогда женщинам надо было заручиться поддержкой большинства голосов мужского населения страны. Мужчины должны были согласиться наделить женщин правом голоса и поделиться с ними частью своих полномочий. То, что этот шаг был сделан так поздно, известная феминистка объясняет консервативностью швейцарского общества.

Почему Швейцария стала одной из последних

Изабель Ронер (Isabel Rohner), феминистка и автор книги, посвященной 50-летию активного избирательного права для женщин в Швейцарии, считает, что ее страна, как и другие государства, основывалась на патриархальном устройстве. В обществе были четкие границы между общественной и частной сферами жизни. Политика и армия были делом мужчин. Домашнее хозяйство - делом женщин. Конституция, принятая в 1848 году, гарантировала избирательное право только мужчинам. Швейцария официально выступала "страной швейцарцев", то есть - мужчин.

Обложка книги к 50-летнему юбилею женского избирательного права

"Невозможно говорить о демократическом государстве, если половина членов общества не может принимать участие в политической жизни", - считает Изабель Ронер, описывая старую конституцию.

В 60-е годы прошлого столетия движение суфражисток в Швейцарии стало набирать силу. Изменения, которые наметились в обществе, протекали очень медленнно и сначала - только на локальном уровне. Лишь некоторые из кантонов стали наделять женщин политическими правами, но многие регионы по-прежнему выступали против участия женщин в политической жизни страны.

Однако перемены назрели во всем мире: "поход на Пентагон"и последовавшие протесты в США против войны во Вьетнаме, движение за гражданские права темнокожего населения Америки, волнения среди студентов во Франции и Германии, сексуальная революция... Протестные настроения и становление молодежной культуры приводили к взлому устаревших и изживших себя социальных норм и понятий. В такой обстановке Швейцария не могла больше долго оставаться в стороне. В Европе она стала одной из последних стран, где женщины оставались без права голоса. Только Лихтенштейн и Португалия были еще медленнее. "Швейцария все сильнее испытывала проблемы с репутацией. Действительно, уже было просто стыдно: самая старая демократия не признавала прав женщин", - рассказывает феминистка Ронер.

В годы, предшествовавшие внесению поправок в конституцию в 1971 году, Швейцария принимала участие в разработке Конвеции о защите прав человека и основных свобод. Одним из условий для присоединения к этой европейской конвенции было наличие активного избирательного права для женщин в стране. Однако швейцарские мужчины вновь выступили против изменений.

Такая несговорчивость вызвала волну недовольства среди женского населения, и в 1969 году тысячи женщин приняли участие в знаменитом "походе на Берн". "Женщины собрались на большую демонстрацию в Берне. Это был исторический момент. Мужчины осознали, что отступать и уворачиваться поздно", - вспоминает Кюнг.

1969 год: тысячи женщин отправились на демонстрацию в Берн

"Женщины и некоторые мужчины говорили, что им больше не до шуток. Они действительно хотели получить свое право - право на голос. Они не хотели больше сидеть дома и были готовы показать свое недовольство", - так швейцарский эксперт Ронер описывает тогдашние настроения в обществе.

Новое поколение женщин и суфражисток было громче, требовательнее, настойчивее в своих призывах. И вот свершилось то историческое событие, о котором мы вспонимаем сегодня, спустя полвека. Большинством голосов мужчины признали за женщинами право принимать участие в голосовании. Их сестры, матери, дочери получили право голоса на федеральном уровне. Но в стране оставалась последняя "крепость" - кантон Аппенцелль-Иннерроден: здесь женщины получили право голосовать только в 1991 году!

Ветер перемен: как менялось общество

И это было только начало перемен, вспоминает Кюнг в интервью DW: "Конечно, избирательное право было важным достижением, но нам предстояло еще говорить об абортах, о контроле за рождаемостью, методах воспитания, стиле жизни. Нам предстояло заниматься экономическим положением женщин и детей. Справедливость, насилие, социальное развитие, - это были главные темы феминистсткого движения, частью которого я была сама".

Постепенно наметелись изменения и в семейном праве. Цита Кюнг выступала за реформу закона об абортах, за противозаточные таблетки без рецепта. Получив право голоса, женщины смогли эффективнее бороться за свои права и интересы.

А как сегодня, спустя 50 лет после внесения поправок в конституцию, обстоят дела с правами женщин в Швейцарии? В 2019 году сотни тысяч швейцарок вышли на улицы, вдохновившись кампанией #MeToo. Сегодня они выходят на демонстрации и протестуют против неравноправия мужчин и женщин: неравной оплаты труда, домашнего труда, который никто не оплачивает, недостаточного присутствия женщин на ведущих позициях в правительстве.

Швейцария и сейчас сильно отстает в вопросе равноправия мужчин и женщин. "Это настоящий скандал. Такая богатая страна, а женщины в возрасте при этом вынуждены просить поддержку у государства и зависят от социальной помощи", - подчеркивает Кюнг. Другая важная тема - сексуальное насилие, говорит эксперт. "Это вопрос культуры, нам нужна смена парадигм. Мы должны говорить не о женщинах, которые защищаются, а о мужчинах, которые больше себя так не ведут. Это должно быть совершенно очевидным, в том числе и в вопросах воспитания, что хорошие парни не применяют насилие", - уверена Цита Кюнг.

Изабель Ронер

Эксперт Изабель Ронер подчеркивает, что проблемы структурного неравенства существуют в Швейцарии и по сей день, почти в каждой сфере: в политике, экономике и общественной жизни. Однако перемены к лучшему возможны, считают ведущие феминстки в стране. За последние годы доля женщин в политике выросла до 42 процентов. Официально установленная цель - 50 процентов. Разница в зарплатах сократилась, но остается по-прежнему существенной.

Больше всего Цита Кюнг любит в свой работе мотивировать женщин, показывать им их возможности, подталкивать двигаться дальше. "Нужно продолжать бороться. Я очень счастлива, что молодое поколение стало намного активнее, и это не только в Швейцарии, но и во всем мире", - говорит Кюнг. Для ее коллеги 50-летие избирательного права для женщин - важный юбилей. "1971 год дал нам возможность построить равноправное общество. И это было только началом. Поэтому я счастлива отмечать в этом году 50-летний юбилей женского голоса. Ведь это и 50 лет настоящей демократии в Швейцарии", - говорит Ронер.

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