193-й день войны России против Украины: главные события

Премьер Украины Шмыгаль встретился в Берлине с президентом ФРГ Штайнмайером и канцлером страны Шольцем. Порты Одесской области покинули еще 13 судов с зерном.

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 4 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Визит Дениса Шмыгаля в Германию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Берлин провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и канцлером страны Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

После беседы с главой германского государства Шмыгаль сообщил, что осенью ожидается передача Киеву сверхсовременной системы ПВО германского производства IRIS-T. "Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров" в процессе развития системы противовоздушной обороны Украины, добавил украинский премьер в Telegram.

Шмыгаль отметил, что реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия Украине, хорошо показали себя на поле боя, и Киев надеется на увеличение поставок тяжелого вооружения.

Кроме того, Киев ожидает от Европейского Союза 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов, написал Шмыгаль в Telegram.

В тот же день министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) сообщила, что Германия выделит Украине 200 млн евро на помощь вынужденным переселенцам. "Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - пообещала министр.

Денис Шмыгаль во время встречи с Олафом Шольцем Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

По ее словам, деньги предназначены для помощи внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины. "В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Шульце.

В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) украинский премьер предложил совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под контролем российской армии. Официальный Киев настаивает на выводе войск РФ с территории крупнейшей в Европе АЭС. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах объекта.

Порты Одесской области покинули еще 13 судов с зерном

Из портов Одесской области вышел самый большой караван судов с момента заключения "зерновой сделки". Как сообщило министерство инфраструктуры Украины, в составе колонны - 13 судов, которые везут в восемь стран 282,5 тыс. тонн агропродукции.

Переговоры Зеленского с главой Еврокомиссии о финансовой помощи Киеву

Между тем президент Украины Владимир Зеленский обсудил выделение транша финансовой помощи Киеву в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen)

"Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой (помощи. - Ред.) ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил Зеленский. По его словам, в ходе разговора удалось также скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

Ход боевых действий и наступление ВСУ на юге

В течение дня российские военные нанесли по военным и гражданским объектам на территории Украины 14 ракетных и более 15 авиационных ударов, передал Генштаб ВСУ в вечерней сводке. По его данным, на Южнобужском и Донецком направлениях авиационная группа сил РФ интенсивнее всего поддерживает действия наземных групп.

Тем временем ВСУ продолжают операции по уничтожению запасов и резервов российской армии на юге Украины и атаки на пункты управления, говорится в ежедневной сводке оперативного командования "Юг". Был уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и "пострадала" переправа под Бериславом, сообщили в командовании. Российские военные, "чувствуя себя в опасности", усилили административно-полицейский режим в контролируемых населенных пунктах и продолжают попытки наладить альтернативные пути перевозок, говорится в сводке.

Одновременно российские войска продолжают артиллерийские и минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по позициям ВСУ и гражданским населенным пунктам, рассказал представитель "Юга". Накануне дважды были нанесены ракетные удары по Николаевской области, а в Днепропетровской области были обстреляны город Зеленодольск и поселок Великая Костромка.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), продолжающееся контрнаступление ВСУ на юге Украины - это "методичная операция по ослаблению российских вооруженных сил и их снабжения, а не попытка немедленно отвоевать большие участки территории". Украинская армия пытается вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и подорвать военный потенциал России на этом направлении, считают в ISW.

Продолжаются позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев, где украинские войска также сосредоточены на нанесении ударов по транспортным маршрутам, скоплению техники и живой силы, а также узлам тылового обеспечения вдоль южной оси, суммируют аналитики ISW данные ВСУ. "Кадры из социальных сетей свидетельствуют об эффективных украинских ударах в западной и центральной частях Херсонской области", - отмечается в сводке института.

Сообщения о перебоях с энергоснабжением в Херсонской и Запорожской областях

Оккупационные "власти" Запорожской и Херсонской областей заявили, что те частично остались без света. "Помимо Мелитополя, проблемы с электроснабжением в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском районах Запорожской области", - написал в Telegram член "главного совета администрации" частично оккупированной РФ Запорожской области Владимир Рогов. При этом отмечалось, что в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, и Днепрорудном электроснабжение сохраняется. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Позже оккупационные власти Херсонской области сообщили о восстановлении электроснабжения в этом регионе, а также в захваченном Мелитополе в Запорожской области. По их данным, перебои были связаны с подключением ранее отремонтированных электросетей к общей сети.

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