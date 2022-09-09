198-й день войны России против Украины: главные события

Зеленский объявил об освобождении более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В результате обстрела Харькова пострадали 14 человек. Минобороны РФ показало видео переброски войск на Харьковское направление.

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 9 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Зеленский: ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении . "Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", - сообщил Зеленский.

По его словам, в некоторых селах региона проходят мероприятия по проверке территории, также постепенно ВСУ берет под контроль новые населенные пункты. В то же время жестокие бои продолжаются "на Донбассе и на юге страны", отметил президент Украины.

Зеленский не сообщил, какие именно города или села перешли под контроль украинской стороны. Сразу несколько украинских СМИ 9 сентября опубликовали видеографику продвижения ВСУ в Харьковской области с начала текущей недели. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие три дня украинская армия продвинулась вперед на 50 километров.

Минобороны РФ: Россия перебрасывает резервы под Харьков

Министерство обороны России в пятницу опубликовало видео с переброской войск в Харьковскую область, где украинская армия ведет успешное наступление. По данным Минобороны РФ, на официальном видео показано движение колонн бронетехники и специальной автотехники. На кадрах - бронетранспортеры, грузовики с буксируемыми гаубицами, машины материально-технического обеспечения. Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов о ходе военных действий в районе Балаклеи под Харьковом, заявив, что с таким вопросом следует обращаться в Минобороны РФ "к коллеге Конашенкову".

Дневной обстрел Харькова: пострадали 14 человек

В результате обстрела центральной части Харькова днем 9 сентября зафиксированы попадания в жилые дома и объекты образовательной инфраструктуры, возникло несколько пожаров. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии последствий обстрела. По его словам, ранения получили 14 человек, в том числе трое детей - 3, 11 и 15 лет. "Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизням нет", - написал Синегубов. Согласно предварительным данным, Харьков обстреляли из РСЗО "Ураган".

Тем временем "власти" оккупированных территорий Харьковской области объявили "эвакуацию мирного населения" из Изюма, Купянска и Великого Бурлака. Как сообщают российские информационные агентства, женщин с детьми из районов, затронутых боевыми действиями, разместят в Краснодарском крае. Кроме того, мирных жителей вывезут в самопровозглашенную "Луганскую народную республику".

ООН: Украинских пленных пытают в России

Россия не дает доступа к украинским военнопленным, находящимся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве. В связи с этим "еще большее беспокойство вызывает тот факт, что имеются задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", воюющих на стороне России, сказала Богнер. Россия отрицает применение пыток к украинским пленным.

Украина хочет получить от РФ 300 млрд долларов репараций

Украина хочет получить от России репарации в связи с войной в размере не менее 300 млрд долларов (около 300 млрд евро). Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська изданиям медиагруппы Funke. На Генеральной Ассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба. "Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - сказал он.

Потери, понесенные Украиной от российского полномасштабного вторжения, оцениваются гораздо выше, отмечает агентство dpa. Тем не менее упомянутая сумма соответствует активам Банка России в странах G7, замороженным в рамках санкций. Малюська потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Германия также должна предоставить информацию, сколько российских активов размещено в стране, добавил министр.

Ущерб Украины за три месяцы войны оценен в 97 млрд долларов

Только за три первых месяца войны с 24 февраля по 1 июня российская агрессии нанесла Украине экономический ущерб в размере 97 млрд долларов (96,4 млрд евро), подсчитали эксперты украинского правительства, Всемирного банка и Европейской комиссии. Более всего пострадали такие секторы экономики, как жилищное строительство (40%), транспорт (31%), а также промышленность и торговля (по 10%), говорится в их совместном докладе, опубликованном в пятницу. Самые сильные разрушения зафиксированы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. За этот период финансовый ущерб Украины составил 252 млрд долларов (250,2 млрд евро).

Расходы на восстановление разрушенного Россией в Украине в первые три месяца войны оцениваются в 349 млрд долларов (346,7 млрд евро). Больше всего средств потребуется на восстановление транспортного сектора (21%), разминирование и устранение взрывоопасных материалов (21%) и демонтаж разрушенного жилья (20%). Кроме того, Украине требуется около 105 млрд долларов (104,3 млрд евро), чтобы пережить предстоящую зиму.

ЕС перечислит Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи

Европейский Союз в ближайшие недели перечислит Украине еще 5 млрд евро в качестве макроэкономической помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем 9 сентября в Берлине. Шольц назвал это "успехом" и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву напрямую еще 1 млрд евро. Шольц выразил надежду на то, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.

Как сообщил в свою очередь официальный представитель чешского правительства, министры финансов стран Евросоюза на встрече в Праге одобрили предоставление Украине кредита в 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи размером 9 млрд евро, о котором было объявлено еще в мае. Эти средства предназначены на покрытие текущих расходов украинским государством, вынужденным отражать российскую агрессию. Первый 1 млрд евро из этого пакета Киев получил в августе. Чехия во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе.

Зеленский ввел в действие санкции против 606 чиновников РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против руководства РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента. В санкционный список вошли 606 человек, в том числе 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины на 10 лет.

На депутатов из Петербурга составили протоколы о "дискредитации" армии

В Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального образования "Смольнинское", которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, составили протоколы о "дискредитации" российской армии. Об этом сообщил в Twitter один из политиков Никита Юферев. Он добавил, что адвокаты рекомендовали им с коллегами воздержаться от комментариев до суда. Еще двоих депутатов отпустили из полиции без протоколов.

Вечером 8 сентября семерым депутатам пришли СМС с требованием явиться на следующее утро в отделение полиции. Днем ранее депутаты обратились в Госдуму с предложением отстранить президента Владимира Путина от должности "в связи с государственной изменой", сообщила "Медиазона". По ее данным, в обращении депутатов говорится, что принятое Путиным решение о нападении на Украину "привело к гибели российских трудоспособных граждан, проблемам в российской экономике, милитаризации Украины и расширению НАТО на восток", и тем самым "наносит вред безопасности России и ее граждан". Обращение поддержала большая часть членов муниципального совета, утверждает издание.

Московские мундепы также призвали Путина уйти в отставку

Между тем еще одна депутатская группа, из Москвы, обратилась с аналогичным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину . Совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратились к главе государства с требованием уйти в отставку.

Депутаты отметили, что начиная с второго путинского срока "все пошло наперекосяк": удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до обещанных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, стабильности в стране нет.

Смотрите также: