252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Активизация боевых действий в Донбассе

Американский Институт исследования войны (ISW) отмечает активизацию боевых действий в Донбассе. По информации ISW, в районе Бахмута подразделения наемников ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону. Наступательные операции пророссийских сил зафиксированы также в окрестностях Донецка и в районе Авдеевки. Формирования сепратистов атаковали позиции ВСУ в поселке Невельское, где захватили пленных. Генштаб ВСУ в своей сводке также сообщает, что российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, украинские войска отбили атаки в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Бахмута, Майорска, Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Пречистовки Донецкой области.

В Черном море группа из 10 российских военных кораблей продолжает маневры под прикрытием побережья аннексированного Крыма, говорится в сводке оперативного командования "Юг". Один большой десантный корабль и один ракетоносец с 8 "Калибрами" находятся в режиме готовности.

Оккупационная администрация Херсонской области объявила о "завершении эвакуационных мероприятий" с правого берега Днепра. Движение гражданских транспортных средств через Днепр временно прекращено, в том числе из-за "усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению". Будет закрыта понтонная переправа, временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. При этом уехать на левый берег можно будет на водном транспорте или на барже через "Речпорт", сообщили оккупационные власти.

Угроза применения ядерного оружия

Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, при этом сам президент РФ Владимир Путин в обсуждении не участвовал, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Администрация США между тем выразила растущую обеспокоенность возможностью применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. В то же время МИД России опубликовал заявление "о предотвращении ядерной войны", в котором утверждается, что "Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО с февраля увеличила свою группировку у границ России в два с половиной раза - до 30 тысяч солдат. "Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО", - заявил он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. "Альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - сказал Шойгу.

Возобновление "зерновой сделки"

Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки" по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море, объявило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что Россия благодаря ООН и Турции получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не будут использоваться для ведения боевых действий против РФ. "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", - говорится в сообщении Минобороны.

Движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы возобновится 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Ожидается, что по "зерновому коридору" пройдут восемь судов с сельскохозяйственной продукцией.

Украина просит ЕС о помощи с электроэнергией

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне российских ракетных обстрелов попросила Евросоюз увеличить поставки электроэнергии в Украину в 2 - 3 раза. По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, Украине сейчас нужна помощь со стороны ЕС в двух сферах. Во-первых, она нуждается в поставках оборудования для замены поврежденного на украинских подстанциях в результате российских ракетных обстрелов, а во-вторых - ей нужно больше электроэнергии из Европы. "Сейчас 500 МВт - это максимальный лимит импорта электроэнергии из Европы в Украину. Мы хотели бы, чтобы этот объем был значительно больше, около 1000 - 1500 МВт", - пояснил Кудрицкий.

В течение дня в Украине производились почасовые отключения света. Как сообщили в "Укрэнерго", эти меры затронули Киев, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Российские военные, оккупировавшие Запорожскую АЭС, аннулируют пропуска украинских сотрудников и устанавливают на крыше одного из энергоблоков военную технику, утверждает главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР). По данным ведомства, на крыше пятого энергоблока установлено оборудование для борьбы с украинской воздушной разведкой.

Западная помощь Украине

США выделили 47,6 млн долларов для предоставления Украине помощи в разминировании, сообщил в Госдепартаменте США. "Госдепартамент выделил компании Tetra Tech, Inc. 47,6 млн долларов на оказание Украине срочной гуманитарной помощи в разминировании во время жестокой агрессивной войны России. Этот проект является частью объявленной в августе помощи в разминировании на сумму 91,5 млн долларов", - отметили в Госдепе.

Великобритания передала Украине более 195 тыс. комплектов зимней формы и обеспечения для военнослужащих, сообщило Минобороны Великобритании. Комплекты передали с украинским новобранцами, которые завершили подготовку на британских полигонах. В каждый набор входит более 40 предметов: одежда, защита и медицинские принадлежности.

Санкции против российских олигархов

Великобритания ввела санкции против четырех "олигархов, которые позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны". Речь о крупнейших акционерах Evraz Александре Абрамове и Александре Фролове, главе "ТАИФ" Альберте Шигабутдинове и главе "Татавтодора" и совладельце нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК" Айрате Шаймиеве.

Россияне бегут от мобилизации

Из-за мобилизации из России уехали около 400 тысяч россиян, сообщает агентство dpa со ссылкой на западные правительственные источники. В это число не входят люди, покинувшие страну после начала войны. Кроме того, многие россияне "ушли в подполье", чтобы избежать призыва в вооруженные силы, утверждают источники агентства, не приводя конкретных цифр.

В Украине почти 7000 человек считаются пропавшими без вести, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, это примерные данные, поскольку получать точную информацию из районов боевых действий затруднительно.

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