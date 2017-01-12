20 лет евро: как это было (04.01.2022)

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Евро был введен в оборот 1 января 2002 года. Сегодня единой валютой пользуются около 340 миллионов человек в 19 странах ЕС.
Введение единой европейской валюты в наличное обращение 1 января 2002 года породило как надежды, так и опасения. Одни ожидания оправдались, другие нет.
Бум внутреннего туризма, быстрый рост ВВП, прагматизм и реформы: бывший глава ЕЦБ Марио Драги всего за полгода добился на посту итальянского премьер-министра впечатляющих успехов.
Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.
Курс европейской валюты рос с некоторыми колебаниями с начала ноября. Между тем курс евро к рублю снизился на 0,44 копейки - до 91,3052 рубля.
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