482-й день войны: Угрозу ядерного удара считают реальной

За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя. РФ грозит ударами по центрам принятия решений. Число пропавших без вести из-за подрыва Каховской ГЭС растет. ЕК предложила зарезервировать 50 млрд евро для Украины.

На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 20 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Байден считает реальной угрозу прменения РФ ядерного оружия

Угроза применения ядерного оружия по приказу президента России Владимира Путина реальна, считает президент США Джозеф Байден. Об этом глава Белого дома заявил на встрече со спонсорами своей избирательной кампании. "Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я выражал обеспокоенность тем, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Но это - реально", - приводит слова американского лидера агентство Reuters.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что Россия еще не перемещала свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Российские военные готовят хранилища для боезарядов, "но на сегодняшний день ни одной боеголовки не переместили", - подчеркнул глава украинской разведки.

РФ грозит ударами по центрам принятия решений

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил незамедлительными ударами по центрам принятия решений на территории Украины, в случае если ВСУ задействует системы HIMARS и Storm Shadow для атаки по территории РФ, включая Крым. По мнению главы российского военного ведомства, аннексированный полуостров не является зоной военных действий. "Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции (как в РФ до сих пор называют войну в Украине - Ред.) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт",- подчеркнул Шойгу.

ООН: За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя

ООН обновила данные по числу мирных жителей, погибших в Украине после вторжения российских войск. Согласно новому отчету Управления верховного комиссара ООН по правам человека оно составило 9083 человека. За это же время ранения получили 15 779 гражданских лиц, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН. В то же время представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью британскому изданию The Independent в феврале заявлял, что в ходе войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей страны.

Ночные удары продолжаются

Ночью российские силы нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным Воздушных сил Украины Россия применила 35 БПЛА Shahed-136/131, запустив их из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 летательных аппарата.

Во Львове ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Никто не пострадал, на месте происшествия вспыхнул пожар, добавил он.

Запорожье и его окрестности попали под удар 7 ракет С-300. Повреждены коммуникации и частное имущество, обошлось без жертв.

Число пропавших без вести растет

В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в начале июня пропавшими без вести считаются 109 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции). Ранее сообщалось о 31-м пропавшем без вести.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области подтопленными остаются три населенных пункта на правом берегу Днепра. "По состоянию на 15.00 20 июня уровень воды находится на отметке 0,3 метра (с начала суток уровень снизился на 9 сантиметров)", - говорится в сообщении.

В то же время российские войска обстреляли группу спасателей в Херсоне, которые расчищали ил после затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", - написал он в Telegram-канале.

В РФ разрешили призывать осужденных в армию по контракту

Государственная дума РФ приняла в двух чтениях законопроект, позволяющий гражданам,отбывающим наказание в виде лишения свободы за нетяжкие преступления, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс РФ признаёт "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы, средней тяжести - "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы. Под это в частности подпадают грабёж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. Осужденные за терроризм, госизмену, экстремизм, диверсию и другие тяжкие преступления воспользоваться этим правом не могут.

Порядок заключения контрактов с заключенными будет определять Минобороны. Осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут освобождены от отбывания наказания через помилование.

ЕК предложила зарезервировать 50 млрд евро для Украины

Новый план, согласно которому Киеву выделят еще 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов представили в Брюсселе. О создании фонда объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Этот резерв в первую очередь обеспечит уверенность и предсказуемость для наших партнеров в Украине. Он также должен стимулировать к активности других доноров", - заявила она, подчеркнув, что новый фонд позволит Евросоюзу действовать с той гибкостью, которая требуется в условия войны.

Ориентировочно резерв будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов, однако точная годовая доля грантов и займов будет ежегодно определяться Европарламентом и Советом ЕС в рамках стандартной бюджетной процедуры, сообщили в Еврокомиссии.

Большую часть средств - 39 млрд евро в грантах и кредитах - планируется выделить на поддержку госбюджета Украины. 8 млрд евро предназначено для обеспечения гарантий и создания предпосылок для инвестиций в Украину, а еще 3 млрд в виде грантов предусмотрены для оказания стране технической помощи.

Смотрите также: