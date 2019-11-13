26 мгновений немецкой осени (фотогалерея)

От бранденбургских березок - до швабских вершин. Осенние краски придают многим ландшафтам Германии особое очарование.
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