5 человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула

По меньшей мере 5 человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник, 2 сентября, в Кабуле, в районе Green Village, где проживают зарубежные дипломаты. Взрыв был слышен во многих районах города, он привел к пожару и взрыву на близлежащей заправочной станции. Судя по фотографиям с места происшествия, пострадали дети. Правоохранительные органы исходят из того, что взрывчатка находилась в автомобиле. В то же время не подтвердилась информация о перестрелке в Green Village.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан", представители которой ведут сейчас переговоры с американскими властями, которые, по некоторым данным, успешно развиваются. В частности, спецпредставитель США Залмай Халилзад объявил в понедельник по афганскому телевидению, что с "Талибаном" удалось договориться по основным пунктам. По словам Халилзада, соглашение требует одобрения президента США Дональда Трампа, и, если оно будет получено, то может быть подписано в самом скором времени.

Сам Трамп в конце августа объявил о том, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14 000 до 8 600 солдат и офицеров. При этом Вашингтон не намерен полностью выводить своих военных из Афганистана даже после заключения с радикальным исламистским движением "Талибан" соглашения о мире, добавил глава американского государства. По его словам, нынешняя администрация Соединенных Штатов не повторит ошибку прежней, касающейся американского контингента в Ираке.

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