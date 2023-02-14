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Подарки на День святого Валентина бывают самые разныеФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance
КультураГермания

20 миллионов роз, или Вся правда о Дне влюбленных

Елена Дожина
1 ч. назад

К 14 февраля во Франкфурт-на-Майне из теплых стран было доставлено два десятка миллионов роз. Насколько День святого Валентина популярен среди немцев? Это праздник любви или коммерции?

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Большинство немцев придерживаются романтической традиции и отмечают 14 февраля День влюбленных. Чуть больше половины из них обязательно дарят в этот день своим любимым подарки. Как правило, это цветы, сладости, небольшие презенты стоимостью в пределах 25 евро. Подарки дороже 50 евро делают девять процентов опрошенных, сюда включено и совместное времяпрепровождение типа путешествия или романтического ужина вдвоем. Еще в списке популярных подарков одежда, аксессуары, парфюмерия и украшения. Четыре процента опрошенных заявили, что никому ничего не дарят из соображений экономии, а 16 процентов - потому что одиноки. Вообще игнорируют День святого Валентина 24 процента респондентов. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Немецких государственных лотерейных компаний.

Германия, 1910-е годы. Открытка-валентинка, или Смертельная любовь
Германия, 1910-е годы. Открытка-валентинка, или Смертельная любовьФото: our-planet.berlin/ImageBroker/picture alliance

Лучшим презентом для женщины на День святого Валентина считается персонализированный подарок с индивидуальным признанием в любви: брелок с гравировкой, подушка с принтом, чашка с именем или важной для двоих датой. Очень популярны ювелирные изделия, на которых тоже можно выгравировать слова любви. Но также нужно иметь в виду, что не все женщины увлечены романтикой - некоторые предпочтут более практичный подарок. Мужчины, с большой вероятностью, тоже будут рады "полезным подаркам". Это может быть какой-то инструмент, о котором человек давно мечтает, или дополнение к хобби. 

Красная роза - символ любви

С каждым годом становится все больше тех, для кого День святого Валентина ассоциируется не столько с любовью, сколько с коммерцией. Ни для кого не секрет, что производители ювелирных изделий, шоколада, нижнего белья, профессионалы цветочного бизнеса уже за несколько недель до 14 февраля создают у потребителя ажиотажный спрос. Некоторые товары с символикой существенно дорожают. Особенно растут цены на цветы - в частности, на красные розы. Крупный цветок на длинном стебле, который обычно стоит около 1,5 евро, в День святого Валентина может подорожать до 3 - 5 евро, если вообще к вечеру еще будет в продаже. 

Разноцветные розы: розовая, желтая, красная, фиолетовая
Миллионы роз выращивают специально ко Дню влюбленныхФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

В этом году к празднику только через аэропорт Франкфурта-на-Майне в Германию ввезли более 20 миллионов роз. Большая часть цветов доставлена из Кении, Эквадора и Замбии. Однако, "чтобы подарить радость, не обязательно, чтобы экзотические красавицы прилетали самолетом из Африки", считает госминистр сельского хозяйства Баварии Михаэла Канибер (Michaela Kaniber). Выступая в Мюнхене, она напомнила, что есть "чудесные, согревающие сердце яркие цветы" местного производства - в букетах или в горшках. Дарить цветы из региона проживания намного экологичнее.

Немного истории

И все же День святого Валентина придумали не продавцы цветов. Истоки этой традиции точно не известны. Предположительно она уходит корнями в христианское почитание мучеников и святых или в древние языческие обычаи. 

До нас дошли свидетельства, что святой Валентин почитался еще в Средние века. Но кем именно он был, остается предметом споров. Согласно одной из легенд, праздник получил свое название благодаря христианскому мученику Валентину из города Терни в Италии. Валентин, живший в III веке, был одним из первых христианских проповедников. Однажды, будучи в Риме, он избавил от горба сына оратора Катона. Под впечатлением и в знак благодарности вся семья и некоторые другие жители города, включая сына префекта, приняли христианство. Также рассказывается, что Валентин сочетал браком пары, которым император запретил жениться, и дарил на свадьбу цветы из своего сада. Однако заключение тайных браков привело к тому, что священник был казнен 14 февраля, предположительно в 269 году. Он умер мученической смертью, а позже был канонизирован. Этот День памяти был установлен Папой Геласием I для всей церкви в 496 году. В День святого Валентина часто проводятся религиозные службы, на которых благословляются супружеские пары.

Игрушечный медвежонок среди плиток шоколада и конфет - подарки на День святого Валентина не отличаются разнообразием
Почти каждый третий немец в возрасте от 18 до 65 лет живет одинокоФото: Tatiana Bolari/Eurokinissi/picture alliance

Одинокий - ну и что?

В Германии, как и в любой другой стране, есть люди, которые не дарят и не получают подарки в День влюбленных. Согласно опросу, проведенному онлайн-биржей по поиску партнеров "ElitePartner", почти 23 миллиона немцев, то есть почти каждый третий в возрасте от 18 до 65 лет, не состоит в отношениях и живет один. Многие из них называют себя "убежденными одиночками", свободными от обязательств, и среди них особенно много женщин. 

Церкви и религиозные общины регулярно проводят мероприятия, предназначенные для одиноких людей. Создаются специальные сайты с полезной информацией и предложениями, советами по непринужденному знакомству и обсуждениями на сексуальную тематику. Однако эти усилия могут иметь неприятные последствия, потому что многие одинокие люди не хотят, чтобы их выделяли в отдельную группу. В социальных сетях активисты-одиночки призывают к большему взаимопониманию, рассказывают о преимуществах жизни без партнера, о своих насыщенных путешествиях, а также о спокойных рождественских каникулах и Днях святого Валентина

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