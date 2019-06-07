 20 самых красивых немецких маяков | Фоторепортажи о Германии | DW | 14.06.2019

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Фоторепортажи

20 самых красивых немецких маяков

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.

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    20 самых красивых немецких маяков

    Мыс Аркона

    Маяк на мысе Аркона (Kap Arkona) на севере острова Рюген.

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    20 самых красивых немецких маяков

    Гельголанд

    Маяк на острове Гельголанд (Helgoland) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Хёрнум

    Маяк в Хёрнуме (Hörnum) на острове Зюльт в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Травемюнде

    Маяк на курорте Травемюнде (Travemünde) на Балтийском море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Пильзум

    Маяк в деревне Пильзум (Pilsum) в Восточной Фризии на Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Брунсбюттель

    Маяк в городе Брунсбюттеле (Brunsbüttel) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Вестерхефер

    Маяк в Вестерхефере (Westerhever) в Северной Фризии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Поммерби

    Маяк в Поммерби (Pommerby) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Варнемюнде

    Маяк на морском курорте Варнемюнде (Warnemünde) в северной части города Ростока.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Райнсберг

    Маяк на озере в Райнсберге (Rheinsberg) в федеральной земле Бранденбург.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Линдау

    Маяк в Линдау (Lindau) на Боденском озере в Баварии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Морицбург

    Маяк на Большом пруду в парке замка Морицбург (Moritzburg) в Саксонии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Пельворм

    Маяк на острове Пельворм (Pellworm) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Эмден

    Маяк в Эмдене (Emden) в Восточной Фризии (Нижняя Саксония).

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Нордерней

    Маяк на острове Нордерней (Norderney) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Кампен

    Маяк в Кампене (Kampen) на острове Зюльт в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Йюст

    Маяк на острове Йюст (Juist) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Бремерхафен

    Маяк в Бремерхафене (Bremerhaven).

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Боркум

    Маяк на острове Боркум (Borkum) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Бюзум

    Маяк в Бюзуме (Büsum) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

    Автор: Максим Нелюбин


  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Мыс Аркона

    Маяк на мысе Аркона (Kap Arkona) на севере острова Рюген.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Гельголанд

    Маяк на острове Гельголанд (Helgoland) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Хёрнум

    Маяк в Хёрнуме (Hörnum) на острове Зюльт в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Травемюнде

    Маяк на курорте Травемюнде (Travemünde) на Балтийском море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Пильзум

    Маяк в деревне Пильзум (Pilsum) в Восточной Фризии на Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Брунсбюттель

    Маяк в городе Брунсбюттеле (Brunsbüttel) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Вестерхефер

    Маяк в Вестерхефере (Westerhever) в Северной Фризии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Поммерби

    Маяк в Поммерби (Pommerby) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Варнемюнде

    Маяк на морском курорте Варнемюнде (Warnemünde) в северной части города Ростока.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Райнсберг

    Маяк на озере в Райнсберге (Rheinsberg) в федеральной земле Бранденбург.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Линдау

    Маяк в Линдау (Lindau) на Боденском озере в Баварии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Морицбург

    Маяк на Большом пруду в парке замка Морицбург (Moritzburg) в Саксонии.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Пельворм

    Маяк на острове Пельворм (Pellworm) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Эмден

    Маяк в Эмдене (Emden) в Восточной Фризии (Нижняя Саксония).

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Нордерней

    Маяк на острове Нордерней (Norderney) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Кампен

    Маяк в Кампене (Kampen) на острове Зюльт в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Йюст

    Маяк на острове Йюст (Juist) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Бремерхафен

    Маяк в Бремерхафене (Bremerhaven).

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Боркум

    Маяк на острове Боркум (Borkum) в Северном море.

  • default

    20 самых красивых немецких маяков

    Бюзум

    Маяк в Бюзуме (Büsum) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

    Автор: Максим Нелюбин


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    6.

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    7.

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  • Фёр

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

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    9.

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    10.

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    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

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    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

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    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

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    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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