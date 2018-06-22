2,35 миллиона евро за двух пропавших купидонов (фото)

Аугсбург • Эти фотографии были сделаны в понедельник, 12 августа, в баварском городе Аугсбурге, где были представлены два новых экспоната здешнего художественного Музея Максимилиана (Maximilianmuseum). Эти барочные путто - ангелочки, амуры, купидоны - считались утерянными на протяжении двух столетий. Но недавно были выставлены на аукционе "Сотбис" в Париже среди произведений искусства из наследства французского знатного рода Шиклер-Пурталес.

По поручению города Аугсбурга на аукционе их анонимно, чтобы не привлекать лишнее внимание, приобрела одна художественная галерея - на средства, предоставленные Фондом Эрнста фон Сименса. Финальная цена лота, который был главным на аукционе, составила 2,35 миллиона евро. Особое внимание к торгам привлекла статья в газете "Фигаро", автор которой несколько месяцев назад назвал ангелочков "настоящим сокровищем".

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, два этих путто были частью группы из семи ангелочков XVI века, украшавших в аугсбургском храме Святой Анны часовню легендарной семьи Фуггеров - владельцев одного из крупнейших купеческих и банкирских домов Европы XV-XVII веков.

Пять путто уже давно находятся в этом музее. Теперь сюда возвращены две утерянные 30-сантиметровые фигурки. Интересно, что эксперты до сих пор считали, что группа состояла из шести таких купидончиков. Считавшийся утерянным был заменен копией. Теперь предстоит ответить на вопрос, как они были расположены в часовне, чтобы теперь расставить всех ангелочков в полном составе и надлежащим образом по местам.

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