400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото)

Марбург • В этом небольшом гессенском городе на реке Лан находится один из старейших университетов Германии - тот самый, в котором учился Михаил Ломоносов. Здесь же при Марбургском университете работает один из самых больших немецких анатомических музеев - Museum Anatomicum, насчитывающий более трех тысяч экспонатов.
Очень-очень высокий, но не самый-самый длинный
Сейчас особое внимание к себе вновь привлек один из них - "Длинный Антон" (Langer Anton). Так называют скелет солдата-великана из герцогства Брауншвейг-Вольфенбюттель, попавший в Марбург в начале XIX века из Хельмштедтского университета. В списке самых высоких людей в истории человечества Антон Франкенпойнт (Anton Franckenpoint / Anton de Franchepoinct), служивший в личной охране герцога, занимает место в конце второго десятка. Среди самых высоких немцев - третье место. Родился он, предположительно, в городе Гельдерне на Нижнем Рейне в середине XVI века.
Ступни скелета не сохранились и были заменены муляжами из пробкового дерева
Великан-телохранитель на службе герцога
Понятно, что обладатель такого роста получил широкую известность еще при жизни. До начала службы в качестве герцогского телохранителя Антон Франкенпойнт много путешествовал и демонстрировал свой 2,44-метровый рост за деньги. Из-за остеопороза, двух переломов бедра и других проблем в последние годы жизни он был вынужден пользоваться 1,70-метровым (!) костылем. Скелетирован был в Хельмштедте сразу после смерти в 1596 году. До наших дней скелет сохранился не полностью - руки вообще отсутствуют, ступни сделаны из пробкового дерева.
Считается, что причиной гигантизма Антона Франкенпойнта была доброкачественная опухоль головного мозга - аденома гипофиза. Из-за опухоли в организм поступало так много гормонов роста, что еще до достижения 14-летнего возраста "Длинный Антон" перемахнул за два метра.
В 2017 году "Длинный Антон" побывал в Нюрнберге как экспонат выставки в Германском национальном музее
Старый скелет на службе современной науки
Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, ученые из Гессена сейчас намерены на основе анализа ДНК понять, какой или какие генетические дефекты могли привести к возникновению проблем, а также получить новые сведения о состоянии здоровья этого человека-великана, жившего четыре с лишним столетия назад. Ранее подобную попытку уже предпринимали ученые из Бельгии, но не смогли получить из взятой пробы достаточное количество ДНК, необходимое для анализа и обоснованных выводов.
Анатомические и медицинские музеи в Германии
Отметим, что Анатомический музей в Марбурге можно посетить только в рамках экскурсий в первые субботы каждого месяца, но сейчас экспозиция закрыта на обслуживание. Дети до 10-летнего возраста в музей не допускаются. Где в Германии еще можно побывать в анатомических или медицинских музеях, смотрите на нашей фотогалерее ниже.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Немецкий музей гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) в Дрездене. Был основан в 1912 году после проходившей в этом городе 1-ой Международной выставки по вопросам гигиены. Ежегодно в нем бывает около 280 тысяч посетителей. В музее также работает специальная экспозиция для детей. В рамочной программе - десятки докладов, дискуссий, чтений и концертов.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей истории медицины (Berliner Medizinhistorisches Museum) крупнейшей берлинской клиники Шарите (Charité). Число посетителей - около 50 тысяч в год. Рассказывает о развитии медицины последних четырех столетий. Помимо инструментов и приборов здесь выставлены патологоанатомические препараты и другие экспонаты, среди них - коллекция желчных камней.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Немецкий аптечный музей (Deutsches Apotheken-Museum) в Гейдельберге. Важнейший музей в Германии, посвященный истории фармакологии. Был основан в 1937 году. С 1957 года находится на территории Гейдельбергского замка. Ежегодно этот музей посещает около 600 тысяч человек. В коллекции представлены экспонаты от античных времен до наших дней.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей истории медицины при Университетской клинике Гамбурга (Medizinhistorisches Museum am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). Был открыт в 2010 году. Большое значение для Гамбурга традиционно имеет морская торговля, поэтому особое внимание в музее также уделяется работе судовых и портовых врачей.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Медицинская экспозиция Городского музея Гютерсло (Stadtmuseum Gütersloh). В 1990 году получила специальный приз как "Европейский музей года". Экспозиция рассказывает об истории медицины в мире, начиная с античных времен, а также о знаменитых врачах, работавших в этом городе. Среди экспонатов - письменный стол Роберта Коха и аппарат "железное легкое".
