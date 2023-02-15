357-й день войны: путь в НАТО для Киева лежит через победу

Генсек НАТО заявил: что видит Украину в составе альянса, но сначала надо на поле боя победить Россию. Алексей Резников остается в должности министра обороны Украины.

На 357-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 15 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

НАТО видит окно возможностей для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные успехи могут приблизить момент вступления Украины в Североатлантический альянс. Он выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО, но сейчас у нее иная задача - победить в войне с Россией и сохранить свой суверенитет.

НАТО, по словам Столтенберга, настроена на долгосрочное партнерство с Киевом для перехода с советских стандартов и систем к стандартам альянса, что также должно приблизить момент вступления Украины в состав организации.

После общения с министром обороны Украины Алексеем Резниковым 14 февраля члены НАТО взяли обязательство поставить Киеву больше тяжелых вооружений и расширить программы обучения украинских солдат, сообщил генсек НАТО. Он добавил, что у Украины сейчас появилось окно возможностей и шанс изменить расстановку сил в этой войне в свою пользу.

Боевые действия

Россия продолжает наступление. "Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

При этом эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Украине, несмотря на большие потери, стратегически важно защищать даже почти отрезанный от остальных сил Бахмут. "Оборона Бахмута вынудила Кремль задействовать значительную часть группировки ЧВК "Вагнер" и ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона города ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего контрнаступления ВСУ", - говорится в аналитическом обзоре института.

Ожесточенные бои в городе продолжаются. По данным представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, только 13 февраля в городских районах были зафиксированы 27 боестолкновений и 234 российских обстрела. Череватый добавил, что у ВСУ есть возможность поставлять в город боеприпасы, провизию и медикаменты, а также эвакуировать раненых.

Резников остается в должности министра обороны

Алексей Резников заявил, что по просьбе президента Владимира Зеленского останется в должности министра обороны страны. На вопрос агентства Reuters, собирается ли он возглавлять министерство в ближайшие месяцы, Резников сказал: "Да, это было решение моего президента".

В начале февраля украинские СМИ написали о вероятном увольнении Алексея Резникова уже в ближайшее время и получении им нового поста в правительстве. В публикациях сообщалось, что преемником Резникова может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Сам министр тогда заявил, что его возможная отставка "зависит от решения президента", но он готов к любому развитию событий.

России не хватает вооружений - впрочем, не только России

Военно-промышленное производство становится критически слабым местом для России в свете продолжения войны, пишет британская военная разведка. Это усугубляется стратегическими и оперативными просчетами ведения боевых действий. Производства оружия почти наверняка не хватает для для успешного продолжения ведения военных действий на территории Украины, и промышленность не может полностью удовлетворить запросы Минобороны.

Об ухудшении ситуации в российском военно-промышленном комплексе свидетельствуют и публичные заявления руководства РФ. Так, 9 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения призвал увеличить производство танков в России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин во время совещания 12 февраля резко раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность.

Вооружений не хватает и в Европе. Армия Франции испытывает нехватку боеприпасов на фоне военной помощи Украине, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на доклад депутатов Национального собрания Жюльена Ранкуля и Венсана Брю. В частности, сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм, сказано в докладе. Депутаты призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов. Франция поставляла Украине самоходные гаубицы Caesar, которые используют именно этот типа боеприпасов.

Стратегия Евросоюза: Дипломатия бок о бок с поставками оружия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает наряду с поставками оружия не отказываться и от дипломатии. Именно сочетание этих двух факторов может ускорить наступление мира, заявил Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. По его словам, одно не противоречит другому, наоборот, это надо делать одновременно. При этом Боррель призвал усиливать военную помощь ЕС Украине, заметив, что обещанные поставки танков Киеву запаздывают.

Иранское оружие для Украины?

Военное командование США обсуждает возможность передачи Украине перехваченного иранского оружия и боеприпасов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Оружие было перехвачено у побережья Йемена в последние несколько месяцев. По информации WSJ, Украине могут передать более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, более 7000 бесконтактных взрывателей, а также определенное число противотанковых ракет.



Смотрите также: