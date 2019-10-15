2019-й - хороший год для немецкого вина. Но рислинга будет меньше

Виноделы Германии к середине октября практически завершили сбор урожая 2019 года. Они очень довольны качеством плодов, но производство вина, по сравнению с необычайно урожайным 2018 годом, сократится примерно на 17 процентов и окажется процента на два ниже среднего показателя последних лет, прогнозирует отраслевое объединение Немецкий институт вина (Deutsches Weininstitut, DWI).

"Вино 2019 года обещает стать превосходным"

"Вино 2019 года обещает стать превосходным, однако многие бочки останутся пустыми", - так описало ситуацию в сообщении для прессы крупное франконское винодельческое хозяйство Juliusspital. "Я исхожу из того, что вина 2019 года доставят нам еще массу удовольствия", - заявил председатель объединения винных заводов винодельческого региона Рейнгессен Вольфганг Траутвайн (Wolfgang Trautwein). На этот раз, указал он в интервью dpa, соотношение сахара и кислоты очень уравновешенное.

Германия славится, прежде всего, своими белыми винами, они составляют две трети годового производства. Самый известный немецкий сорт винограда - рислинг, на него приходятся 23 процента площади всех виноградников в стране, свидетельствует опубликованный 15 октября новейший статистический сборник DWI.

Виноградники с рислингом на реке Мозель

Но именно рислинга будет в этом году примерно на 15 процентов меньше, чем обычно. Урожай двух других самых распространенных в Германии сортов белого винограда - Мюллер-Тургау и граубургундер - сократился даже приблизительно на 20 процентов. Тем не менее сколько-нибудь заметного роста цен на немецкое вино представители отрасли не ожидают.

Изменение климата вынуждает раньше начинать сбор урожая

Главная причина сокращения урожая состоит в том, что 2019 год, как и предыдущий, вновь оказался в Германии не только слишком жарким, но и особенно сухим. "Виноградная лоза начала страдать от нехватки влаги еще раньше, чем в прошлом году", - рассказал журналистам Артур Штайнман (Artur Steinmann), президент объединения виноделов Франконии.

Пресс-секретарь Немецкого института вина Эрнст Бюшер

Повышение температуры ведет и к тому, что виноград быстрее созревает. Это вынуждает начинать сбор урожая раньше, чем в прежние времена, иначе в ягодах окажется слишком много сахара, что оборачивается чрезмерным содержанием алкоголя в вине. Все последние годы виноделам Германии приходится сдвигать традиционный график уборочных работ, так что для них изменение климата - явление не абстрактное, а совершенно конкретное.

"С 1988 года такое впечатление, будто кто-то включил отопление", - отметил в беседе с dpa пресс-секретарь DWI Эрнст Бюшер (Ernst Büscher). Метеорологическая статистика подтверждает: за последние 30 лет средняя температура в винодельческих регионах Германии (их 13) в вегетационный период с апреля по октябрь выросла на 1 градус Цельсия. Поэтому виноделам, как и другим немецким фермерским хозяйствам, приходится приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям.

Чтобы получилось легкое сухое белое вино, нужна прохлада

Некоторые, например, начали вместо привычного черного винограда троллингер выращивать такой более теплолюбивый сорт, как каберне фран, характерный для французского региона Бордо. Однако это все же единичные случаи, никакого тренда к южным сортам нет, подчеркнул Эрнст Бюшер.

Зато есть очевидный тренд, особенно заметный в долине реки Мозель. Хозяйства, специализирующиеся здесь главным образом на рислинге, стали осваивать более высокие или более тенистые части склонов гор. Ведь разница в высоте в 100 метров снижает, по словам пресс-секретаря DWI, среднюю температуру примерно на 1 градус.

Так, потомственный винодел Маркус Молитор (Markus Molitor), которому принадлежат 120 гектаров виноградников на реках Мозель и Саар, только что высадил 25 тысяч лоз под самой вершиной одной из здешних гор и через четыре-пять лет намерен собрать тут свой первый урожай.

Относительная прохлада нужна для того, чтобы лоза долго созревала, но при этом не происходило чрезмерного увеличения содержание сахара. Тогда получаются легкие сухие белые вина с богатым букетом и умеренным содержанием алкоголя, а именно такие вина особенно востребованы сейчас, в эпоху здорового образа жизни, пояснил корреспонденту dpa Молитор. Его хозяйство производит в год около 500 тысяч бутылок, из них примерно половина идет на экспорт в 40 стран мира.

Убегать вверх в гору, как выразился Эрнст Бюшер, начали и на Рейне в регионе Рейнгау. Зато в самой северной винодельческой области Германии Зале-Унструт от потепления климата пока выигрывают. "У них теперь температуры, которые у нас были лет 20 назад", - отметил пресс-секретарь Немецкого института вина, расположенного в Боденхайме близ Майнца - в самом сердце крупнейшего винодельческого региона Германии Рейнгессен на юго-западе ФРГ.

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