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей в Институте Роберта Коха (Das Museum im Robert Koch-Institut) в Берлине. Экспозиция посвящена основателю института по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, знаменитому немецкому микробиологу Роберту Коху. В 1905 году этому ученому, открывшему возбудителя туберкулеза, была присуждена Нобелевская премия по медицине.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Немецкий музей Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum) в Ремшайде. Расположен на родине выдающегося немецкого ученого, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии. Вильгельм Конрад Рентген (по-немецки правильно - Рёнтген) получил ее за открытие икс-излучения. Музей расположен в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором он родился.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Мемориальный музей Вильгельма Конрада Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg) в Вюрцбурге. Расположен в лабораториях бывшего университетского Института физики, где работал этот ученый. Экспозиция посвящена истории экспериментальной физики. Икс-излучение, названное его именем, ученый открыл 120 назад - в 1895 году.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей Себастьяна Кнайпа (Kneippmuseum Bad Wörishofen) в Бад-Вёрисхофене. Посвящен немецкому физиотерапевту и священнику, разработавшему популярную систему водолечения. Его книга "Meine Wasserkur" была переведена на многие языки. Издание на русском "Мое водолечение: средства для излечения болезней и сохранения здоровья" впервые вышло в 1893 году в Киеве.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Исторический музей Хильдегарды Бингенской (Historisches Museum am Strom - Hildegard von Bingen) в городе Бинген-на-Рейне. Посвящен немецкой монахине XII века - знаменитой травнице, автору трудов по естествознанию и медицине, одной из четырех женщин, удостоенных Ватиканом звания Учитель Церкви. Всего в этом списке - 36 имен во главе с Фомой Аквинским.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей госпитального ордена Антония Великого (Antoniter-Museum) в городе Мемминген. Названный именем первого христианского монаха орден был основан в 1095 году. Его братство в Меммингене существовало в 1214-1526 годах. Главной задачей было лечение больных, страдавших от так называемого "огня Святого Антония" (эрготизма) - отравления алкалоидами спорыньи.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей Фридриха Людвига Яна (Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum) во Фрейбурге (Унструт), Саксония-Анхальт. "Отец Ян", как его называют, жил в 1778-1852 годах и считается основателем современной гимнастики. Он организовал несколько спортивных обществ и сыграл решающую роль в распространении многих спортивных снарядов - от брусьев до гимнастических колец.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей Вильгельма Фабри (Wilhelm-Fabry-Museum) в Хильдене. Отец немецкой хирургии, как его называют, родился в этом городе в 1560 году. Написал двадцать научных трудов и считается основоположником хирургической науки. Его жена Мари Колинет, тоже врач, первой применила магнит для извлечения металлических предметов из глаза и улучшила метод кесарева сечения.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) Университета имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Анатомический музей (Museum anatomicum) Марбургского университета, широко известного своими давними традициями в области преподавания медицины и медицинских исследований. Коллекцию начали собирать в XIX веке для научных и учебных целей. Число посетителей музея относительно небольшое - около 2500 в год, но без экскурсий он открыт лишь в первую субботу месяца.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Немецкий музей истории медицины (Deutsche Medizinhistorische Museum) в городе Ингольштадт. В коллекции собраны экспонаты от древнейших времен до наших дней. Среди них - скелет "гиганта из Тегернзе" Томаса Хаслера (1851-1876), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост составлял 2,35 метра. Музей размешается в старом здании медицинского факультета.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле. Основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей лепры (Lepramuseum) в вестфальском городе Мюнстер. Единственный в Германии музей, посвященный истории, распространению и борьбе с этим инфекционным заболеванием. Был открыт в 1986 году после создания немецкого Общества по изучению лепры. Музей расположен в небольшом фахверковом доме. Рядом находится часовенка Святого Лазаря из лепрозория XVI века.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей Иоганна Винтера (Johann-Winter-Museum) в городе Андернах. Небольшой музей истории врачебного искусства в родном городе немецкого ученого-медика XVI века. Рассказывает о медицине доисторического периода, античности и Средневековья, а также фармакологии, анестезии, интенсивной терапии. Около музея расположен сад с лечебными травами.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Вюртембергский музей психиатрии (Württembergisches Psychiatriemuseum) в Цвифальтене. Основан в 2003 году. Музей посвящен истории современной психиатрии и психиатрических больниц, диагностике, а также знакомит с известными врачами и учеными, работавшими в этой области. Специальный раздел рассказывает о бесчеловечной практике эвтаназии в "третьем рейхе".
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель. Находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Открыт по воскресным дням. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.
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Медицинские и анатомические музеи в Германии
Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года.
Автор: Максим Нелюбин