2019 год стал одним из самых теплых за время наблюдений в ФРГ

Минувший год, наряду с 2014-м, занял второе место по уровню температуры за все время систематических метеорологических наблюдений в Германии на протяжении 139 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе Немецкой метеослужбы (DWD), обнародованном во вторник, 17 марта, в Оффенбахе. 11 из 12 месяцев 2019 года были слишком теплыми и к тому же относительно сухими.

Средняя температура в ФРГ в минувшем году составляла 10,3 градуса - на 2,1 градуса выше среднего уровня за период с 1961 по 1990 годы. Самым жарким годом за все время систематических наблюдений стал 2018-й: средняя температура в том году составляла 10,4 градуса.

В Германии станет еще теплее

Объем осадков в 2019 году составил 735 литров на квадратный метр. Таким образом, дефицит осадков был на уровне 54 литров на метр, при этом пять месяцев были слишком влажными, а семь - слишком сухими. Одной из отличительных черт минувшего года стала сильная жара, когда температура на протяжении целого ряда дней превышала 40 градусов.

Немецкие метеорологи ожидают дальнейшего повышения температур в ФРГ. По их прогнозам, 2020 год станет на 1,0 - 1,5 градуса теплее среднего уровня за период с 1981 по 2010 год. На период с 2025 по 2029 год эксперты прогнозируют повышение температур еще на полградуса.

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