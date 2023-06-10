30 нобелевских лауреатов подписали декларацию о мире

Тысячи человек приняли участие во всемирной встрече в Ватикане, посвященной общечеловеческому братству, под названием "Не один". В мероприятии, проходившем в субботу, 10 июня, на площади Святого Петра, также участвовали 30 нобелевских лауреатов, которые подписали декларацию с призывом к миру и солидарности во всем мире.

"Пусть прекратятся вооруженные конфликты. Мы говорим: никакого ядерного оружия и мин. Больше никаких изгнаний, этнических чисток, диктатур, коррупции и рабства", - говорится в документе. Его подписали в том числе бывший президент Польши Лех Валенса, экс-президенты Колумбии и Коста-Рики Хуан Мануэль Сантос и Оскар Ариас Санчес.

Декларацию собравшимся на площади зачитала Надя Мурад, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года за усилия в борьбе с сексуальным насилием в Ираке. Она призвала положить конец сексуальному насилию и вооруженным конфликтам. "Больше никакой войны, - заявила Мурад, - мир, справедливость, равенство будут определять судьбу человечества".

Ожидалось, что на встрече выступит и папа римский Франциск. Но поскольку он пока находится в римской клинике Джемелли после операции, послание понтифика зачитал кардинал Мауро Гамбетти. "В нашем мире, раздираемом насилием и войной, недостаточно малых изменений, - говорится в приветственном слове Франциска. - Только великая духовная и социальная связь, рожденная в сердцах и основанная на братстве, может вновь поставить во главу угла святость и неприкосновенность человеческого достоинства".

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