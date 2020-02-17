400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото)

Марбург • В этом небольшом гессенском городе на реке Лан находится один из старейших университетов Германии - тот самый, в котором учился Михаил Ломоносов. Здесь же при Марбургском университете работает один из самых больших немецких анатомических музеев - Museum Anatomicum, насчитывающий более трех тысяч экспонатов.

Очень-очень высокий, но не самый-самый длинный

Сейчас особое внимание к себе вновь привлек один из них - "Длинный Антон" (Langer Anton). Так называют скелет солдата-великана из герцогства Брауншвейг-Вольфенбюттель, попавший в Марбург в начале XIX века из Хельмштедтского университета. В списке самых высоких людей в истории человечества Антон Франкенпойнт (Anton Franckenpoint / Anton de Franchepoinct), служивший в личной охране герцога, занимает место в конце второго десятка. Среди самых высоких немцев - третье место. Родился он, предположительно, в городе Гельдерне на Нижнем Рейне в середине XVI века.

Ступни скелета не сохранились и были заменены муляжами из пробкового дерева

Великан-телохранитель на службе герцога

Понятно, что обладатель такого роста получил широкую известность еще при жизни. До начала службы в качестве герцогского телохранителя Антон Франкенпойнт много путешествовал и демонстрировал свой 2,44-метровый рост за деньги. Из-за остеопороза, двух переломов бедра и других проблем в последние годы жизни он был вынужден пользоваться 1,70-метровым (!) костылем. Скелетирован был в Хельмштедте сразу после смерти в 1596 году. До наших дней скелет сохранился не полностью - руки вообще отсутствуют, ступни сделаны из пробкового дерева.

Считается, что причиной гигантизма Антона Франкенпойнта была доброкачественная опухоль головного мозга - аденома гипофиза. Из-за опухоли в организм поступало так много гормонов роста, что еще до достижения 14-летнего возраста "Длинный Антон" перемахнул за два метра.

В 2017 году "Длинный Антон" побывал в Нюрнберге как экспонат выставки в Германском национальном музее

Старый скелет на службе современной науки

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, ученые из Гессена сейчас намерены на основе анализа ДНК понять, какой или какие генетические дефекты могли привести к возникновению проблем, а также получить новые сведения о состоянии здоровья этого человека-великана, жившего четыре с лишним столетия назад. Ранее подобную попытку уже предпринимали ученые из Бельгии, но не смогли получить из взятой пробы достаточное количество ДНК, необходимое для анализа и обоснованных выводов.

Анатомические и медицинские музеи в Германии

Отметим, что Анатомический музей в Марбурге можно посетить только в рамках экскурсий в первые субботы каждого месяца, но сейчас экспозиция закрыта на обслуживание. Дети до 10-летнего возраста в музей не допускаются. Где в Германии еще можно побывать в анатомических или медицинских музеях, смотрите на нашей фотогалерее ниже.

Смотрите также: