356-й день войны: ФРГ торопит с поставками танков Leopard

На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 14 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Берлин призывает партнеров не затягивать процесс поставок танков

Если на протяжении нескольких месяцев считалось, что именно Германия тормозит решение о поставках западных танков Украине, то после согласия Берлина на такие поставки именно ему приходится подгонять своих партнеров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал европейские страны предоставить Украине боевые танки в соответствии с обещаниями. "Я очень рад, что многие готовы это сделать", - заявил он в ходе визита в Бельгию.

Ранее в тот же день министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) указал на промедления в поставках Украине танков Leopard 2. По его словам, страны, которые некоторое время назад торопили Германию с решением о предоставлении современных танков, сейчас не могут быстро их поставить, что не вызывает понимания.

По информации немецкого издания Die Welt, ряды коалиции стран, готовых предоставить Украине свои танки Leopard 2, редеют. Нидерланды, власти которых ранее обсуждали возможность поставок Киеву 18 арендованных у Германии танков, которые входят в нидерландско-немецкий батальон, отказались от этой идеи. По словам представителя министерства обороны Нидерландов, решение было принято в ходе консультаций с Германией.

Власти Дании также отказались от планов поставки в Украину стоящих у нее на вооружении современных Leopard 2 A7. Непроясненной остается позиция Финляндия, хотя и там, судя по сообщению прессы, власти склоняются к тому, чтобы не отправлять Украине танки.

Боевые действия

Российская армия уже несколько недель пытается вести наступление в Донецкой области, и западные военные ведомства и аналитические центры готовы сделать первые выводы. Американский Институт изучения войны ISW отмечает постоянную зависимость армии РФ от мобилизованных, которые проявили неспособность выполнять боевые задачи, включая обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма. Аналитики констатируют, что мобилизованные не обладают боевым опытом, необходимым для проведения успешного наступления, а значит ресурсов для крупномасштабного и быстрого механизированного продвижения у российской армии нет. Во всяком случае, в ближайшие месяцы.

Российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, однако они нигде не сконцентрировали достаточную боевую мощь для успешного прорыва, пишет министерство обороны Великобритании в новой сводке. Так, на участке Кременная-Сватово в Луганской области силы РФ ведут непрерывные наступательные действия, хотя масштабы каждой локальной атаки по-прежнему слишком малы, указывают в Лондоне. В то же время частная военная компания "Вагнер" с высокой степенью вероятности добилась дальнейших небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута, в том числе в поселке Красная Гора, отметили аналитики.

The New York Times пишет, что введенный 13 февраля запрет на въезд в Бахмут гражданских лиц и волонтеров может стать первым шагом к выводу украинских войск из города.

Однако даже если Бахмут будет взят российской армией, этот успех будет достигнут ценой огромных жертв. "Тут не видно изящных маневров. Это наступление в лоб, причем многими волнами, много артиллерии и экстремально высокие потери", - считает председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Эти бои, по его словам, носят чрезвычайно ожесточенный характер, однако линия фронта остается довольно стабильной. По мнению Милли, украинцам удается удерживать позиции, в то время как российская стороны - особенно ЧВК "Вагнер" - пытается наступать ценой больших потерь. Марк Милли затруднился дать прогноз, сколько такая ситуация может продолжаться, сказав, что все это наблюдается уже на протяжении нескольких недель.

Уже весной партнеры Украины помогут ей перейти в контрнаступление, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. "Мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможем Украине удержаться и продвинуться в ходе весеннего контрнаступления", - указал он.

Корабли Северного флота РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

Норвежская разведка опубликовала ежегодный доклад - на этот раз с подробностями о состоянии российской армии. Норвегия граничит с Россией, и вдоль этой границы располагаются многочисленные военные части российской армии. Однако, по данным норвежской разведки, ВС РФ вывели большую часть своих военнослужащих из частей на Кольском полуострове у границы с Норвегией и Финляндией. "Наземные силы на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину", заявил начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Из расположенных в Печенгском районе военных частей на фронт в Украине были отправлены три батальонные группы численностью 3 тысячи человек, из них около 1500 погибли, пишет далее портал со ссылкой на данные норвежской разведки. В то же время корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Авторы доклада указывают, что после начала войны в Украине "важность ядерного оружия для России существенно возросла".

Норвегия безвозмездно передаст Украине восемь танков и до четырех машин поддержки. Кроме того, будут выделены 250 млн норвежских крон (23 млн евро) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard 2 в качестве гранта для фонда ЕС European Peace Facility, сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Важные встречи в Брюсселе

В Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО и контактной группы по поставкам военной помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед журналистами по окончании встречи контактной группы, заявил, что "очень доволен" ее результатами. В заседании участвовали 54 представителя стран мира, и это означает, что "антикремлевская коалиция растет". "Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что нужна победа Украины - именно на поле боя", - подчеркнул украинский министр.

В то же время вопрос о возможных поставках Киеву истребителей остается открытым.

Пригожина отстранили от вербовки заключенных?

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его "отстранили" от вербовки заключенных в колониях на войну в Украине. В ответе его пресс-службы на вопрос свердловского депутата Вячеслава Вегнера указывается на несколько причин "отстранения". В частности, это якобы "высокая эффективность выполнения задач" российскими наемниками, "дискредитирующая" действия подразделений ВС РФ. В начале февраля Пригожин объявил о завершении вербовки заключенных в колониях. При этом СМИ, а также правозащитница Ольга Романова писали, что вербовка продолжается, но теперь заключенных отбирают на фронт представители Минобороны.

Россия может пытаться лишить украинцев воды

Российские силы спускают воду из Каховского водохранилища, стремясь лишить водоснабжения украинцев, получающих воду из Днепра, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "На сегодняшний день Россия намерена сделать условия жизни в Украине невыносимыми… Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", - сообщил глава украинского правительства. По его словам, снижение уровня воды в водохранилище также угрожает безопасности Запорожской АЭС, поскольку может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

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