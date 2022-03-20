36-й день войны России против Украины: главные события

На 36-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в четверг, 31 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России в свете войны РФ против Украины. В новый санкционный перечень добавлена 21 компания, в том числе научно-исследовательский институт "Вектор", акционерное общество "Микрон", НИИ молекулярной электроники и научно-технический центр "Метротек". В список внесены и 13 физических лиц. Большинство из них связаны с компанией "Серния Инжиниринг", попавшей под ограничительные меры, или российским госпредприятием "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", в отношении которого Соединенные Штаты ввели санкции ранее.

Лондон ввел санкции против RT и генерала, руководящего блокадой Мариуполя

Великобритания ввела санкциипротив российских государственных СМИ и их сотрудников, распространяющих "ложь и обман" о военном вторжении РФ в Украину. В новый санкционный список, опубликованный на сайте британского правительства, включены 14 физических и юридических лиц, в том числе владелец телеканала RT "ТВ-новости" и медиахолдинг "Россия сегодня", контролирующий информагентство Sputnik. Также под ограничения попали журналист ВГТРК Сергей Брилев, гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, гендиректор RT Алексей Николов, руководитель международного вещания Sputnik Антон Анисимов и начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По даыым украинских властей, Мизинцев непосредственно руководит операцией по взятию Мариуполя. Их активы в Великобритании заморозят, въезд в страну им будет запрещен.

"Мы продолжим вводить новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и обеспечить проигрыш Путина в Украине", - цитирует британский МИД главу ведомства Лиз Трасс.

ООН: Россия в Украине многократно использовала запрещенное оружие

Организация Объединенных Наций располагает заслуживающими доверия свидетельствами того, что российские военнослужащие как минимум 24 раза бомбили украинские населенные пункты кассетными боеприпасами. Кроме того, ООН расследует утверждения, что такое оружие применяли и украинские вооруженные силы.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают по обширной территории множество "мелкокалиберных бомб". Одна кассетная бомба может быть начинена несколькими десятками или даже сотнями (до более чем 600 единиц) таких боеприпасов. Кассетные бомбы могут сбрасываться с самолетов или выпускаться с помощью артиллерии либо ракет. Они запрещены конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года. Россия и Украина ее не подписали.

Согласован гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя

Украина и Россия при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей осажденного Мариуполя. Он должен открыться 1 апреля. В эвакуации будут задействованы 45 автобусов, часть из них уже выехала в сторону Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В разрушенном городе по-прежнему остаются около 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, указала она. Верещук также сообщила о многочисленных преступлениях российских военных на территории Украины - убийствах, издевательствах, мародерствах, изнасилованиях и других. "Но больше всего шокируют преступления сексуального характера. У них нет срока давности. Оккупанты издеваются над нашими детьми, несовершеннолетними девушками, женщинами. О таких фактах говорят женщины, которым удалось выйти из Мариуполя. Об этом должен знать весь мир", - сказала вице-премьер-министр.

НАТО прогнозирует новое наступление российских войск в Украине

НАТО не видит отступления российских войск в Украине и ожидает "новых наступательных операций", сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, а перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, перевооружить и усилить для наступления в Донбассе", - сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе. "В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий", - добавил он.

Путин подписал указ о продаже газа в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам". С 1 апреля эти государства должны будут открывать рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Кремль будет расценивать отсутствие платежей в рублях как неисполнение обязательств со стороны покупателей, заявил Путин. Это будет означать остановку действующих контрактов, добавил он.

США идут на крупнейшее в истории распечатывание резервов нефти

Власти США намерены в течение шести месяцев направлять на рынок в среднем по миллиону баррелей нефти в сутки из стратегического запаса. Таким образом Соединенные Штаты собираются противодействовать росту цен на газ на фоне войны России против Украины.

Президент Джо Байден также анонсировал новые меры по увеличению добычи нефти в стране. Так, власти хотят взимать сбор с компаний, если те не используют скважины на арендованных у государства землях. После этого объявления стоимость нефти упала.

Япония вернет фразу об оккупации Курил в дипсправочник

На фоне войны РФ против Украины Япония решила вернуть формулировку об оккупации Курильских островов Россией в "Синюю книгу дипломатии" - дипломатический справочник, издаваемый с 1957 года. Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с черновиком документа. По словам собеседников агентства, в справочнике будет констатировано, что "северные территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

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