 37-й день катастрофы в Украине: куда Россия перебрасывает свои войска и как армия РФ покидала Чернобыль | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.04.2022

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37-й день катастрофы в Украине: куда Россия перебрасывает свои войска и как армия РФ покидала Чернобыль

В Белгороде на нефтебазе "Роснефти" произошел крупный пожар. Местные власти утверждают, что это результат ракетных ударов украинских вертолетов. Россия перегруппирует свои войска, сосредотачивая основные усилия на проведении наступательной операции на востоке, считают в Генштабе ВСУ. Армия РФ покинула ЧАЭС, прихватив с собой компьютеры, а также чайники и кофейники, утверждает украинская сторона.

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