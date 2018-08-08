5 фактов о грядущих выборах мэра Москвы

Ровно через месяц, 9 сентября 2018 года, в РФ пройдут выборы, в ходе которых, в частности, будут определены новые руководители 26 субъектов федерации, в том числе и российской столицы. В последний раз москвичи выбирали мэра в сентябре 2013 года. DW решила выяснить, в чем особенность нынешних выборов, и есть ли что-то, что может внести интригу в переизбрание на третий срок действующего столичного градоначальника Сергея Собянина, которому прочат безоговорочную победу.

На сей раз ярких оппозиционных кандидатов в мэры Москвы нет

Мэр Москвы Сергей Собянин, занимающий эту должность с 2010 года, является, по общему признанию, основным претендентом на победу и на предстоящих выборах. У него пока четыре соперника: член КПРФ Владимир Кумин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, член ЛДПР Михаил Дегтярев и депутат Мосгордумы VI созыва Михаил Балакин.

Дмитрию Гудков (на фото в центре) не удалось преодолеть муниципальный фильтр

На участие в предвыборной гонке претендовали и более известные персоны, в частности, оппозиционный политик Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, журналист Антон Красовский, экс-кандидат в президенты РФ, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Однако по разным причинам они не смогли стать кандидатами в мэры. Илья Яшин и Дмитрий Гудков, например, не преодолели муниципальный фильтр (для участия в выборах будущий кандидат должен собрать минимум 110 подписей депутатов из 110 разных муниципальных районов столицы).

Отсутствие в числе кандидатов ярких оппонентов властей станет одной из наиболее характерных черт нынешних выборов, считают эксперты. Как заявил DW доцент департамента политической науки Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Титков, отсев неугодных кандидатов позволил сделать кампанию беспроблемной. "В 2013 году по конъюнктурным соображениям к выборам допустили оппозиционного политика Алексея Навального. Но его результат (27,24%. - Ред.) оказался заметно выше ожидаемого и, скорее всего, заставил быть осторожнее и не устраивать больше таких экспериментов", - полагает Титков.

Как изменился рейтинг Собянина за последние годы

Все опасения команды Сергея Собянина, на первый взгляд, кажутся необоснованными. По данным социологов, его рейтинг среди москвичей в последние годы планомерно рос. Социолог из "Левада-центра" Денис Волков рассказал DW, что если после назначения на пост мэра к Собянину хорошо относились около 30% москвичей (45% - средне, 15% - плохо), то в 2018 году хорошо относятся уже 50% (средне - 39%, плохо - 9%).

Сергей Собянин

Среди поддерживаемых большинством москвичей инициатив мэра оказалась и вызвавшая поначалу недовольство реновация, и программа реконструкции городской инфраструктуры "Моя улица", и позитивные изменения в сфере общественного транспорта. Хорошим подспорьем для Собянина стал и недавно завершившийся чемпионат мира по футболу, во время которого Москва выглядела весьма достойно.

"Пока недовольство вызывает главным образом нерешенная проблема со здравоохранением и организация платных парковок. Другое спорное решение - снос ларьков. Треть опрошенных нами к этому шагу отнеслись отрицательно", - поясняет Волков. Он полностью исключает возможность второго тура голосования (проводится, если никто из кандидатов в ходе первого тура не набирает более половины голосов).

Что может стать помехой для триумфального переизбрания Собянина

Однако не все так гладко, как кажется. Ложкой дегтя в бочке меда для нынешнего мэра стало намерение правительства РФ повысить пенсионный возраст. И хотя, по мнению Алексея Титкова, команда Собянина "всячески дистанцируется от этого вопроса", а сам он идет на выборы как самовыдвиженец, его персона в глазах москвичей неотделима от авторов пенсионной реформы, поскольку Собянин является членом "Единой России" (почти единогласно проголосовала в Думе за законопроект, предусматривающий повышения пенсионного возраста).

Победе Собянина может помешать непопулярная пенсионная реформа, против которой протестуют и москвичи

В штабе Собянина это явно понимают. "Не случайно было решено с 1 августа предоставить московским и подмосковным пенсионерам новые льготы - бесплатный проезд в электричках и общественном транспорте. Почему этого не сделали раньше?", - задается вопросом директор Национального института исследования радио и телевидения Алексей Самохвалов.

По его мнению, планы повысить пенсионный возраст могут стать серьезным негативным моментом для провластных кандидатов. "Сказать, что на эти выборы российские избиратели пойдут очень довольными властью, нельзя", - полагает он. Денис Волков из "Левада-центра" не отрицает наличия этого фактора: "Пенсионная реформа сыграет свою роль в том плане, что на выборы придет меньше народу, чем могло".

Скрытая агитация за Собянина идет полным ходом

По оценке Алексея Самохвалова, объем информации в СМИ о деятельности Сергея Собянина в этом предвыборном цикле резко вырос, и это говорит о неуверенности его команды в безоговорочном успехе. "В крайней спешке реализуются различные популистские шаги, телевидение изобилует сюжетами с участием Собянина. Практически каждый день он что-то открывает: учебные центры, поликлиники, транспортные объекты. В 2013 году это было не так заметно. Налицо боязнь плохого результата, а ведь хотелось бы, чтобы было как у президента - такая же высокая явка и такие же высокие проценты", - добавляет медиаэксперт.

Наблюдатели так же вновь подчеркивают, что, занимая мэрский пост, Сергей Собянин пользуется информационным ресурсом, которым не располагают его соперникам. "Под видом простого информирования идет скрытая агитация. Я встречался с Эллой Памфиловой (глава ЦИК. - Ред.), мы обсуждали этот вопрос. Но начало досрочной предвыборной агитации очень сложно зафиксировать, поэтому у других кандидатов нет юридических оснований для того, чтобы оспорить этот момент", - констатирует Самохвалов.

Телевидение, по его выражению, по-прежнему остается основным агитационным инструментом, несмотря на то, что значительная доля активных москвичей в основном черпает информацию из интернета.

Каких результатов ждать: явка, проценты, протесты

По прогнозу эксперта, протестно настроенная публика, скорее всего, не пойдет на выборы. Те же, кто проголосует, по его мнению, являются телезрителями, поэтому с большой долей вероятности они поддержат Собянина. Алексей Титков считает, что оппоненты нынешнего мэра могут избрать и иную стратегию - голосовать за представителя КПРФ.

"И той, и другой возможностью москвичи, вероятно, будут активно пользоваться. Явка может оказаться такой же или даже хуже, чем в 2013 году (составила 32%. - Ред.), правда, ниже 30% упасть ей вряд ли дадут. Кандидат от КПРФ едва ли наберет больше 15%. Если произойдет одно из двух или оба эти события, то можно будет говорить о более-менее заметной критической реакции общественности", - прогнозирует эксперт ВШЭ. Широкомасштабных протестов, связанных с выборами московского градоначальника, он не ожидает.

Между тем 8 августа стало известно, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный планирует провести 9 сентября всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста в России.

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