 26 мгновений немецкой осени (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 13.11.2019

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Фоторепортажи

26 мгновений немецкой осени (фотогалерея)

От бранденбургских березок - до швабских вершин. Осенние краски придают многим ландшафтам Германии особое очарование.

  • Нойцелле

    Немецкая осень - 2019

    Осенняя березовая роща в бранденбургском регионе Нойцелле.

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2019

    Раннее утро на лугу около Ганновера - столицы Нижней Саксонии.

  • Грайнау

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в Грайнау около баварского горного курорта Гармиш-Партенкирхен.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Беличьи осенние хлопоты в одном из парков Штутгарта - столицы Баден-Вюртемберга.

  • Саксония

    Немецкая осень - 2019

    Восход солнца в Саксонской Швейцарии.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Стая гусей в небе над Потсдамом.

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2019

    Столица Саксонии нынешней осенью. На фотографии - здание Дрезденской академии изобразительных искусств, купол которой украшает фигура Фамы - греческо-римской богини молвы и сказаний.

  • Бад-Вёрисхофен

    Немецкая осень - 2019

    В парке баварского курорта Бад-Вёрисхофен.

  • Люббенау

    Немецкая осень - 2019

    Утренний иней на розе бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд.

  • Унлинген

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в баден-вюртембергском Унлингене.

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2019

    Опустевшие пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Дарс

    Немецкая осень - 2019

    Пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Гутенштайн

    Немецкая осень - 2019

    Долина Дуная около города Зигмаринген в Баден-Вюртемберге. В Средние века над рекой здесь возвышался замок, от которого остались лишь едва заметные руины.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Пруд в бранденбургском Лебусе.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Флатовская башня (Flatowturm) в потсдамском парке Бабельсберг. Название получила от прусской королевской усадьбы, в которой производились кирпичи для строительства.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Фонтан Галатеи (Galateabrunnen) в Штутгарте. Был воздвигнут в 1884 году по желанию жены вюртембергского короля Карла I Ольги Николаевны Романовой - дочери русского императора Николая I.

  • Ридлинген

    Немецкая осень - 2019

    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

    Осень на германо-польской границе. Река Одер в районе бранденбургского Райтвайна.

  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

    "Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.

  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

    Немецкая осень - 2019

    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Нойцелле

    Немецкая осень - 2019

    Осенняя березовая роща в бранденбургском регионе Нойцелле.

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2019

    Раннее утро на лугу около Ганновера - столицы Нижней Саксонии.

  • Грайнау

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в Грайнау около баварского горного курорта Гармиш-Партенкирхен.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Беличьи осенние хлопоты в одном из парков Штутгарта - столицы Баден-Вюртемберга.

  • Саксония

    Немецкая осень - 2019

    Восход солнца в Саксонской Швейцарии.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Стая гусей в небе над Потсдамом.

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2019

    Столица Саксонии нынешней осенью. На фотографии - здание Дрезденской академии изобразительных искусств, купол которой украшает фигура Фамы - греческо-римской богини молвы и сказаний.

  • Бад-Вёрисхофен

    Немецкая осень - 2019

    В парке баварского курорта Бад-Вёрисхофен.

  • Люббенау

    Немецкая осень - 2019

    Утренний иней на розе бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд.

  • Унлинген

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в баден-вюртембергском Унлингене.

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2019

    Опустевшие пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Дарс

    Немецкая осень - 2019

    Пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Гутенштайн

    Немецкая осень - 2019

    Долина Дуная около города Зигмаринген в Баден-Вюртемберге. В Средние века над рекой здесь возвышался замок, от которого остались лишь едва заметные руины.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Пруд в бранденбургском Лебусе.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Флатовская башня (Flatowturm) в потсдамском парке Бабельсберг. Название получила от прусской королевской усадьбы, в которой производились кирпичи для строительства.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Фонтан Галатеи (Galateabrunnen) в Штутгарте. Был воздвигнут в 1884 году по желанию жены вюртембергского короля Карла I Ольги Николаевны Романовой - дочери русского императора Николая I.

  • Ридлинген

    Немецкая осень - 2019

    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

    Осень на германо-польской границе. Река Одер в районе бранденбургского Райтвайна.

  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

    "Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.

  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

    Немецкая осень - 2019

    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


 

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    Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.

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    Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.

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  • Каппельберг

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  • Мозель

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  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний ландшафт на Мозеле.

  • Ортенберг

    Осенние виноградники в Германии

    Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.

  • Глоттерталь

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  • Пюндерих

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.

  • Бирнау

    Осенние виноградники в Германии

    Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.

  • Рейнгессен

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).

    Автор: Максим Нелюбин


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