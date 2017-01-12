 20 лет евро: как это было (04.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.01.2022

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20 лет евро: как это было (04.01.2022)

Евро был введен в оборот 1 января 2002 года. Сегодня единой валютой пользуются около 340 миллионов человек в 19 странах ЕС.

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