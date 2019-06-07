20 самых красивых немецких маяков  

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.
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Самые любимые немецкие острова
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В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции.
Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии.
В ноябре 2012 года в Германии отметили 150 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана. Лауреат Нобелевской премии по литературе мечтал о собственном идеальном острове.
Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину.
Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги.
Решение о создании парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты было принято 22 июля 1985 года.
Этому легендарному средневековому пирату посвящен театральный фестиваль под открытым небом на немецком острове Рюген. В 2017 году он отмечает 25-летний юбилей.
Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортаже DW.
Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в густом буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, "железный канцлер" Бисмарк...
В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Санаторий Прора на острове Рюген был рассчитан на 20 тысяч мест. В 1937 году проект взял Гран-при на Всемирной выставке в Париже, но из-за начала войны остался незавершенным.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.
Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.