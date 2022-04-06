 42-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 06.04.2022

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Украина

42-й день войны России против Украины: главные события

США и Канада расширили санкционные списки против России, Москва впервые расплатилась по евробондам в рублях, германский бундестаг осудил РФ за военные преступления в Украине.

Десятки тел перед похоронами на кладбище в Буче 5 апреля 2022 года

На кладбище в Буче 5 апреля 2022 года

На 42-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в среду, 6 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Минюст США обвинил олигарха Малофеева в обходе санкций

Министерство юстиции США предъявило российскому олигарху Константину Малофееву, основателю телеканала "Царьград", обвинения в обходе санкций США, которые были введены против него после российского вторжения в Украину в 2014 году.

В рамках следственных действий конфискованы несколько миллионов долларов, лежавшие на счете Малофеева в одном из американских банков. Эти деньги, по словам главы Минюста США Меррика Гарланда, получены в результате нарушения олигархом санкционного режима.

США вводят новый пакет санкций против РФ

США объявили о введении нового пакета санкций против России за военные преступления в украинском городе Буча, в которых обвиняют российскую армию. Штрафные меры коснулись, в частности, двух крупнейших банков РФ - Сбербанка и Альфабанка. 

Кроме того, под санкции подпали совершеннолетние дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, супруга и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Эта мера отрежет им доступ к американской финансовой системе и позволит заморозить любые активы, которые у них есть в США", - говорится в сообщении Белого дома.

Бундестаг осудил Россию за военные преступления в Украине

Немецкие депутаты и члены правительства резко осудили Россию за действия ее войск в Украине. "Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас", - заявил в ходе дебатов в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он подчеркнул, что убийство гражданских лиц является военным преступлением, и обратился к Владимиру Путину: "Немедленно прекратите эту разрушительную войну, выведите свои войска из Украины!"

Спикер бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) тоже самым решительным образомосудила военные преступления России, потребовав провести независимое расследование массовых убийств в Буче и предъявить обвинения виновным. По словам пресс-секретаря правительства Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), мартовские спутниковые снимки Бучи подтверждают, что российские военнослужащие совершили военные преступления.

Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях

После того как США запретили использовать замороженные валютные резервы для обслуживания внешнего долга РФ, российский Минфин впервые осуществил выплаты по выпускам евробондов "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях. 

Национальному расчетному депозитарию (НРД) перечислены выплаты по официальному курсу Банка России на 4 апреля на сумму 649,2 млн долларов "из-за недружественных действий Минфина США", говорится в сообщении министерства. Рейтинговое агентство Fitch еще в марте заявляло, что выплаты по евробондам в рублях будет считать дефолтом.

Шольц пообещал избавиться от зависимости от ископаемого топлива

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия освободится от ископаемых видов топлива. Выступая в бундестаге, он подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать Украину всеми возможными способами до тех пор, пока Россия не выведет свои войска.

В свою очередь немецкие импортеры угля предполагают, что до конца 2022 года импорт угля из РФ может быть полностью замещен поставками из иных источников, например из США, ЮАР, Австралии, Колумбии, Мозамбика и Индонезии.

Канада ввела санкции против 18 россиян и белорусов

Власти Канады внесли в санкционный список еще девять российских физических лиц, в том числе олигархов. В черный список попали глава "Норникеля" Владимир Потанин, основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. 

Новые ограничения также затронули девять граждан Беларуси. Среди них - заместители министра обороны Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. Это означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну, а также запрет на сделки с любой собственностью на территории Канады и получение заемного финансирования.

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    Автор: Николай Пермяков


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