196-й день войны России против Украины: главные события

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, Еврокомиссия представила план по выходу ЕС из энергетического кризиса, Киев признал ответственность за удары по авиабазе РФ в Крыму.

На 196-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 7 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Телефонный разговор Олафа Шольца с Владимиром Зеленским

Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Владимир Зеленский обсудили в телефонной беседе военную, гуманитарную и экономическую ситуацию в Украине, а также возможности дальнейшей конкретной поддержки Киева, сообщила пресс-служба канцлера ФРГ. При этом глава германского правительства подчеркнул, что Германия не перестанет поддерживать Украину в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане.

Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, Шольц и Зеленский сошлись во мнении, что безопасность и защита электростанции имеют первостепенное значение и что доклад МАГАТЭ с рекомендованными им мерами "сыграл важную роль".

Ранее на сайте правительства ФРГ была опубликована информация о том, что Германия передала Украине радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных установок Gepard. Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) предназначена для артиллерийской разведки, она позволяет обнаруживать гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров - до 40 огневых позиций за две минуты.

Накануне, 6 сентября, Зеленский пообщался по телефону с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. По сообщению офиса британского премьера, Трасс приняла приглашение посетить Украину в ближайшее время. Возможные даты визита, однако, не указываются.

План Еврокомиссии по выходу из энергетического кризиса

Европейская комиссия представила план экстренного вывода Евросоюза из энергетического кризиса. Он состоит из пяти пунктов.

Первый - введение потолка цен на газ из РФ. "Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой зверской войны в Украине", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Остальные четыре пункта - это введение лимита на использование электроэнергии в часы пик, обеспечение ликвидностью энергетических коммунальных предприятий для преодоления волатильности рынков, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электроэнергию с низкими затратами, а также введение "взноса солидарности" для нефтяных и газовых компаний, выигравших на росте цен на энергоносители.

Президент России Владимир Путин в тот же день, 7 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пригрозил полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу в случае введения ЕС потолка цен на газ. "Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять", - сказал Путин.

Серьезного влияния на мировой рынок слова Путина не оказали. По данным агентства dpa, к вечеру 7 сентября цены на нефть достигли минимума за последние несколько месяцев.

Россия может ограничить вывоз зерна из Украины

В том же выступлении Путин заявил, что планирует провести консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения вывоза зерна из Украины. "Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС", - подчеркнул он.

Реагируя на эти слова Путина, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у России нет оснований для пересмотра соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно из портов Черного моря, и что условия сделки строго соблюдаются.

Планы Еврокомиссии относительно дальнейшей помощи Украине

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5 млрд евро, сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства планируется выделить в виде займов. "Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки", - написала фон дер Ляйен в Twitter, уточнив, что речь идет о дополнительных средствах помимо уже выделенных 10 млрд евро. Деньги предназначены в том числе для выплаты зарплат и обслуживания объектов инфраструктуры. Новый пакет помощи министры финансов стран ЕС обсудят 9 сентября.

Ход военных действий

Вооруженные силы Украины признали нанесение ими ударов по военным объектам в Крыму. В статье, опубликованной агентством "Укринформ", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости повлиять на восприятие большинством россиян "стоимости войны".

"Убедительный пример правильности такого подхода в текущем году - успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Крыма. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - написал Залужный. В редакционной сноске к статье говорится, что в результате "комбинированного удара" по аэродрому 9 августа 2022 года из строя были выведены 10 российских самолетов Су-24 и Су-30М.

В тот же день оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили баржу с российскими военнослужащими и боевой техникой на борту. Российские военные не могут отремонтировать Каховский мост из-за "огневого контроля" со стороны ВСУ. Кроме того, были уничтожены российский склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области и вертолет К-52, говорится в ежедневной сводке "Юга".

В то же время из ежедневной сводки министерства обороны Великобритании следует, что за прошедшие сутки тяжелые бои шли сразу на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке в Донбассе и на юге в Херсонской области.

"Множественные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил", - пишут британские военные, констатируя, что в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохих действий вооруженных сил.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) со ссылкой на российские источники сообщили, что 6 сентября украинские силы начали наступательную операцию на Балаклею (около 65 км к юго-востоку от города Харькова).

По данным источников, украинские силы установили контроль над северо-западной частью Вербовки (4 км к северо-западу от Балаклеи). На геолокационных видеозаписях видно, что украинские солдаты осматривают тела погибших российских солдат, что указывает на продвижение украинских войск в поселок, считают в ISW.

Российские силы добились поступательных успехов к югу от Бахмута и продолжили наземные атаки к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка, добавили аналитики.

Зеленского выдвинули на премию Сахарова

Крупнейшая партия Европарламента - Европейская народная партия - выдвинула президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ на главную правозащитную награду Евросоюза - премию Сахарова.

"У нас нет сомнений, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию за свободу мысли. Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", - заявил депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

В 2021 году премию Сахарова присудили российскому политику Алексею Навальному.

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